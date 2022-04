3 Aktien, die dich im April reicher machen könnten

Disney dürfte enorm vom Ende der Lockdowns profitieren.

Der weltgrößte Kreuzfahrtanbieter erfreut sich gelockerter Beschränkungen und gestiegener Verbrauchernachfrage.

Die Celsius Holdings verzeichnete in ihrem letzten Quartal einen Umsatzanstieg von 192 %, doch die Aktie wird nur zu etwas mehr als der Hälfte des Wertes gehandelt, den sie vor fünf Monaten hatte.

In 3 Sätzen

Neuer Monat, neue Hoffnung. Der April war in den letzten Jahren einer der besseren Monate für den Aktienmarkt. Doch natürlich gibt es immer spezielle Faktoren, die die Chancen eines bestimmten Monats auf überdurchschnittliche Anlagerenditen beeinflussen.

Walt Disney (WKN: 855686), Carnival (WKN: 120100) und Celsius Holdings (WKN: A0YH6K) sind drei Aktien, die meiner Meinung nach gut positioniert sind, um in diesem Monat zu steigen. Schauen wir doch mal, warum diese drei Aktien in diesem Monat steigen könnten.

Eine der offensichtlichsten Aktien nach der Pandemie ist Disney, aber der Mediengigant wird nun schon das zweite Jahr in Folge niedriger gehandelt. Die Disney-Aktie liegt jetzt 33 % unter dem Allzeithoch, das sie vor 13 Monaten erreichte.

An Disney ist viel dran. Das Unternehmen ist der unangefochtene Marktführer im Bereich Kinofilme und hat 2019 alle sechs Filme mit den höchsten Einspielergebnissen des Landes herausgebracht. Die vier größten Kassenschlager des vergangenen Jahres basierten alle auf Disneys Marvel-Superheldenkatalog. Disneys US-Themenparks erzielen Rekordumsätze und Betriebseinnahmen, auch wenn im letzten Quartal Reisebeschränkungen galten und die tägliche Besucherzahl begrenzt wurde.

Zudem ist Disney immer noch führend im Home Entertainment mit ABC, Mehrheitsbeteiligungen an ESPN und Hulu und ein Streaming-Riese mit Disney+ (fast 130 Mio. Abonnenten). Natürlich gibt es auch Gegenwind. CEO Bob Chapek steht unter Beschuss von konservativen US-Politikern, nachdem er Inklusionsaktivisten aufseiten der Demokraten verärgert hat. Die Aktionäre haben seit Ende 2019 keine Dividendenzahlung mehr erhalten. Das Unternehmen ist nach wie vor ein dominanter Akteur im Unterhaltungssektor. In einer Welt, in der Content alles ist, ist dies eine Aktie, die selten lange unten bleibt.

Die Kreuzfahrtgesellschaften begannen 2021 endlich wieder in See zu stechen, aber die Anleger kauften nicht. Die Aktien von Kreuzfahrtgesellschaften sendeten Anfang 2021 ein erstes Lebenszeichen, gaben aber bis zum Jahresende weitgehend nach. Ist 2022 das Jahr, in dem Carnival nach zwei aufeinanderfolgenden Jahren mit sinkenden Aktienkursen endlich wieder in die richtige Richtung segelt?

Der weltgrößte Kreuzfahrtanbieter macht vieles richtig, während die riesige Flotte wieder den Betrieb aufnimmt. Das Betriebsklima wird immer freundlicher. Erst letzte Woche haben die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention (CDC) ihre Risikoeinschätzung zu den Gefahren von Kreuzfahrten gesenkt und ihren Reisehinweis zurückgezogen, in dem Reisenden unabhängig vom Impfstatus von Kreuzfahrten abgeraten wurde. Angesichts der aufgestauten Reisenachfrage und der guten Buchungslage für die Zukunft ist es überraschend, dass die Carnival-Aktie ungefähr dort steht, wo sie zu Beginn des Kalenderjahres stand.

Mehr Wachstum als Disney oder Carnival bietet Celsius Holdings, ein Vertreiber von Getränken mit Fruchtgeschmack in Dosen. Die sollen Kalorien verbrennen. Ursprünglich war Celsius in Fitnessstudios, Fitnesszentren und Ernährungsgeschäften zu finden. Heute wird es auch in den meisten US-Supermarktketten, Lebensmittelgeschäften und Einkaufsmärkten verkauft.

Das Umsatzwachstum ist rasant. Celsius steigerte seinen Umsatz von beeindruckenden 43 % im Jahr 2019 auf 74 % im Jahr 2020. Im vergangenen Jahr explodierte der Umsatz und verdoppelte sich mit einem Anstieg von 140 % im Jahresvergleich fast. Das letzte Jahr wurde mit einem atemberaubenden Anstieg von 192 % im vierten Quartal gekrönt. Es gibt nicht viele Getränkemarken, die schneller wachsen als Celsius. Das Wachstum wird sich zwangsläufig verlangsamen, aber der jüngste Ausverkauf macht die Aktie hier sehr attraktiv. Celsius hat seit seinem Höchststand im November fast die Hälfte seines Wertes eingebüßt und liegt im Jahr 2022 mehr als 20 % im Minus. Wie das Unternehmen selbst scheint auch die Celsius-Aktie in den letzten Monaten eine Menge Fett abgebaut zu haben. Diese Aktie wächst zu schnell, um sie im April links liegen zu lassen.

Der Artikel 3 Aktien, die dich im April reicher machen könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Rick Munarriz besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Celsius Holdings und Walt Disney und empfiehlt Aktien von Carnival. Dieser Artikel erschien am 4.4.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images