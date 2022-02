2G Energy befeuert mit Blockheizkraftwerken erfolgreich die Klimawende

Werbung

Das Unternehmen ist ein führender Hersteller von Blockheizkraftwerken (BHKW), die mit Gas- und Wasserstoff betrieben werden. Damit ist der Konzern mitten in der Klimawende verankert. BHKW funktionieren nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und produzieren Strom und Wärme zugleich. Dabei ergibt sich zumeist ein Verhältnis von eins zu drei. Es wird also dreimal so viel Wärme erzeugt wie Strom.

Zukunftsmodell Kraft-Wärme-Kopplung

Bei klassischen Kraftwerken wird die Wärme über die großen weithin sichtbaren Kühltürme in die Atmosphäre abgegeben, während sie bei der KWK genutzt wird, um angrenzende Industriebetriebe oder Wohnsiedlungen über eine Nahwärmeanbindung zu versorgen. Weil die Wärme nicht sinnlos verpufft, weisen KWK-Anlagen eine deutlich höhere Energieeffizienz auf und senken somit den Primärenergieverbrauch.

Erdgas gehört zu den fossilen Energieträgern. Seine Energiebilanz ist zwar deutlich besser als die von Kohle oder Erdöl, dennoch ist es Erdgas kein Brennstoff der Zukunft. Sollte man meinen. Denn um den Klimawandel und die globale Erderwärmung zu stoppen, muss das Verbrennen fossiler Energieträger möglichst schnell gestoppt werden. Also auch die Verbrennung von Erdgas, mit dem BHKW befeuert werden.

Die regenerativen Energien sind heute noch gar nicht in der Lage, unseren Energieverbrauch vollständig zu decken. Dieser steigt weltweit sogar weiter an. Und die Elektrifizierung der Mobilität und der Gebäude, z.B. über Klimaanlagen oder Wärmepumpen, treibt den Strombedarf massiv in die Höhe und auch der kann nicht nur aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Das hat mehrere Gründe. So benötigt die Erstellung von Wind- und Solarparks viel Zeit und stößt bei der betroffenen Bevölkerung auf wenig Gegenliebe, wodurch es zu weiteren Verzögerungen kommt. Auch die Stromübertragungsnetze sind noch lange nicht ausreichend ausgebaut, um die viel höheren Strommengen zu transportieren. Gleichzeitig steigt Deutschland 2022 aus der Atomenergie und bis 2030 auch aus Kohle aus.

Ausstieg aus der Atom- und Kohlenergie

Beide Energieträger sind tragende Säulen des deutschen Strommix. Im Jahr 2020 steuerten regenerative Energien mit 50,5 % erstmals die Mehrheit bei und das bei steigender Tendenz. Gleichzeitig muss jedoch rund die Hälfte noch aus anderen Energiequellen gewonnen werden. Braunkohle steuerte 16,8 %, Steinkohle 7,3 %, Kernenergie 12,5 % und Erdgas 12,1 % bei. Beim Blick auf die Beheizung der Wohnungen und Unternehmen dominiert Erdgas hingegen deutlich.

Wenn nun Ende 2022 die letzten Atomkraftwerke vom Netz gehen, fehlen schlagartig 12,5 % der deutschen Stromerzeugungskapazitäten. Kaum sinnvoll erscheint es dabei, diese Stromlücke dann aus französischen oder tschechischen Atomreaktoren zu decken. Doch regenerative Energien werden das nicht kompensieren können. Daher steigt schon jetzt der Anteil der Kohleverbrennung deutlich an, was ebenfalls klimapolitisch kontraproduktiv ist. Dabei ist das Ende der Kohleverstromung bis 2030 ja ebenfalls beschlossen und absehbar.

