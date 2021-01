3 Aktien, die mit guten News ins Jahr 2021 gestartet sind

Das neue Jahr ist gerade einmal drei Wochen alt, aber einige Aktien starten bereits mit guten Nachrichten ins Jahr 2021. Jetzt ist es Netflix, das am Mittwoch nach der Bekanntgabe von hervorragenden Quartalsergebnissen steigen konnte.

Der Streaming-Dienst steht damit nicht allein da. Anfang Januar konnten auch Tanger Factory Outlet Centers und fuboTV wieder steigen, indem sie für 2021 Optimismus entwickeln konnten. Sehen wir uns doch mal diese drei Aktien an, die das neue Jahr mit erfreulichen Nachrichten einläuteten.

Wir verbringen sehr viel Zeit zu Hause. Das kommt der Streaming-Branche zugute, und Netflix ist dort der Platzhirsch. Netflix erlebte in der ersten Jahreshälfte 2020 einen echten Schub und konnte weltweit 25,9 Millionen zahlende Abonnenten hinzugewinnen. In sechs Monaten hat Netflix fast so viele neue Abonnenten hinzugewonnen wie im gesamten Jahr 2019. Damals waren es 28 Millionen.

Das Abonnentenwachstum verlangsamte sich in der zweiten Jahreshälfte, aber das war weithin erwartet worden. Netflix hat Anfang des Jahres viele Neuabonnenten zu Beginn der Pandemie dazugewonnen. Dennoch übertraf das Unternehmen seine Prognose von 6 Millionen Nettoneuzugängen im vierten Quartal. Mit einem Zuwachs von 8,5 Millionen Nettoneuzugängen in den letzten drei Monaten des Jahres hat das Unternehmen die Marke von 200 Millionen Zuschauern weltweit überschritten.

Die Nachrichten werden sogar noch besser. Nach fünf Quartalen, in denen sich das Umsatzwachstum von Jahr zu Jahr verlangsamt hat, sieht das Unternehmen eine Beschleunigung des Umsatzes. Das Gewinnziel liegt auch deutlich über den Erwartungen der Analysten. Da Netflix nun zuversichtlich ist, dass es das Tagesgeschäft ohne externe Finanzierung bewältigen kann, wird der Marktführer weiterhin mehr Inhalte produzieren als jeder andere auf der Welt. Man könnte auch zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt Geld für Aktienrückkäufe übrig haben.

Der Betreiber von 38 Factory-Outlet-Einkaufszentren hatte ein schwieriges Jahr 2020 mit vorübergehend geschlossenen Geschäften und der Pleite einiger Mieter. Außerdem setzte er im Frühjahr des vergangenen Jahres seine Ausschüttungen aus. Als Real Estate Investment Trust (REIT) muss Tanger mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an die Investoren ausschütten. Es versprach, im Jahr 2021 zu den Ausschüttungen zurückzukehren, wenn es auf dem Weg zur Profitabilität sei - und es dauerte nicht lange.

Tanger Factory Outlet Centers erklärte letzte Woche die Wiederaufnahme der vierteljährlichen Ausschüttungen. Die neue Ausschüttung des Discount-Einkaufszentrums REIT entspricht einer Rendite von 5,3 %, ist aber auch nur halb so hoch wie vor der Aussetzung der Ausschüttungen im letzten Jahr. Der Kundenverkehr liegt bereits bei 90 % des Wertes von vor einem Jahr, und die Belegungsrate sollte hier bei fast 92 % liegen. Da das Unternehmen sein Portfolio mit besseren Marken als Mieter auffrischt, könnte Tanger Factory Outlet Centers in einer noch besseren Verfassung sein als vor der Pandemie.

Streaming-Dienste wie Netflix sorgen für Entertainment. Wo aber bekommt man im Streaming Live-Sport, Nachrichten und große, bekannte Sender? FuboTV hat versucht, sich von YouTube TV und Sling TV abzuheben, indem es den Schwerpunkt auf Live-Sport legt. Es bietet etwa 40 Sportkanäle unter seinen mehr als 100 Live-Netzwerken an.

FuboTV hat einige Bären auf den Plan gerufen, und einer von ihnen - Kerrisdale Capital, der die Aktie mit einem Kursziel von 10 USD short hält - verwies auf Daten von Drittanbietern, die zeigen, dass die Dynamik der Abonnentenanmeldung in den letzten beiden Monaten des Jahres 2020 nachgelassen hat. FuboTV hat seine Abonnentenprognose im Laufe des Quartals zweimal angehoben. Bedeutet dies einen bevorstehenden Sturz?

Kerrisdale Capital möchte vielleicht sein Geld von der Drittdatenquelle zurückbekommen, die es nicht zuordnen konnte. FuboTV gab vor Kurzem bekannt, dass es das Jahr 2020 mit 545.000 Abonnenten abgeschlossen habe, was deutlich über den 500.000 bis 510.000 liegt, die es im November erwartete. Das liegt über dem, was zu Beginn des vierten Quartals nur ein Ziel von 410.000 zum Jahresende war. Der Umsatz stieg zwischen 77 und 84 % für das letzte Quartal 2020 und beschleunigte sich damit gegenüber dem immer noch beeindruckenden Anstieg von 71 % im dritten Quartal.

Bis zum Jahresende ist es natürlich noch ein weiter Weg. Netflix, Tanger Factory Outlet Centers und fuboTV allerdings verbreiten gleich zum Jahresanfang richtig gute Laune.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und empfiehlt Aktien von fuboTV, Inc. und Tanger Factory Outlet Centers. Rick Munarriz besitzt Aktien von fuboTV, Inc., Netflix und Tanger Factory Outlet Centers.

