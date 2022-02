3.000 US-Dollar übrig? 2 Aktien, die man kaufen sollte, um von der Korrektur am Aktienmarkt zu profitieren

Bei beiden Unternehmen gibt es große Unterschiede zwischen der Kursentwicklung und der Qualität des Geschäfts, sodass es an der Zeit sein könnte, sich mit Aktien einzudecken.

Global-E wurde von Inflationsängsten schwer getroffen, aber das ist kein Grund zur Sorge.

Die Expansionsbemühungen von Sea Limited sehen sehr vielversprechend aus.

Wichtige Punkte

Das Jahr 2022 war für langfristige Investoren im Technologiesektor äußerst schmerzhaft und volatil. Während große Indizes wie der S&P 500 im bisherigen Jahresverlauf nur um 5,4 % gefallen sind, hat der techlastige Nasdaq-Index mehr als doppelt so viel verloren. Viele einzelne Portfolios könnten sogar noch größere Verluste erleiden, was sehr schwer zu verkraften ist.

Wenn Anleger/innen jedoch Kapital übrig haben, das sie jetzt investieren können, könnte es sich lohnen, dies zu tun. Der Kauf von hochwertigen Unternehmen zu unangemessen niedrigen Preisen könnte in einem Jahrzehnt lebensverändernde Renditen ermöglichen. Global-E Online und Sea Limited wurden besonders schwer getroffen und sind im bisherigen Jahresverlauf um 30 % bzw. 42 % gefallen, obwohl sie fundamental sehr starke Unternehmen sind.

1. Global-E Online

Global-E ist in letzter Zeit stark unter die Räder gekommen und allein im Jahr 2022 um über 42 % gefallen. Die Aktie liegt jetzt 55 % unter ihrem Allzeithoch. Global-E bietet Dienstleistungen für E-Commerce-Unternehmen an, die es ermöglichen, leichter international zu expandieren. Global-E verfügt über Partnerschaften und Verbindungen zu verschiedenen Zahlungsabwicklern, Sprachsystemen, Versandanbietern und Währungssystemen auf der ganzen Welt, sodass es für E-Commerce-Unternehmen einfach ist, seine Produkte an Kunden im Ausland zu verkaufen.

Da Inflationsängste heute den E-Commerce-Markt beherrschen, wurde Global-E durch den Dreck gezogen. Viele Investoren befürchten, dass eine höhere Inflation zu einem Rückgang des E-Commerce führen wird, und da Global-E sein Geld mit der Anzahl der Transaktionen auf seiner Plattform verdient, könnte ein Rückgang Global-E schaden.

Die Inflation mag in den USA hoch sein, aber die Raten im Rest der Welt sind nicht so hoch. Derzeit liegt die Inflation in den USA bei 7 %, in Kanada dagegen nur bei 4,8 % und in China bei nur 1,5 %. Während die US-Wirtschaft also kurzfristig durch dieses Problem geschädigt werden könnte, dürfte Global-E aufgrund seiner Abhängigkeit von anderen Ländern als den USA weniger geschädigt werden.

Im dritten Quartal schien das Unternehmen nicht allzu sehr von Inflationssorgen betroffen zu sein. Es steigerte seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 77 % auf 59 Mio. US-Dollar und das Bruttowarenvolumen, das über seine Plattform lief, belief sich auf 352 Mio. US-Dollar, was einem Zuwachs von 86 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Noch wichtiger ist, dass das Unternehmen trotz des Ausverkaufs der Aktien nicht damit rechnet, dass sich dieses Wachstum verlangsamt, wenn es am 16. Februar Bericht erstattet. Die Gewinnprognose zum vierten Quartal deutet darauf hin, dass das Unternehmen einen Umsatz von 77,4 Mio. US-Dollar erzielen wird - ein Wachstum von 31 % gegenüber dem Vorquartal.

Im dritten Quartal 2021 verlor Global-E 28,5 Mio. US-Dollar, aber das sollte angesichts der beeindruckenden Barmittel und Cashflows des Unternehmens kein großes Problem darstellen. Im gleichen Zeitraum erwirtschaftete das Unternehmen einen freien Cashflow von 5 Mio. US-Dollar und verfügt über 391 Mio. US-Dollar in der Bilanz, sodass es viel Zeit hat, sich auf sein Wachstum und nicht auf seine Rendite zu konzentrieren, bevor dies zu einem Problem wird. Mit dem 20-Fachen des Umsatzes ist die Aktie nach wie vor nicht billig, aber wenn sie weiterhin so wächst, wie es die Analysten erwarten, könnte sie zu diesen Preisen ein echtes Schnäppchen sein.

2. Sea Limited

Sea Limited ist als internationales E-Commerce-Unternehmen in Südostasien und Lateinamerika bekannt, aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Sea Limited hat auch eines der beliebtesten Videospiele der Welt, Garena Free Fire, das in der ersten Februarwoche das fünftbeliebteste Spiel in Bezug auf die Anzahl der gestreamten Stunden war - Free Fire wurde vom 1. bis zum 7. Februar über 28 Millionen Stunden lang von Fans gespielt. Außerdem verfügt Sea über eine der größten mobilen Geldbörsen in Südostasien, SeaMoney, mit fast 40 Millionen aktiven Konten.

Sea ist in den letzten Monaten abgestürzt, die Aktien sind um 60 % von ihrem Allzeithoch gefallen. Außerdem wird das Unternehmen mit dem Neunfachen des Umsatzes gehandelt - der niedrigsten Bewertung seit Mitte 2020. Nach einem solchen Kurssturz könnten die Anleger denken, dass mit dem Unternehmen etwas nicht stimmt, aber es ist in dieser Zeit nur noch stärker geworden. Im Jahr 2021 war Shopee, die E-Commerce-Plattform von Sea, laut Apptopia mit über 203 Millionen Downloads die am häufigsten heruntergeladene App der Welt. Außerdem kündigte Shopee seine Expansion nach Spanien, Polen und Frankreich an - seine ersten Expansionsversuche in Europa.

Das Unternehmen ist zwar nicht profitabel, aber sein bisheriges Wachstum wird sich wahrscheinlich in gewissem Umfang fortsetzen. In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 steigerte Sea seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 123 % auf 2,9 Mrd. US-Dollar, der Nettoverlust stieg jedoch nur um 27 %, was darauf hindeutet, dass sich die Verluste mit zunehmender Größe verringern. Mit der Expansion nach Europa hat das Unternehmen die Möglichkeit, weiterhin schnell zu wachsen, und auch wenn es nicht ewig im dreistelligen Bereich bleiben wird, ist Sea für die nächsten Jahre auf Erfolgskurs.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Verfassers wieder, die von der „offiziellen“ Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Jamie Louko auf Englisch verfasst und am 09.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Jamie Louko besitzt Global-E Online Ltd. und Sea Limited. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Sea Limited.

