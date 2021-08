3 Aktien, die du die nächsten 20 Jahren halten kannst

Kaufen und Halten ist eine bewährte Anlagestrategie, um den Markt zu übertreffen.

Überhaupt am Markt zu sein ist wichtiger als das Timing der Marktein- und -austritte.

Man sollte wie ein Eigentümer denken und handeln, wenn man eine Beteiligung an einem Unternehmen eingeht.

Wichtige Punkte vorab:

Idealerweise kauft man Aktien mit dem Gedanken, dass man sie für immer besitzt. Auch wenn nur wenige Anleger dies tatsächlich tun, so ist es doch der Zweck dieser Übung. Man entwickelt eine Denkweise, die einen vom Daytrader unterscheidet, der ständig kauft und verkauft.

Die Renditen des Depots hängen nicht vom Markt-Timing ab, sondern von der Zeit, die man am Markt verbringt. Deshalb sind „Buy-and-hold“-Investoren viel erfolgreicher als diejenigen, die ständig Aktien kaufen und verkaufen.

Zwar sollte jede Aktie, die du kaufst, mindestens drei bis fünf Jahre lang gehalten werden, doch die drei folgenden Aktien kann man bequem die nächsten 20 Jahre lang besitzen, ohne sich Sorgen machen zu müssen.

ABM Industries ist in einer Branche tätig, die unfassbar langweilig ist. Und doch ist es gerade diese Langeweile, die das Unternehmen zu einer guten Wahl für ein langfristiges Engagement in deinem Portfolio macht.

ABM gibt es seit 112 Jahren, d. h. es hat zwei Weltkriege, die Weltwirtschaftskrise, das Platzen der Blase des Jahres 2000, den Krieg gegen den Terrorismus, die Rezession 2008 und die Pandemie überstanden. Dieses Unternehmen ist also eine sichere Bank.

Insbesondere nach dem Ausbruch von COVID-19 und jetzt, da sich Varianten des Coronavirus weltweit ausbreiten, besteht ein erhöhter Bedarf an Sauberkeit und Hygiene. ABM hat strenge Reinigungsprotokolle entwickelt, die das Unternehmen EnhancedClean-Jobs nennt und die dazu beigetragen haben, den bereinigten Betriebsgewinn im vergangenen Jahr mehr als zu verdoppeln.

Dies wird zweifelsohne noch einige Zeit lang eine Triebfeder für künftiges Wachstum sein. Aber auch wenn die Welt zur Normalität zurückkehrt, werden die Dienstleistungen des Unternehmens gefragt sein. Dank einer Dividende, die seit 56 Jahren gezahlt und in den letzten 50 Jahren jährlich erhöht wurde (weswegen die Aktie ein Dividendenkönig ist), ist ABM Industries eine Aktie, die man kaufen und bis in alle Ewigkeit halten kann.

Robotergestützte chirurgische Systeme sind sicherlich gleich viel attraktiver. Und Intuitive Surgical ist eine Aktie, die man die nächsten zwei Jahrzehnte besitzen kann. Das Unternehmen steht an der Spitze der Branche, die die Zukunft der Chirurgie sein wird.

Intuitive Surgical ist so weit voraus, dass seine Konkurrenten weit, weit dahinter liegen. Intuitive Surgical hat weit über 6.300 seiner Da-Vinci-Systeme installiert, die Ärzte bei der Durchführung minimalinvasiver Weichteileingriffe unterstützen. Die Genauigkeit führt zu kleineren sichtbaren Narben nach der Operation und zu einer schnelleren Genesung der Patienten. Die Allgegenwärtigkeit in Krankenhäusern und chirurgischen Zentren rund um den Globus - alle Geräte der Konkurrenz zusammengenommen erreichen nicht einmal die Hälfte der installierten Basis von Intuitive Surgical - verleiht dem Unternehmen so etwas wie einen Monopolstatus in der Branche. Das allerdings hat bereits zu einigen Klagen geführt.

Künftige Wachstumschancen ergeben sich aus der Fähigkeit von Intuitive Surgical, den adressierbaren Markt für da Vinci kontinuierlich auf andere chirurgische Verfahren auszudehnen, z. B. auf die Thoraxchirurgie, die Gynäkologie, die Urologie und die Allgemeinchirurgie, wo Intuitive Surgical nun auch die Klammerung des Handgelenks ermöglicht. Man kann erwarten, dass dieser führende chirurgische Assistent auch weiterhin führend sein wird.

Marihuana ist ein weiterer Bereich mit enormem Potenzial, auch wenn die Ergebnisse in diesem Bereich bisher nicht so spektakulär waren. Bisher haben 36 US-Bundesstaaten die Verwendung von Marihuana zu medizinischen Zwecken legalisiert. Weitere 18 erlauben den Verkauf von Marihuana für Erwachsene.

Steuern und Vorschriften sind zwei der größten Probleme, mit denen die Branche konfrontiert ist, aber Jushi Holdings könnte in der Lage sein, diese Gefahren besser zu umschiffen als andere.

Der Betreiber, der in mehreren Bundesstaaten tätig ist, strebt derzeit ein Wachstum in nur drei Kernstaaten an. Man will aber durch gezielte Akquisitionen wie z. B. den jüngsten Kauf von Nature’s Remedy in Massachusetts in neue Märkte expandieren. In diesem Jahr werden zehn bis zwölf neue Läden eröffnet, sodass es bis zum Jahresende 27 sein werden. Jushi will seine Anbauflächen von drei auf fünf US-Bundesstaaten erweitern.

Jushi ist eine spannende Gelegenheit, weil es eine Aktie ist, die den Anlegern heute hohe Wachstumsraten bietet. In den kommenden Jahrzehnten, wenn die Cannabis-Branche in den USA reifer wird, sollte es eines der führenden Unternehmen sein, das auch in Zukunft stabile Renditen bietet.

Sicher: Es ist eine risikoreichere Investition als ABM Industries oder Intuitive Surgical. Aber es sollte eine sein, die Anleger in den nächsten 20 Jahren und darüber hinaus problemlos besitzen können.

Der Artikel 3 Aktien, die du die nächsten 20 Jahren halten kannst ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Intuitive Surgical und Jushi Holdings. Rich Duprey besitzt Aktien von ABM Industries. Dieser Artikel erschien am 3.8.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images