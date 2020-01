250 Hacker als Teilnehmer beim HACK_RETAIL erwartet

1. europäischer Einzelhandels- und E-Commerce-Hackathon

Vom 12. bis 14. Juni 2020 werden 250 Hacker zur ersten Auflage des HACK_RETAIL, des größten Einzelhandels- und E-Commerce-Hackathons in Europa, erwartet.

250 Hacker, 15 Einzelhändler, 10 Technologiepartner und ein gemeinsames Ziel: in 48 intensiven Stunden effektive Lösungen für Probleme des Einzelhandelsentwickeln. Insgesamt treten 50 Teams mit je 5 aufgrund ihres ausgezeichneten Profils ausgewählten Hackern gegeneinander an, um die kreativsten Lösungen für Herausforderungen in den 5 Hauptdisziplinen zu entwickeln: Community Engagement, Sustainability, Loyalty, Seamless Customer Experience und Security.

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, HACK!

Die offizielle Auftaktveranstaltung am Freitag, 12. Juni 2020, beinhaltet Präsentationen zu den Herausforderungen von Einzelhändlern und Technologiepartnern. Danach haben die besten 250 Hacker (Entwickler, Designer, Marketingfachleute, Geschäftsleute aus Einzelhandel und E-Commerce usw.) bis Sonntagmorgen 11:00 Uhr Zeit, ihrem Team mit Kreativität und genialen Fähigkeiten zum Sieg zu verhelfen.

Die Ergebnisse werden am Sonntagnachmittag während der Abschlussfeier bekannt gegeben. Alle Projekte werden nach verschiedenen Kriterien beurteilt: Nachhaltigkeit, Innovation, Flexibilität, technische Machbarkeit im Ökosystem des Einzelhändlers. Der Gewinner in jeder Disziplin erhält einen Preis in Höhe von 5.000 Euro, und das Gewinnerteam des gesamten Hackathons erhält den Hauptpreis von 20.000 Euro.

HACKERPROFILE IM FOKUS

80 % Fachkräfte (Entwickler, UX-Designer, Marketingfachleute, E-Commerce- und Einzelhandelsmitarbeiter), 20 % Studenten des Abschlussjahres

EINE HOCH SELEKTIVE VERANSTALTUNG

Mit ihrer Teilnahme haben Einzelhändler die Gewissheit, dass ihre Probleme von den besten Experten angegangen werden, die sich in einem harten Wettbewerbs- und Auswahlprozess qualifiziert haben. In nur 48 Stunden müssen die Hacker einen voll funktionsfähigen Prototyp entwickeln, der sich problemlos in die Umgebung des Einzelhändlers integrieren lässt.

Agenturen und Technologiepartnern bietet die Veranstaltung eine Möglichkeit, sich mit Tophändlern zu vernetzen und ihr hochwertiges Know-how unter Beweis zu stellen.

Alle Bewerbungen werden einer Validierung unterzogen. Voranmeldungen auf https://hack-retail.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200107006042/de/

PR

Antoine Leclerq, Gründer

antoine@hack-retail.com



+ 33699442288