3 Aktien, bei denen du es in 10 Jahren bereuen könntest, sie nicht gekauft zu haben

Das Bereuen ist so eine Sache. Als Investor gibt es eine Menge Dinge, die man bereuen kann. Manchmal beispielsweise eine Aktie, die man gekauft hat und die nicht performt hat. Schlimmer ist für mich jedoch, wenn man eine Chance verpasst, obwohl man sie bereits im Auge behalten hat.

Lass uns in diesem Sinne einen Blick auf drei Aktien riskieren, bei denen die Gefahr bestehen könnte, dass du es in zehn Jahren bereust, wenn du sie heute nicht kaufst. Das soll nicht heißen, dass du direkt in die Aktien investieren solltest. Wohl jedoch, dass du dich unternehmensorientiert zumindest einmal mit den Chancen auseinandersetzen solltest. Nicht, dass du im Nachhinein gerne eine andere Entscheidung getroffen hättest.

Etsy : Eine Aktie, die du nicht bereuen willst?

Eine erste Aktie, bei der du einen Nicht-Kauf in zehn Jahren bereuen könntest, ist für mich die von Etsy. Die Aktie hat im Laufe dieser Woche nachgegeben. Grund ist nicht das momentane Wachstum gewesen, das mit deutlich über 100 % bei wesentlichen Kennzahlen erneut besonders stark gewesen ist. Nein, sondern die Prognose für das zweite Quartal, die einige Investoren auf dem falschen Fuß erwischt hat.

Es könnte ein falscher Fokus jetzt vordergründig sein. So mancher Investor rechnet mit einer Wachstumsverlangsamung. Allerdings liegt das teilweise an ungünstigen oder ambitionierten Vergleichswerten mit Blick auf das Vorjahresquartal. Sowie an der Konservativität des Managements, stets eher geringer zu kalkulieren. Überraschungspotenzial könnte daher vorhanden sein.

Der finale Grund, warum du die Etsy-Aktie in zehn Jahren bereuen könntest, hängt jedoch mit einem anderen Faktor zusammen. Das Management rechnet langfristig mit einem adressierbaren Gesamtmarkt von 1,7 Bio. US-Dollar. Das heißt, das Unternehmen kratzt hier an der Oberfläche und könnte noch immer Vervielfachungspotenzial besitzen.

Roku : Spannender Discount für starkes Wachstum!

Eine zweite Aktie, die man als Investor in zehn Jahren bereuen könnte, ist für mich außerdem die von Roku. Die Aktie weist derzeit einen überaus attraktiven Discount auf. Mit Blick auf einen Aktienkurs von 284 US-Dollar (06.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentale Kennzahlen) und ein Rekordhoch von 486 US-Dollar notieren die Anteilsscheine inzwischen ca. 42 % im Minus. Wenig ist das nicht.

Die Vision hinter der Roku-Aktie ist jedoch das, was zählt. Das Management hat einen interessanten Fokus im Streaming-Markt gewählt. Dabei geht es zunächst primär um die Plattform und das Betriebssystem. Sowie sekundär vermutlich um eigene Inhalte. Oder langfristig: um ein starkes Ökosystem, das noch eine Menge Potenzial besitzen könnte.

Die fundamentale Bewertung ist dadurch auf eine Marktkapitalisierung von 37,6 Mrd. US-Dollar zusammengeschrumpft. Im Wachstumsmarkt des Streamings mit immer mehr Angeboten, Inhalten und Möglichkeiten zur Monetarisierung des eigenen Betriebssystems gibt es noch viel Raum zum Wachsen.

Zalando : Eine weitere Aktie zum Bereuen …?

Zu guter Letzt ist außerdem die Zalando-Aktie ein Kandidat, den man als unternehmensorientierter Foolisher Investor in zehn Jahren bereuen könnte. Dabei geht es primär natürlich um den Wachstumsmarkt des E-Commerce. Aber auch um die eigenen Prognosen, den Ansatz und die fundamentale Bewertung der Aktie.

Zalando sieht derzeit eine Wachstumsbeschleunigung auf sich zukommen. Das Management rechnet in den nächsten Jahren mit einem Gross Merchandise Volume von über 30 Mrd. Euro. Im Gesamtjahr 2020 kam der E-Commerce-Akteur auf 10 Mrd. Euro. Verdreifachungspotenzial scheint daher noch vorhanden zu sein. Wobei der Onlinehändler in Zeiten von COVID-19 eine starke Wachstumsbeschleunigung zelebrieren konnte.

Die fundamentale Bewertung von Zalando beläuft sich gegenwärtig auf eine Marktkapitalisierung von 23 Mrd. Euro. Das zeigt mir: Die Chancen könnten nicht schlecht stehen, dass der E-Commerce-Akteur langfristig orientiert viel mehr wert ist.

Achte auf die Unternehmen!

Aktien, die man im Nachhinein nicht bereuen will, haben eines gemeinsam: Es geht um starke Unternehmen in wachsenden Märkten. Sowie potenzielle Wettbewerbsvorteile, die noch in einer frühen Phase sind, sich zu etablieren. Diese drei Kandidaten könnten in diesem Kontext eine interessante Wahl sein. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Name für dich dabei.

Vincent besitzt Aktien von Etsy, Roku und Zalando. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy, Roku und Zalando.

