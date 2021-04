2G ENERGY - "Lebhaftes Quartal"! Kommt auch Leben in die Aktie?

2G Energy AG - WKN: A0HL8N - ISIN: DE000A0HL8N9 - Kurs: 89,700 € (XETRA)

Nun gibt es viele Adjektive, um Quartalsberichte zu beschreiben. Das Wort "lebhaft" findet man dabei in der Regel selten. Aber vielleicht möchte das Management von 2G Energy mit dieser Formulierung auch ausdrücken: "Hallo, wir sind wieder da!" Denn beim Blick auf den Aktienkurs in den vergangenen Monaten dürfte der ein oder andere Anleger bereits müde abgewunken haben.

Im Detail erzielte 2G Energy im ersten Quartal 2021 nach vorläufigen Zahlen einen Umsatzsprung von 32 auf 43 Mio. EUR, was einem Zuwachs von rund 35 % entspricht. Der Auftragseingang erhöhte sich leicht von 45,2 Mio. EUR im Vorjahresquartal auf 46,4 Mio. EUR. Insgesamt stammt inzwischen mehr als 50 % des Umsatzes des Spezialisten für Kraft-Wärme-Kopplungs-(KWK)-Anlagen aus dem Ausland. Die Verantwortlichen rechnen mit Blick auf die gute Ausgangslage damit, dass 2G Energy das gesamte Jahr über unter Vollauslastung fahren wird. Den endgültigen Q1-Bericht wird 2G Energy am 17. Mai veröffentlichen.

Interessant: Mit Yanmar hat 2G Energy einen japanischen Partner ins Boot geholt, der die Anlagen von 2G Energy in Asien, im mittleren Osten und in Nordafrika vertreiben wird. Der Vorstandsvorsitzende Christian Grotholt sieht großes Potenzial: "In Japan erwarten wir in den nächsten Jahren eine steigende Nachfrage nach KWK-Neuanlagen. Der neue japanische Premierminister Yoshihide Suga hat bekannt gegeben, dass Japan bis 2050 die Treibhausgasemissionen auf null senken will. Dabei setzt Japan insbesondere auf Wasserstoff als Wegbereiter einer dekarbonisierten Energieversorgung."

Bei 2G Energy schwingt also immer auch etwas Wasserstofffantasie mit. Der Unterschied zu anderen zwischenzeitlich gehypten Aktien liegt darin, dass 2G Energy seit Jahren solide wächst, respektable Umsätze erzielt und vor allen Dingen profitabel arbeitet.

Aus charttechnischer Sicht ist dagegen weiterhin Geduld bei der Aktie gefragt. Die Range der Vorwochen ist absolut intakt. Als Widerstandszone fungiert der Bereich 94,20 bis 95,20 EUR. Erst darüber wäre ein Kaufsignal mit Ziel Gap-Close bei 99,40 EUR und anschließend 106,20 EUR aktiviert. Der EMA200 hat sich zuletzt als Unterstützung erwiesen. Gibt die Aktie diesen gleitenden Durchschnitt auf und fällt auch unter das Tief bei 77,70 EUR, sind deutliche Kursabgaben wahrscheinlich.

Ich trade seit einiger Zeit nur mehr über Guidants. Denn dort analysiere ich auch meine Basiswerte. Der Handel ist kinderleicht. Über Guidants mit dem Broker verbinden, Session TAN vergeben und loslegen! Ohne Mehrkosten und mit einer spürbaren Zeitersparnis! Alle Infos zum Handel über Guidants erfahren Sie hier. Schauen Sie sich in diesem Zusammenhang unbedingt auch unseren neuen Zertifikate-Modus im Charting an. So leicht ging Derivate-Trading noch nie von der Hand!

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mio. EUR 246,85 257,75 290,15 Ergebnis je Aktie in EUR 2,52 2,83 3,27 Gewinnwachstum 12,30 % 15,55 % KGV 36 32 27 KUV 1,6 1,6 1,4 PEG 2,6 1,8 Dividende je Aktie in EUR 0,45 0,50 0,73 Dividendenrendite 0,50 % 0,56 % 0,81 % *e = erwartet

2G-Energy-Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)