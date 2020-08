26 000 Postfilialen in Deutschland - überwiegend Betrieb mit Partnern

BONN/HANNOVER (dpa-AFX) - Die Post unterhält bundesweit inzwischen rund 26 000 Filialen. Die allermeisten dieser Zweigstellen werden zusammen mit Partnern betrieben, wie der Bonner Logistikkonzern am Donnerstag mitteilte. Den Angaben zufolge handelt es sich dabei um etwa 13 000 klassische Partnerfilialen, 10 500 DHL-Paketshops sowie mehr als 2000 kleinere Verkaufsstellen. In vielen Regionen habe man das Netz an Gemeinschaftsniederlassungen erweitert, erklärte die Post 25 Jahre nach dem Beginn des Regelbetriebs der Partnerfilialen. Dort werden Postdienstleistungen zum Beispiel in Verbindung mit Zeitschriften, Lotto oder Schreibwaren angeboten.

Ein Grund für die Umstellung sei gewesen, "unser Filialnetz wirtschaftlicher zu betreiben", sagte Deutsche-Post-DHL-Manager Holger Bartels. Aber auch die Verbraucher hätten Vorteile von der Ausweitung des Konzepts der Partnerfiliale: Kunden bekämen so "einen besseren Service sowie deutlich längere Öffnungszeiten".

Allerdings hat die Post im Gegenzug auch viele in Eigenregie betriebene Filialen geschlossen. Vor rund einem Jahr hatte es aus der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion geheißen, dass die Zahl der eigenen Postfilialen binnen 20 Jahren von rund 6000 auf etwa 1000 (Stand erstes Halbjahr 2019) hierzulande gesunken sei. Die Ausdünnung des Netzes an Briefkästen stieß ebenfalls auf Kritik: Hier gab es demnach seit 2002 einen Rückgang von 130 000 auf 110 000./jap/DP/jha