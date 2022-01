3 Aktien, die ich während einer Korrektur der Tech-Aktien kaufe

Alphabet wird weiterhin von der zunehmenden digitalen Werbung profitieren.

Microsoft ist weit davon entfernt, ein schwerfälliges Unternehmen zu sein, und ist in seinen drei Geschäftsbereichen weiterhin führend.

Nvidias Position in der Grafikbranche macht das Unternehmen zu einer beneidenswerten Größe.

Wichtige Punkte

Tech-Aktien haben dieses Jahr einen schlechten Start hingelegt. So ist der technologielastige Nasdaq-Composite-Index bisher um 5 % gefallen.

Wenn sich die Korrektur fortsetzt, die allgemein als 10%iger Rückgang angesehen wird, können Anleger bestimmte Tech-Aktien zu günstigen Bewertungen erwerben. Das liegt daran, dass ein breiter Ausverkauf die meisten Aktien betrifft, auch die von hochwertigen Unternehmen. Glücklicherweise haben diese drei Unternehmen starke langfristige Gewinnaussichten, was sie zu idealen Kandidaten für Buy-and-Hold-Investoren macht.

1. Alphabet

Alphabet ist so viel mehr als eine Suchmaschine. Zu seinen Produkten gehören auch Android, Chrome, Google Maps, YouTube und Google Cloud. Mit anderen Worten: sehr beliebte Angebote, die für Werbeeinnahmen und Nutzergebühren sorgen.

Glücklicherweise treibt das Management das Unternehmen immer weiter voran, sodass es sich weiterentwickelt und nicht wie viele andere Tech-Unternehmen eintönig wird. Alphabet verbessert zum Beispiel seine Suchmaschine weiter. Anstatt eine Suchanfrage in eine einfache Suchleiste einzugeben, können die Nutzer jetzt in mehrere Geräte sprechen, um zu finden, was sie brauchen. Das Unternehmen sucht weiterhin nach Möglichkeiten, die Funktion zu verbessern, um sicherzustellen, dass sie angemessene und zuverlässige Informationen liefert. Das Suchgeschäft von Alphabet wächst weiter: In den ersten neun Monaten des Jahres 2021 stieg der Umsatz um 46 % auf 105,7 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommen die YouTube-Anzeigen und die Google-Cloud-Angebote, die ein Umsatzwachstum von 57 bzw. 48 % auf 20,2 bzw. 13,7 Mrd. US-Dollar verzeichneten.

Diese sind Teil der Vision des Managements, ein Unternehmen zu werden, das auf künstliche Intelligenz setzt. Wie gut die Pläne aufgehen, zeigt ein Blick auf die Ergebnisse von Alphabet, die ein anhaltend starkes Umsatz- und Gewinnwachstum aufweisen. Ohne Berücksichtigung von Währungseffekten stieg der Umsatz im dritten Quartal um 39 % auf 65,3 Milliarden US-Dollar. Das Betriebsergebnis verdoppelte sich fast auf 21 Milliarden US-Dollar.

82 % des Quartalsumsatzes entfielen auf den Bereich Werbung und die Aussichten für digitale Anzeigen bleiben gut. Google schaltet Anzeigen auf seinen Websites, einschließlich der Suche und anderer Angebote wie Gmail und Google Maps. Dabei handelt es sich um bezahlte Klicks und Impressionen. YouTube bietet traditionelle Werbung an.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27 ist die Aktie nicht mehr so teuer wie noch vor ein paar Monaten, als sie bei über 30 lag. Auch der Abstand zum KGV des S&P 500 von 29 ist nicht groß. In Anbetracht der starken Wachstumsaussichten von Alphabet scheint die Aktie nicht überbewertet zu sein.

2. Microsoft

Microsoft steht nach wie vor an der Spitze seines Geschäfts. Seine drei Geschäftsbereiche Produktivität und Geschäftsprozesse (einschließlich Office und LinkedIn), intelligente Cloud sowie Personal Computing (u. a. Windows, Geräte und Spiele) entwickeln sich weiterhin gut.

Und das Management baut die starke Marktposition weiter aus. Dazu gehört auch die Übernahme von Nuance Communications im letzten Jahr für 19,7 Mrd. US-Dollar, die das Cloud-Angebot des Unternehmens stärkt. Vor allem die Angebote für der Gesundheitsbereich, die Microsoft erst seit 2020 anbietet, wurden durch die Übernahme gestärkt. Zu den Produkten von Nuance gehört sprachgesteuerte künstliche Intelligenz, die dabei hilft, Papierkram zu reduzieren. Nuance nutzt bereits Microsofts Cloud-Plattform Azure, die zu den anderen Cloud-Diensten des Unternehmens gehört.

Im ersten Geschäftsquartal, das am 30. September 2021 endete, stieg der Umsatz des Geschäftsbereichs intelligente Cloud um 30,6 % auf fast 17 Mrd. US-Dollar. Insgesamt wuchs der Quartalsumsatz von Microsoft um 20 % auf 45,3 Mrd. US-Dollar, wenn man die Auswirkungen von Währungsumrechnungen herausrechnet. Dies führte zu einem Anstieg des Betriebsergebnisses um 24 % auf 20,2 Mrd. US-Dollar. Die operative Marge stieg um 1,9 Prozentpunkte auf 44,7 %.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Microsoft liegt bei 34 und nicht mehr bei 38 wie noch Ende 2021. Da alle Dienstleistungen und Produkte des Unternehmens zusätzlich zu den neuen Möglichkeiten ein deutliches Wachstum aufweisen, könnte sich jede Chance lohnen, die Aktie zu ihrem relativ „niedrigen“ KGV zu erwerben.

3. Nvidia

Nvidia stellt Grafikkarten her. Es ist sogar eines der führenden Unternehmen in diesem Bereich. Diese harmlos klingende Beschreibung wird dem Unternehmen jedoch nicht gerecht. Seine Produkte ermöglichen Geräten wie Computern eine hochwertige Grafik. Das Unternehmen drängt auch in andere beliebte Bereiche. Dazu gehören künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos, Augmented Reality und Virtual Reality.

Das Unternehmen ist bereit, die starke Nachfrage nach leistungsstarken Laptops für Spielefans zu befriedigen, unter anderem mit einer neuen Grafikkarte der Serie 30. Gleichzeitig plant das Unternehmen auch die Veröffentlichung eines Produkts für das untere Ende der Skala. Der Markt begrüßt in der Regel die Veröffentlichungen von Nvidia und hat mit Spannung auf ein preiswerteres Angebot gewartet.

Nvidia feuert weiterhin aus allen Rohren. Der Umsatz des Unternehmens stieg im dritten Quartal um 50 % auf 7,1 Mrd. US-Dollar und das Betriebsergebnis um 91 % auf 2,7 Mrd. US-Dollar. Die Betriebsmarge des Unternehmens lag bei 37,6 % und damit acht Prozentpunkte höher als vor einem Jahr.

Investitionen in Tech-Aktien sind in einer schnelllebigen Welt eine Herausforderung. Aber diese Unternehmen haben einen langen Atem bewiesen. Mit Blick auf die Zukunft sollten sie für ihre Kunden weiterhin relevant bleiben und ihr Umsatzwachstum fortsetzen. Obwohl die Tech-Aktien einen rauen Start ins Jahr hatten, werden sich diese drei als langfristige Gewinner erweisen, und Anleger sollten jeden allgemeinen Rückgang in der Branche als gute Gelegenheit zum Kauf von Aktien betrachten.

