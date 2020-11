3 Aktien, die gegen das Coronavirus immun sind

Leider sind die Corona-Fälle in den USA und in anderen Ländern nicht verschwunden, sondern haben eher stark zugenommen. Das bedeutet, dass uns die Pandemie in Ermangelung eines wirksamen Impfstoffs noch einige Zeit begleiten wird.

Sicherheit genießt höchste Priorität. Das betrifft auch das Portfolio. Hier sind drei Aktien, die einem die Gewissheit geben, dass die Finanzen in diesen turbulenten Zeiten sicher sind.

1. Amazon

Amazon hatte sich vor dem Ausbruch der Pandemie phänomenal gut entwickelt. Abgesehen davon, dass die Kunden so gut wie alles online bestellen können, können die Abonnenten via Prime-Service Artikel ohne zusätzliche Versandkosten erhalten. Den Streaming-Service gibt’s noch dazu. Hinzu kommen Geräte wie Kindle und Alexa sowie das Cloud-Computing-Geschäft Amazon Web Services.

Der Umsatz und das Betriebsergebnis von Amazon stiegen im vergangenen Jahr auf 280,5 Milliarden USD bzw. 14,5 Milliarden USD.

Da viele Geschäfte geschlossen sind und Lockdown-Maßnahmen ergriffen wurden, wandten sich die Menschen während der Pandemie dem Online-Shopping zu. Das war für Amazon natürlich von Vorteil. Und das wird dem Unternehmen auch weiterhin helfen, da sich die Menschen an die Vorteile dieses Vorgangs gewöhnt haben.

Jüngste Ergebnisse zeugen von der zunehmenden Stärke des Unternehmens. Der Umsatz von Amazon stieg im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 40 % auf 88,9 Milliarden USD. Die operativen Einnahmen verdoppelten sich fast auf 5,8 Milliarden USD.

2. Walmart

Walmart, der weltgrößte Einzelhändler, befindet sich in einer erstklassigen Position, um weiter zu gedeihen. Da das Unternehmen auch während der Pandemie offen bleibt, stiegen seine bereinigten Einnahmen im zweiten Quartal (zum 31. Juli) gegenüber dem Vorjahr um 7,5 %. Dies führte zu einem Anstieg des bereinigten Betriebsergebnisses um 18,6 %.

Die besseren Ergebnisse waren teilweise auf die durch die Pandemie verursachte höhere Nachfrage zurückzuführen. Allerdings hält Walmart seit Langem die Kosten niedrig und gibt diese Einsparungen an die Kunden weiter. So wird Walmart auch dann weiterhin Kunden anziehen, wenn die Pandemie die Wirtschaft belastet.

Das Unternehmen treibt auch sein E-Commerce-Geschäft voran. Dazu gehört das kürzlich gestartete Walmart+, ein eigener Abonnementservice. Damit können sich Kunden die Artikel nach Hause liefern lassen, es gibt Rabatte auf Benzin und einen schnelleren Bezahlvorgang im Geschäft. Obwohl Walmart den Service erst vor ein paar Monaten eingeführt hat, hat er einen guten Start hingelegt.

Also: Niedrige Preise in Verbindung mit verbesserten technologischen Möglichkeiten lassen Walmart auch in Zeiten der Pandemie optimistisch bleiben.

3. Costco

Costco ist ein ganz anderer Einzelhändler. Er lässt die Mitglieder in Lagerhäusern einkaufen und bietet attraktive Preise für eine Vielzahl von Artikeln. Das gelingt, indem viele Artikel in großen Mengen verkauft werden.

Das ist für die Kunden natürlich sehr attraktiv. Dies zeigt sich darin, dass im letzten Geschäftsjahr, das am 30. August endete, 91 % der Mitglieder dabeiblieben. Costco hat auch neue Mitglieder hinzubekommen. Es sind jetzt 58,1 Millionen gegenüber 53,9 Millionen im Vorjahr.

Das Unternehmen hat sich während der Pandemie sehr gut geschlagen. Im vierten Quartal stiegen die Verkäufe in den gleichen Geschäften um 14,1 %. Die Gesamteinnahmen stiegen um mehr als 12 % und das Betriebsergebnis um 32 %.

Dank einer Vielzahl von Waren, darunter auch Alltagsgegenstände wie Toilettenpapier, bleibt Costco langfristig attraktiv.

Diese drei Unternehmen sind auch für die Zeit nach der Pandemie gut gerüstet. Jedes von ihnen reagiert auf die Bedürfnisse seiner Kunden. Waren werden zu attraktiven Preisen angeboten. Und das macht sie zu guten Entscheidungen für eine unsichere Zukunft.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon und empfiehlt Aktien von Costco Wholesale. Lawrence Rothman besitzt keine der angegebenen Aktien. Dieser Artikel erschien am 28.10.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

