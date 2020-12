3 Aktien, die ihren Wert im Jahr 2021 wieder verdoppeln könnten

Eigentlich sieht alles recht normal aus: Der S&P 500 ist in diesem Jahr um fast 15 % gestiegen, eine überdurchschnittliche Rendite - aber nicht überaus spektakulär. Mit der Pandemie und einer Rezession ist das allerdings eine Überraschung. Und einigen Aktien erging es sehr viel besser als anderen.

Es gibt fast 200 in den USA börsennotierte Aktien mit einer Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde USD, die ihren Wert im Jahr 2020 mehr als verdoppelt haben. Nur wenige davon dürften diese Leistung im nächsten Jahr wiederholen. Aber ich denke aber, Freshpet, Sea Limited und Magnite sind die richtigen Kandidaten, denen das 2021 erneut gelingen könnte.

Keine Überraschung ist, dass die Freshpet-Aktie im Jahr 2020 um 128 % gestiegen ist. Freshpet bietet gekühlte Nahrung für Hunde und Katzen mit 22.371 Standorten im wachsenden Netzwerk. Die COVID-19-Krise hat zu einem Anstieg der Adoptionen von Haustieren geführt, und wir verwöhnen unsere Hunde und Katzen mehr denn je.

Davon profitiert Freshpet natürlich. Dass wir unseren Haustieren Gutes tun wollen, ist ein gefundenes Fressen für die Kühlschränke von Freshpet in Lebensmittelgeschäften, Lagerhäusern und Supermärkten. Der Nettoumsatz des Unternehmens stieg im letzten Quartal um 29 %.

Die Nachfrage nach Freshpet-Produkten ist so stark, dass das Unternehmen sein Werbebudget zurückschrauben musste, um mit der Nachfrage Schritt halten zu können. Das Unternehmen baut derzeit eine neue Anlage, die die Produktion bis Mitte 2022 mehr als verdoppeln wird. Es gibt viele „Stubenhocker“-Aktien, die demnächst wieder zurückgehen werden, aber Freshpet sicherlich nicht. Wir werden schlicht nicht aufhören, unsere Haustiere weiterhin zu verwöhnen.

Eine der heißesten Aktien dieses Jahres ist den meisten Investoren noch kein Begriff. Sea Limited ist ein schnell wachsender Anbieter von Onlineplattformen in Südostasien. Das Unternehmen begann vor etwas mehr als einem Jahrzehnt als Glücksspielanbieter, betreibt heute aber auch den führenden E-Commerce-Hub der Region, Shopee. Die digitale Wallet Sea Money ist zwar noch nicht der große Renner, dafür aber das am schnellsten wachsende Geschäft von Sea Limited.

Im Jahr 2021 könnte es im Bereich Fintech interessant werden. Sea Limited hat neulich eine Lizenz für eine digitale Bank in der Heimat Singapur erhalten. Der Umsatz hat sich im letzten Quartal fast verdoppelt und Sea Limited läuft rasch heiß. Das Flaggschiff, die Online-Glücksspielplattform, war dabei eher ein Nachzügler. Doch selbst dort konnte das Unternehmen einen Umsatzsprung von 73 % im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Es gibt jetzt 572,4 Millionen Nutzer der Plattform. Die Aktie hat ihren Wert im Jahr 2020 fast verfünffacht, aber bis sie auch außerhalb Asiens bekannt wird, gibt es hier noch eine Chance.

Die Werbebranche gedeiht in der Regel nicht in einer Rezession, aber Magnite - die Fusion von Telaria und The Rubicon Project zu Beginn dieses Jahres - macht alles richtig. Das fusionierte Unternehmen profitiert von zwei wachsenden Trends und Telarias Erfahrung im Bereich Connected TV passt gut zu Rubicons programmatischem Austausch.

Der ausgewiesene Umsatz ist im letzten Quartal um 62 % gestiegen, aber diesen berauschenden Umsatzanstieg kann man ignorieren. Die beiden Unternehmen waren ein Jahr zuvor noch nicht zusammen. Die genauere Messlatte ist hier das kombinierte Umsatzwachstum von 12 % für den Zeitraum, eine Summe, die vielleicht nicht nach viel klingt. Aber die Synergien hier sollten sich in den kommenden Quartalen auszahlen. Die Aktie ist in diesem Jahr um 158 % gestiegen und hat sich allein im November mehr als verdoppelt. Grund dafür waren unerwartet gute Finanzergebnisse.

Freshpet, Sea Limited und Magnite sind erfolgreiche Wachstumsaktien. Es sieht so aus, als könnten sie auch 2021 weiter steigen.

