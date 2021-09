3 abgestrafte Aktien, die ich ohne zu zögern statt Dogecoin kaufen würde

Bevor du überlegst, in Dogecoin zu investieren, lies das:

Die „Volkswährung“ Dogecoin war kaum aufzuhalten seit Jahresbeginn.

Doch so wie es bei Dogecoin nach oben ging, könnten die Gewinne schon bald abschmelzen, denn Wettbewerbsvorteile sind keine erkennbar.

Das sieht bei diesem Trio aus verprügelten Aktien deutlich besser aus. Nach ihren Kursrückgängen haben sie nun deutlich mehr zu bieten als Dogecoin.

Seit vielen Jahrzehnten ist es der Aktienmarkt, der Investoren dabei hilft, große Vermögen aufzubauen. Er kann zwar nicht jedes Jahr andere Anlageformen übertreffen, aber langfristig betrachtet hat er die durchschnittliche jährliche Rendite anderer Vermögenswerte deutlich übertroffen.

Doch seit dem Aufstieg der Kryptowährungen vor etwa einem Jahrzehnt sind einige davon dem Aktienmarkt weit davongezogen. Vor allem Kleinanleger haben sich auf die sogenannte „Volkswährung“ Dogecoin gestürzt.

Dogecoin ist 2021 richtig gut gelaufen, aber ein tödlicher Makel bleibt

Anfang Mai, als der Dogecoin ein Allzeithoch von fast 74 Cent pro Token erreichte, war sein Wert in einem Zeitraum von sechs Monaten um mehr als 27.000 % gestiegen. Zum Vergleich: Der Referenzindex S&P 500 stieg in einem Zeitraum von 56 Jahren, der am 31. Dezember 2020 endete, um 23.454 %, einschließlich Dividenden. Das zeigt, wie wahnsinnig die Gewinne von Dogecoin in einem so kurzen Zeitrahmen waren.

Wenn man die Dogecoin-„Hodler“ (ein absichtlicher Tippfehler, der die Inhaber des Tokens beschreiben soll) fragen würde, warum sie sich in die Volkswährung eingekauft haben, würden sie wahrscheinlich sagen, dass es an der Community liegt, an der Vorstellung, noch ganz am Anfang einer großen Geschichte mit dabei zu sein, und an der Tatsache, dass die Milliardäre Elon Musk und Mark Cuban Dogecoin unterstützen. Aber es gibt ein großes Problem mit jedem dieser vorherrschenden Bullenargumente: Sie bieten keinerlei Wettbewerbsvorteile.

Wie ich bereits erwähnt habe, macht Dogecoin nichts besonders gut. Zum Beispiel sind seine Transaktionsgebühren deutlich höher als die vieler anderer beliebter digitaler Währungen. Seine Blockchain ist auch nicht sonderlich schnell dabei, Transaktionen abzuwickeln oder zu validieren, verglichen mit anderen Krypto-Netzwerken. Und wenn man die Nutzung untersucht, akzeptieren nur etwa 1.400 (meist obskure) Unternehmen Dogecoin als Zahlungsmittel. Man hätte nach acht Jahren mehr Schwung erwarten können.

Mit anderen Worten: Dogecoin hat alle Merkmale einer Modeerscheinung ohne wirkliches Durchhaltevermögen. Da es keine Eintrittsbarriere in den Kryptowährungsraum gibt und Dogecoin über keine besonderen Eigenschaften verfügt, dürfte es jedem seriösen Investor leichtfallen, ihn zu meiden.

Viel schlauer ist es, sich nach zu Unrecht verprügelten Aktien umzusehen

Anstatt Dogecoin zu kaufen, würde ich mein Geld lieber in das folgende Trio von günstiger gewordenen Aktien investieren. Das sind Unternehmen, die deutlich unter ihren 52-Wochen-Höchstständen liegen und die ich noch nicht besitze. Aber ich würde sie ohne zu zögern kaufen, wenn ich zwischen Dogecoin und diesen Aktien wählen müsste.

Die erste Aktie, die ich wegen Dogecoin sofort kaufen würde, ist der chinesische Internet-Suchriese Baidu. Die Aktien des Unternehmens sind seit ihrem Allzeithoch Mitte Februar um 56 % zurückgegangen, wobei die Aussicht auf behördliche Maßnahmen in China die Bewertung des Unternehmens (und seiner Konkurrenten) stark belastet. Während Aushängeschilder wie Alibaba mit Kartellstrafen in Rekordhöhe belegt wurden, erwarte ich nicht, dass dies bei Baidu der Fall sein wird.

Das wichtigste Verkaufsargument für Baidu ist seit Langem die Dominanz seiner Internet-Suchplattform. Obwohl Google den Löwenanteil der globalen Suche kontrolliert, ist Baidu der König in China. Laut GlobalStats hat Baidu in den letzten zwölf Monaten einen Anteil von 66,9 bis 79,9 % an der Internetsuche in China gehalten. Solange die chinesische Wirtschaft wächst (sie wächst oft viel schneller als die US-Wirtschaft), werden die Werbetreibenden viel Geld zahlen, um ihre Botschaften bei den Nutzern platziert zu bekommen.

