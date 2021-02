3 Aktien, die das Investment verdoppeln könnten

Es ist gar nicht so schwer, sein Investment zu verdoppeln - wenn man genug Zeit hat. Selbst mit einer winzigen Wachstumsrate kann Geld seinen Wert im Verlauf von Hunderten oder Tausenden Jahren verdoppeln. Bei Aktien verdoppelt sich sogar eine, die mit 4 % jährlich wächst, in 20 Jahren. Aber wer hier neugierig geworden ist, sucht sicherlich nach schnelleren Wachstumsraten.

Hier sind drei Unternehmen, die den Einsatz verdoppeln könnten - möglicherweise innerhalb von nur wenigen Jahren. Mal schauen, welche Aktie sich als Kandidat für das langfristig aufgestellte Depot anbietet.

General Electric hat in den letzten Jahren eine Umstrukturierung durchlaufen. Man hat das Haushaltsgerätegeschäft verkauft, das Kreditkartengeschäft unter dem Namen Synchrony Financial ausgegliedert und sich hauptsächlich auf die Bereiche Luftfahrt, Gesundheitswesen und Energie konzentriert. Dennoch hat die Pandemie dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung gemacht: Ein Großteil des Geschäfts verlangsamte sich oder kam zum Stillstand, und der Gesamtumsatz für 2020 sank im Vergleich zum Vorjahr um 16 %. Das Unternehmen hat jedoch kontinuierlich Schulden abgebaut und erwartet bessere Tage. Aufgrund der abklingenden Pandemie gehen mehr Aufträge für Luftfahrtprodukte ein. Auch Aufträge für erneuerbare Energien wie Windturbinen trudeln ein.

Larry Culp, Chairman und CEO von GE, fasste das Jahr des Unternehmens mit den Worten zusammen: „Im Laufe des Jahres 2020 haben wir die Profitabilität und die Cash-Performance von GE trotz eines immer noch schwierigen makroökonomischen Umfelds deutlich verbessert. Das vierte Quartal markierte einen starken freien Cashflow zum Abschluss eines herausfordernden Jahres, der die Ergebnisse eines besseren operativen Geschäfts sowie starke und steigende Aufträge in den Bereichen Power und Renewable Energy widerspiegelt.“

General Electric war lange Zeit ein bedeutender Dividendenzahler, hat aber vor ein paar Jahren, als das Unternehmen in Schwierigkeiten war, die Ausschüttung um 90 % gekürzt. Die wurde langsam wieder erhöht und die Dividende betrug zuletzt 0,34 %. Wenn der freie Cashflow solide bleibt und weiterwächst, wäre es nicht überraschend, wenn die Dividende in Zukunft deutlich steigt. Mit dem Anstieg des Aktienkurses sollte dies dazu beitragen, dass die Aktie das Investment verdoppelt.

Die Aktien von Pinterest sind im Jahr 2020 um mehr als 250 % gestiegen und wiesen zuletzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 200 auf. Hier sind also große Erwartungen bereits eingepreist. Daher wird sie sich in naher Zukunft vielleicht nicht verdoppeln - aber die langfristige Zukunft erscheint recht vielversprechend. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es den Nutzern, visuelle Inspirationen von Lebensmitteln, Mode, Stilen, Handwerk, Wohnkultur und mehr zu teilen. Es gibt auch eine Menge Nutzer - mehr als 450 Millionen, die die Seite mindestens monatlich nutzen. Insgesamt haben die Nutzer fast 300 Milliarden „Pins“ gespeichert.

Das Unternehmen hat ein hervorragendes Geschäftsmodell, da es kapitalschonend ist: Die Seite existiert bereits und es kostet relativ wenig, viele weitere Nutzer zu unterstützen. Es profitiert von der Werbung auf seiner Seite. Und im Gegensatz zu vielen anderen Seiten, auf denen Nutzer Werbung eher als störend empfinden, suchen die Nutzer auf Pinterest nach Ideen - und Anzeigen. Die bestechende Logik: Wer viele Einrichtungsgegenstände gepinnt hat, ist wahrscheinlich besonders empfänglich für Anzeigen für Einrichtungsgegenstände.

Im letzten Quartal stieg der Umsatz von Pinterest im Vergleich zum Vorjahr um 76 %, der Nettogewinn um 682 %. Es ist nicht zu erwarten, dass solche Wachstumsraten lange anhalten werden, aber das Unternehmen prognostiziert für das kommende erste Quartal ein Umsatzwachstum von über 70 % im Vergleich zum Vorjahr. Solche Wachstumsraten können ein steiles KGV erträglicher machen. Gerade, wenn man als Anleger langfristig dabei ist. Dies ist ein sehr vielversprechendes Unternehmen mit einer glänzenden Zukunft. Wenn Pinterest seine riesige Nutzerbasis weiter monetarisieren kann, dürfte dies ein starker Katalysator für weiteres Wachstum sein.

Der Spezialist für mobile Videospiele Zynga ist ein weiteres Unternehmen mit einer guten Chance, seinen Wert innerhalb weniger Jahre zu verdoppeln. Man kennt das eine oder andere Spiel aus der Schmiede: Words With Friends, Zynga Poker, CSR Racing, Empires & Puzzles, Toon Blast, Toy Blast, Merge Dragons und Merge Magic.

Zynga meldete kürzlich ein starkes Jahr 2020 mit einem Umsatzanstieg von 49 % im Vergleich zum Vorjahr. Das ist ein Anstieg des operativen Cashflows um 63 % sowie ein Bargeldbestand und Investitionen von über 1,5 Milliarden USD. Das Unternehmen hat bereits andere Unternehmen mit bestehenden Spiele-Franchises erworben. Dieses Geld kann weitere Käufe finanzieren. Das Unternehmen hat Asien im Visier, um seine Umsätze und Gewinne zu steigern. Es zielt auch darauf ab, die In-Game-Käufe der Spieler zu erhöhen.

Auch die Aktien von Zynga erscheinen nicht günstig, aber das erwartete KGV des Unternehmens lag erst kürzlich in den 30ern. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis lag zuletzt bei fast sechs und damit nur etwa 36 % über dem Fünfjahresdurchschnitt. Konservative Anleger suchen natürlich nach deutlich günstigeren Aktien als Pinterest und Zynga. Doch risikotolerante Anleger können die hohen Preise mit den schnellen Wachstumsraten rechtfertigen.

Das sind natürlich nicht alle Aktien, die versprechen, das Investment zu verdoppeln. Aber sie sind ein sehr guter Start in diese faszinierende Kategorie.

