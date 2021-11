3.000 US-Dollar übrig? Diese 3 Aktien, die auf unaufhaltsame Trends setzen, kann man jetzt kaufen

Nvidia ist bereit, von Spielen, dem Metaverse, künstlicher Intelligenz und mehr zu profitieren.

Die wichtigsten Punkte

Kannst du beim Investieren erfolgreich sein, ohne im Voraus einen großen Betrag an Bargeld zur Verfügung zu haben? Auf jeden Fall. Der Trick besteht darin, die richtigen Aktien zu finden und ihnen dann Zeit zu geben.

Natürlich gibt es unterschiedliche Meinungen darüber, welche Aktien die richtigen sind. Meiner Meinung nach sind die klügsten Aktien diejenigen, die in Bereichen führend sind, in denen mit ziemlicher Sicherheit ein enormes langfristiges Wachstum zu erwarten ist. Wenn du 3.000 US-Dollar investieren kannst, solltest du diese drei Aktien kaufen, die auf unaufhaltsamen Trends reiten.

1. Nvidia

Ich kann mir keine bessere Aktie vorstellen, die von einem unaufhaltsamen Trend profitieren könnte, als Nvidia. Eigentlich sollte der Chiphersteller ein Gewinner sein, der von mehreren wachstumsstarken Trends profitiert.

Der offensichtlichste ist das Gaming. Die Grafikprozessoren (GPUs) von Nvidia erfreuen sich seit Jahren einer enormen Nachfrage, um Spiele anzutreiben. Mordor Intelligence geht davon aus, dass der weltweite Spielemarkt bis 2026 eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate von fast 10 % aufweisen wird. Nvidias Chancen im Spielebereich könnten sich bis zum Ende dieses Jahrzehnts mehr als verdoppeln.

Auch im Metaversum dürfte das Unternehmen eine führende Rolle spielen. Nvidia hat bereits sein Produkt Omniverse entwickelt, eine virtuelle Simulations- und Kooperationsplattform in Echtzeit.

Wir dürfen die künstliche Intelligenz (KI) nicht auslassen. Die Grafikprozessoren von Nvidia werden zunehmend in Rechenzentren eingesetzt, die KI-Anwendungen hosten. Auch bei der Entwicklung selbst fahrender Autos steht das Unternehmen an vorderster Front. Mit der Übernahme von Arm könnte Nvidia ein noch größerer Akteur im Bereich KI werden.

Da diese (und möglicherweise weitere) wichtige Trends Nvidia Rückenwind geben, dürfte die Aktie noch lange Zeit steigen.

2. Square

Bargeld wird unweigerlich den Weg der Pferdekutsche und des Achtspurbandes gehen. Aber das ist eine große Chance für Unternehmen, die digitale Zahlungslösungen anbieten. Square gehört meiner Meinung nach zu den besten Fintech-Aktien, die bereit sind, diese Chance zu ergreifen.

Das Unternehmen ist mit seiner Zahlungsabwicklung und anderen Lösungen ein wichtiger Partner für viele kleine und mittlere Unternehmen geworden. Square plant, dieses Verkäufer-Ökosystem weiter auszubauen, indem es sich an größere Verkäufer wendet. Das Unternehmen expandiert auch international: Vor Kurzem ist es nach Frankreich gegangen und hat neue Produkte in Australien, Kanada und Großbritannien gestartet.

Das Cash-App-Ökosystem von Square könnte eine noch größere Chance darstellen. Cash App hat das Potenzial, das derzeitige Bankensystem zu verändern. Square hat neue Funktionen für Cash App eingeführt, die es noch beliebter machen. Zum Beispiel können Kunden jetzt Schecks scannen, um Bargeld auf ihr Cash-App-Guthaben aufzuladen. Die App steht jetzt auch Jugendlichen für Peer-to-Peer-Zahlungen zur Verfügung (mit Genehmigung eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten).

Und Square schlägt eine Brücke zwischen seinen beiden Ökosystemen. Im dritten Quartal 2021 führte das Unternehmen Cash App Pay ein, mit dem Cash-App-Kunden Square-Verkäufer sowohl online als auch persönlich bezahlen können. Square profitiert nicht nur von der Abkehr vom Bargeld, sondern trägt auch dazu bei, diesen Trend zu beschleunigen.

3. Teladoc Health

COVID-19 hat die Welt für immer verändert. Eine positive Auswirkung der Pandemie ist die zunehmende Verbreitung von Telemedizin und virtueller Pflege im Allgemeinen. Kein Unternehmen ist in einer besseren Position, um von diesem Trend zu profitieren, als Teladoc Health.

Teladoc ist führend in der virtuellen Pflege. Das Unternehmen betreut mehr als die Hälfte der Fortune 500 und über 100 US-Gesundheitspläne. Es bietet die breiteste Palette an Dienstleistungen in der Branche und die größte geografische Ausdehnung.

Einige haben befürchtet, dass die Nachfrage nach virtueller Pflege mit dem Rückgang der COVID-19-Fälle deutlich zurückgehen könnte. Teladoc scheint jedoch auch in einer Welt nach der Pandemie für ein starkes Wachstum gerüstet zu sein. Im letzten Quartal konnte das Unternehmen bei fast allen wichtigen Kennzahlen zulegen.

Trotz des Booms der virtuellen Pflege in den letzten Jahren hat Teladoc immer noch ein großes Wachstumspotenzial. Diese Aktie sollte ein großer Gewinner für Investoren sein, die die Aktie langfristig kaufen und halten.