Die Anleger werden auch die Investitionen von Baidu in künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Dienste zu schätzen wissen. Während die Suchumsätze im Juni-Quartal um 18 % stiegen, verzeichnete das auf KI und Cloud-Dienste fokussierte Segment ein Umsatzwachstum von 80 %. Man sollte dabei bedenken, dass KI- und Cloud-Dienste saftigere Margen als das Marketing-Segment bringen können. Das macht Baidu zu einem raffinierten Wachstums- und Value-Titel.

Cresco Labs

Obwohl Marihuana-Aktien eine der besten Anlagemöglichkeiten des Jahrzehnts sein könnten, haben sich die US-Pot-Aktien seit dem Erreichen ihrer Allzeithochs zu Beginn dieses Jahres miserabel entwickelt. Mit Cresco Labs, das jetzt 45 % unter seinem Allzeithoch liegt, würde ich mir jedoch keine Sorgen, vor allem nicht im Vergleich zu Dogecoin.

Wie die meisten Multi-State-Betreiber (MSOs) arbeitet Cresco daran, seine Marke aufzubauen und eine profitable Präsenz im Einzelhandel zu schaffen. Das Unternehmen verfügt über 34 in Betrieb befindliche Abgabestellen und hat genügend Einzelhandelslizenzen in der Hinterhand, um etwa vier Dutzend Cannabisgeschäfte zu betreiben. Viele der bestehenden Abgabestellen befinden sich in hochkarätigen Märkten (Florida) oder in Staaten mit limitierten Lizenzen (Illinois und Ohio). Die Ausrichtung auf Staaten mit limitierter Lizenz ist eine besonders kluge Strategie. Da die Regulierungsbehörden den Wettbewerb absichtlich einschränken, hat Cresco eine größere Chance, seine Marken aufzubauen und eine treue Anhängerschaft zu gewinnen.

Das eigentliche Unterscheidungsmerkmal von Cresco im Vergleich zu anderen MSOs ist jedoch seine massive Großhandelspräsenz. Im Juni-Quartal stammten 52 % des Umsatzes von 210 Mio. US-Dollar aus dem Großhandel.

Normalerweise hat der Großhandel einen schlechten Ruf, weil er im Vergleich zum Einzelhandel geringere Margen erzielt. Aber der Besitz einer äußerst lukrativen Cannabis-Vertriebslizenz in Kalifornien, dem weltweit größten Markt für Marihuana, ermöglicht es Cresco Labs, Produkte von Drittanbietern und eigene Marihuana-Produkte in mehr als 575 Apotheken zu vertreiben. Kurz gesagt, Cresco wird für langfristige Investoren aufblühen.

Eine dritte Aktie, die ich anstelle von Dogecoin sofort kaufen würde, ist das technologiegetriebene Immobilienunternehmen Redfin. Die Aktien des Unternehmens haben sich seit dem Erreichen eines Allzeithochs Mitte Februar praktisch halbiert.

Es steht außer Frage, dass die historisch niedrigen Hypothekenzinsen die Nachfrage nach Immobilienanbietern angekurbelt haben. Aber was Redfin durch Kosteneinsparungen und Personalisierung auf die Waage bringt, unterscheidet das Unternehmen von der Konkurrenz.

So erheben die meisten traditionellen Immobilienunternehmen eine Gebühr von 2,5 bis 3 % für die Vermittlung von Immobilien. Im Vergleich dazu erhebt Redfin eine Gebühr zwischen 1 und 1,5 %, die davon abhängt, wie viele Geschäfte ein Käufer oder Verkäufer bereits mit dem Unternehmen getätigt hat. Bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 446.000 US-Dollar für neu verkaufte Häuser im Juli (laut der zuständigen US-Behörden) könnte eine Senkung der Angebotsgebühr um bis zu 2 Prozentpunkte dem durchschnittlichen Verkäufer fast 9.000 US-Dollar sparen. Vielleicht ist es keine Überraschung, dass sich der Anteil von Redfin an den Verkäufen bestehender Häuser von 0,44 % Ende 2015 auf 1,18 % Mitte 2021 katapultiert hat.

Auch die Personalisierung von Redfin treibt das Geschäft voran. Während der Pandemie hat das Unternehmen den Einsatz von 3D- und virtuellen Touren verstärkt. Es hat auch seinen RedfinNow-Service erweitert, der Häuser gegen Bargeld kauft, um den Ärger und das Feilschen zu vermeiden, die mit dem Verkauf eines Hauses einhergehen.

Redfin verändert eine schwerfällige Branche vor unseren Augen, und das ist mehr, als ich von Dogecoin sagen kann.

Der Artikel 3 abgestrafte Aktien, die ich ohne zu zögern statt Dogecoin kaufen würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 30.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Sean Williams hat keine Position in den genannten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Alibaba Group Holding Ltd, Baidu, Cresco Labs Inc. und Redfin.

