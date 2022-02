3 Aktien, die man kaufen sollte, wenn sie eine Baisse erleben

Nvidia dominiert einige Sphären und expandiert in weitere.

Wichtige Punkte

Erfahrene Investoren wissen, dass alle ein bis zwei Jahre ein Marktabschwung zu erwarten ist und dass er für langfristige Investoren, die nicht vorhaben, ihre Aktien in nächster Zeit zu verkaufen, kein großes Problem darstellt. Daher können Abschwünge an der Börse eine gute Gelegenheit sein, um Aktien zu kaufen, da die Aktien vieler großartiger Unternehmen dann zum Verkauf stehen.

Hier sind drei Aktien, die du kaufen solltest, wenn der Markt nach unten geht. (Zu beachten ist, dass der Markt in den letzten Wochen bereits erheblich gefallen ist - diese Unternehmen werden also bereits zu deutlich niedrigeren Preisen gehandelt als noch vor Kurzem.)

1. Nvidia

Der Chiphersteller Nvidia hat sich auf Grafikprozessoren (GPUs) spezialisiert, die unter anderem für Spielsysteme, Cloud-Computing und Rechenzentren benötigt werden. Nvidia war in den letzten Jahren unglaublich erfolgreich. Noch im November lag der Marktwert des Unternehmens bei über 800 Mrd. US-Dollar. Aber das war damals. In jüngster Zeit sind die Aktien des Unternehmens um etwa 30 % von ihrem 52-Wochen-Hoch gefallen und die Marktkapitalisierung von Nvidia ist auf immer noch stolze 606 Mrd. US-Dollar gesunken. Trotz dieses Rückgangs sind die Aktien des Unternehmens in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt um mehr als 50 % pro Jahr gestiegen.

Wird das Unternehmen weiterhin so schnell wachsen? Die Zukunft des Unternehmens sieht auf jeden Fall rosig aus, da es neue Bereiche wie Robotik, künstliche Intelligenz, selbstfahrende Autos und vieles mehr erschließt. Im dritten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 50 %, wobei der Umsatz im Bereich Rechenzentren um 55 % und der Umsatz im Bereich Spiele um 42 % zunahm. Der Gewinn pro Aktie (auf GAAP-Basis) stieg um 83 %. CEO Jensen Huang äußerte sich optimistisch und bemerkte: „Die Nachfrage nach NVIDIA AI steigt aufgrund von Hyperscale und Cloud-Scale-Out und der zunehmenden Akzeptanz bei mehr als 25.000 Unternehmen.“ (Die Ergebnisse zum vierten Quartal und für das Gesamtjahr werden am 16. Februar veröffentlicht.)

Manche fragen sich zu Recht, ob die Nvidia-Aktien tatsächlich zu einem Schnäppchenpreis angeboten werden. Wenn du dich dafür interessierst, solltest du sie dir genauer ansehen. Bei dieser und den beiden folgenden Aktien solltest du jetzt kaufen - oder, wenn du vermutest, dass der Markt noch weiter fallen wird, kannst du sie auf eine Beobachtungsliste setzen und auf noch niedrigere Preise warten.

2. Airbnb

Das Peer-to-Peer-Unterkunftsunternehmen Airbnb gab es vor 16 Jahren noch gar nicht, aber es hat bereits einen Marktwert von fast 100 Mrd. US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels sind die Aktien des Unternehmens um 29 % von ihrem 52-Wochen-Hoch gesunken, zusätzlich zum allgemeinen Marktrückgang. Die Aktien wurden auch durch die Pandemie belastet, die viele Reisen einschränkte, obwohl viele Menschen es vorzogen, in Airbnb-Unterkünften statt in kommerziellen Hotels zu übernachten.

Man kann sich fragen, ob Airbnb überbewertet ist, auch wenn die Aktie unter Druck steht und mit 100 Mrd. US-Dollar bewertet wird - vor allem wenn man bedenkt, dass die Marktkapitalisierung von Hyatt vor Kurzem 10 Mrd. US-Dollar betrug und der Wert von Hilton Worldwide Holdings bei 40 Mrd. US-Dollar lag.

Airbnb unterscheidet sich jedoch stark von traditionellen Hotelunternehmen - vor allem wegen seines sehr einfachen Geschäftsmodells. Eine kapitalintensive Branche wie die traditionelle Hotellerie muss in den Bau, die Instandhaltung und das Personal vieler Hotels investieren - aber Airbnb muss das nicht tun. Airbnb betreibt einfach einen Online-Marktplatz, der Gastgeber und Gäste zusammenbringt, und kassiert einen Anteil an den Transaktionen.

Das Unternehmen wird seine Ergebnisse zum vierten Quartal und für das gesamte Jahr am 15. Februar veröffentlichen, aber die Ergebnisse zum dritten Quartal waren schon beeindruckend: Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 36 % und der Nettogewinn vervierfachte sich fast. Gründer und CEO Brian Chesky sagte dazu:

Das dritte Quartal war das bisher beste Quartal von Airbnb. Die Pandemie hat zu einer Revolution in der Art und Weise geführt, wie wir leben, arbeiten und reisen, und wir arbeiten ständig an Innovationen, um dieser neuen Art des Reisens und Lebens gerecht zu werden.

3. Roku

Der Streaming-Spezialist Roku hat viel mehr zu bieten, als dir wahrscheinlich bewusst ist. Am bekanntesten sind die kleinen Streaming-Geräte, die als Hubs dienen und uns den Zugriff auf eine Vielzahl von Kanälen wie Netflix, Prime Video, Hulu und vieles mehr ermöglichen. Aber Roku steckt auch in vielen Smart-TVs (sein Smart-TV-Betriebssystem ist sogar Marktführer), und seit Kurzem produziert das Unternehmen auch eigene Inhalte und will mit seinem Roku Channel zu einem wichtigen Ziel im Streaming-Universum werden - vielleicht sogar das nächste Netflix.

Roku hatte vor Kurzem einen Marktwert von fast 21 Mrd. US-Dollar und eine Aktie, die mehr als 65 % von ihrem 52-Wochen-Hoch gefallen ist. Dieser Rückgang ist jedoch nicht auf ein schleppendes Wachstum zurückzuführen: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 51 % und der Bruttogewinn um 69 % gegenüber dem Vorjahr. Roku hatte zu diesem Zeitpunkt 56 Millionen aktive Nutzer, die 18 Milliarden Stunden Videos gestreamt haben, wobei der Roku Channel zu den Top 5 gehört.

Diese drei Wachstumswerte stehen auf meiner Beobachtungsliste und ich hoffe, dass ich ein paar Aktien kaufen kann - vielleicht nachdem sie weiter gefallen sind. Wenn du dich näher mit ihnen beschäftigst, solltest du sie vielleicht auch auf deine Beobachtungsliste setzen. Du könntest auch einfach ein paar Aktien kaufen - oder einen Kompromiss eingehen und einen Teil der Position kaufen, die du gerne hättest, mit dem Ziel, im Laufe der Zeit mehr zu kaufen.

Dieser Artikel wurde von Selena Maranjian auf Englisch verfasst und am 07.02.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Selena Maranjian besitzt Netflix. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Airbnb, Inc., Netflix, Nvidia und Roku. The Motley Fool empfiehlt Hyatt Hotels.

