3 Aktien, die im Moment absurd billig sind

Der Preisanstieg vieler Aktien in den letzten vier Monaten hat eine Größenordnung erreicht, die für wertorientierte Investoren nicht sehr attraktiv ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (und das Verhältnis von Preis zu Umsatz) ist astronomisch hoch. Und das in einer Zeit, in der das BIP zurückgeht und die Umsätze vieler Unternehmen sinken.

Selbst vor diesem Hintergrund glaube ich, dass es noch Werte auf dem Markt zu finden gibt. Und diese Aktien sind vielleicht nicht so weit weg, wie du denkst. Bekannte Namen wie Target, Verizon und Brookfield Renewable Partners können Anlegern viel bieten, einschließlich einiger saftiger Dividenden.

Die COVID-19-Pandemie hat Target eine unerwartete Gelegenheit geboten. Das Unternehmen hat Jahre damit verbracht, digitale Same-Day-Services wie das Drive-Up-Geschäft, die Abholung von Bestellungen in Geschäften und das Same-Day-Shipt-Geschäft aufzubauen. Und sie alle haben in den letzten Monaten gute Leistungen erbracht. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres hatte das Management vielversprechende Nachrichten zu verkünden. Die Same-Day-Services sind im Vergleich zum Vorjahr um 278 % gewachsen und machten damit 5 % des vergleichbaren Umsatzwachstums des Unternehmens von 10,8 % aus.

Wie du im Graph sehen kannst, hat sich das Umsatzwachstum Anfang 2020 beschleunigt, und das sollte sich im weiteren Verlauf des Jahres fortsetzen. Der Nettogewinn ist zwar zurückgeblieben, aber das ist zum großen Teil auf die Investitionen zurückzuführen, die das Unternehmen in die Personalausstattung und in Gesundheits- sowie Sicherheitsinitiativen in den Geschäften getätigt hat.

Das derzeitige KGV von 23 könnte höher sein, als es den Anschein hat, wenn erhöhte Verkäufe von Same-Day-Services zur Gewohnheit der Verbraucher werden. Langfristig gesehen handelt es sich um einen Einzelhändler, der für Umsatz- und Gewinnwachstum gut positioniert ist. Damit könnte das Unternehmen als ein überraschender Gewinner aus der Pandemie hervorgehen.

Verizon ist eines der am wenigsten geschätzten Unternehmen auf dem Markt, weil es sich nicht um eine Aktie mit hohem Wachstum handelt. Doch es ist für Millionen von Amerikanern ein so zentraler Dienst. In dieser Hinsicht ist es ein wenig wie ein Versorgungsunternehmen und hat ähnlich zu einer solchen Aktie eine hohe Dividendenrendite von 4,3 %.

Was mir am langfristigen Geschäft von Verizon gefällt, ist das Wachstumspotenzial von 5G und die Möglichkeit zur Margenausweitung, jetzt, da die Billigkonkurrenten T-Mobile und Sprint fusioniert haben.

5G-Netzwerke stehen erst am Anfang ihrer Einführung, aber sie geben Verizon die Möglichkeit, mit einem drahtlosen Router in Haushalte zu gelangen. Und es wird zu Millionen weiterer angeschlossener Geräte führen, was die Einnahmen langfristig steigern dürfte.

Es gibt nicht viele Aktien auf dem Markt mit einem KGV von 12 und einer Dividendenrendite von 4,3 %. Und wenn es sich dabei auch noch um ein Unternehmen wie Verizon handelt, ist die Aktie meiner Meinung nach unglaublich billig.

Die Energieindustrie verändert sich rasch, da fossile Brennstoffe durch erneuerbare Energien ersetzt werden und Elektrofahrzeuge den Verkehr stören. Was sich jedoch nicht ändert, ist die Nachfrage nach erneuerbaren Energieanlagen wie Wasser-, Wind- und Solarparks, die Brookfield Renewable Partners besitzt.

Das Unternehmen verfügt über eine Kapazität von 19.300 Megawatt (MW) in sage und schreibe 5.288 Stromerzeugungsanlagen auf der ganzen Welt. Und der Cashflow aus diesen Anlagen ermöglicht die Zahlung einer soliden Dividendenrendite von 4,6 %. Aber das Großartige ist, dass das Management genügend überschüssiges Cash behält, um ein organisches Dividendenwachstum von 5 bis 9 % jährlich zu prognostizieren.

Eine Dividendenrendite von 4,6 % ist auf dem heutigen Markt großartig, aber das Wissen, dass Brookfield Renewable Partners die Fähigkeit hat, diese Dividende langfristig zu steigern, macht diese Aktie so großartig. Und in einer volatilen Energiebranche sollte sie für jeden Energieinvestor unter der Top-Auswahl sein.

Billige Aktien in einem teuren Markt

Target, Verizon und Brookfield Renewable Partners sind vielleicht nicht die Art von Aktien, die in einem Markt wie diesem Schlagzeilen machen. Doch langfristig bieten sie meiner Meinung nach einen hohen Wert und sind auf Erfolg ausgerichtet. Für Anleger, die auf der Suche nach absurd günstigen Aktien sind, sind diese drei Aktien ein großartiger Ausgangspunkt.

The post 3 Aktien, die im Moment absurd billig sind appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Travis Hoium besitzt Aktien von Verizon Communications. The Motley Fool empfiehlt Aktien von T-Mobile US und Verizon Communications.

Dieser Artikel wurde von Travis Hoium auf Englisch verfasst und wurde am 04.08.2020 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2020

Foto: Getty Images