Es muss also eine Übergangstechnologie her und die besteht in Gaskraftwerken. Sie helfen unter anderem dabei, die Grundlastfähigkeit zu erfüllen. Sonne und Wind sind launisch und ermöglichen nicht immer gerade dann die Stromerzeugung, wenn der Strombedarf hoch ist. Trotzdem muss der Bedarf auch zu windarmen Zeiten oder an wolkenverhangenen Tagen sichergestellt werden. Energiespeicher könnten hier für Abhilfe sorgen, aber die Technologie ist bei Weitem noch nicht ausgereift und leistungsfähig genug. Daher müssen andere Energieträger die Versorgungslücken schließen. Gaskraftwerke bieten sich hier an, weil ihre Leistung schnell hoch- und runtergefahren werden kann und sie somit die perfekte Ergänzung zur jeweils verfügbaren Menge regenerativen Stroms darstellen.

Gaskraftwerke vs. BHKW

Beim klassischen Kraftwerksbau werden sogar mindestens 20 Jahre von der Idee bis zur Fertigstellung benötigt. Wenn Deutschland also schnell seinen wachsenden Bedarf an Strom decken muss, dann sind Gaskraftwerke erste Wahl. Dennoch sind sie eben keine kurzfristige Option. Sie passen, im wahrsten Sinne des Wortes, auch nicht mehr richtig in die Landschaft. Lokale gasbetriebene Blockheizkraftwerke sind hier die schnelle Lösung. Sie benötigen wenig Platz, können bei Neubaugebieten gleich mit geplant und umgesetzt werden. Sie machen so über Nahwärmeleitungen eigene Heizungsanlagen in den Gebäuden überflüssig.

Dabei ist Erdgas nicht das Ende der Entwicklung, sondern nur eine Übergangslösung. Denn die neue Generation an Blockheizkraftwerken ist darauf ausgerichtet, anstelle von Erdgas auch mit Wasserstoff betrieben werden zu können. Die neue Generation der Wasserstoff-BHKW von 2G Energy nutzt den durch die Elektrolyse erstellten Wasserstoff. Bei der Elektrolyse wird Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespaltet, wodurch die Technologie absolut zukunftsfähig und hilfreich bei der Energiewende ist.

Das Geschäftsmodell ist kaum skalierbar

Im Grunde ist die 2G Energy AG ein Maschinenbauunternehmen. Es kann die Produktion nicht einfach hochfahren, um die steigende Nachfrage zu bedienen. Der hohe und steigende Auftragsbestand ist daher beruhigend, aber auch eine Mahnung, dass der Konzern seine Kapazitäten ausbauen muss. Hierdurch entstehen wiederum Kosten.

Die 2G Energy AG weist darüber hinaus selbst darauf hin, dass man zunehmend Probleme bei der Beschaffung notwendiger Teile hat, also ein Opfer der Störungen der weltweiten Lieferketten ist. Dies dürfte das Unternehmen belasten und noch eine Weile anhalten. Zudem entsteht ein positiver Nachholeffekt, sobald sich die Lieferkettenprobleme verflüchtigen.

Ein weiteres latentes Risiko liegt in dem Markt selbst, in dem 2G Energy aktiv ist. Denn der Energiemarkt ist stark reguliert. Es gibt eine Unmenge an Fördertöpfen und gesetzlichen Vorgaben, die gerne auch mal über Nacht gekippt werden.

Aussichtsreiche Geschäftsentwicklung

Die BHKW von 2G Energy können sowohl mit Erdgas und Biogas als auch mit Wasserstoff betrieben werden. Die EU-Kommission hatte zuletzt definiert, dass Erdgas und Atomenergie auch als „grüne Energien“ gelten. Das könnte den Weg für einen verstärkten Ausbau dezentraler BHKW, die mit Erdgas betrieben werden, ebenen. Am 19. Januar konnte der Konzern mit vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2021 bereits auf sich aufmerksam machen. Der Auftragseingang in Nord- und Mittelamerika wuchs demnach um +72 %. Die Internationalisierungsstrategie trägt erste Früchte. Der Auftragseingang aus dem Ausland wächst um 71 %. Der Auftragseingang aus dem Inland steigt um 20 %. Die Montage von kleinen BHKW und Schaltschränken wurde auf Fließfertigung umgestellt. Für das Jahr 2022 wurde die Umsatzprognose von einer bisherigen Spanne von 260 bis 290 Millionen Euro auf 280 bis 310 Millionen Euro angehoben.

