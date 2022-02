3 Aktien, die Superinvestoren jetzt kaufen!

Superinvestoren werden nicht geboren, sondern entwickeln sich im Laufe der Zeit, indem sie immer mehr dazulernen und Erfahrungen sammeln. Deshalb können wir sehr viel von den erfolgreichen Anlegern lernen, um es ihnen später gleichzutun. Im vierten Quartal 2021 haben sie vor allem in die folgenden drei Aktien investiert.

1. Alibaba -Aktien

Alibaba-Aktien wurden von den Superinvestoren Ende 2021 verstärkt gekauft. Zu den prominenten Käufern gehörten beispielsweise Charlie Munger über das Daily Journal, Bill Miller, Thomas Russo und die Investmentgesellschaft Tweedy Browne. Besonders Charlie Munger ist von Alibaba überzeugt. Er verdoppelte die Position des Daily Journals auf einen Portfolioanteil von nahezu 27,65 %.

Die Alibaba-Aktie hat im letzten Jahr (2021) sehr stark gelitten und mehr als 59 % an Wert verloren (09.02.2022). Trotz der chinesischen Regulierungsmaßnahmen gehört der Konzern dennoch weiterhin zu den weltgrößten E-Commerce- und Cloud-Unternehmen. In den vergangenen zwölf Monaten (TTM) stieg der Umsatz weiter auf 814,9 Mrd. Chinesische Yuan. Sollten keine weiteren starken Eingriffe erfolgen, könnte sich die Aktie somit in den kommenden Jahren wieder erholen.

2. Carvana -Aktien

Alibaba kennen die meisten Anleger, aber wer hat schon einmal von Carvana -Aktien gehört? Das Unternehmen aus Tempe (Arizona, USA) betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine E-Commerce-Plattform für den Handel mit Gebrauchtwagen. Kunden können Fahrzeuge suchen, sie mit einer 360-Grad-Bildtechnologie begutachten, Finanzierungen beantragen und deren Abholung oder Lieferung planen.

Lag der Umsatz 2014 noch bei 41,7 Mio. US-Dollar, betrug er in den letzten zwölf Monaten (TTM) schon 10.887,6 Mio. US-Dollar. Zwar fällt das operative Ergebnis immer noch negativ aus, aber zuletzt verringerte sich der Verlust. Die Aktie ist wie viele Wachstumswerte in den vergangenen Monaten stärker gefallen, sodass die Investoren nun eine gute Einstiegsgelegenheit sehen.

3. Booking Holdings

Die Pandemie nähert sich in diesem Jahr (2022) wahrscheinlich ihrem Ende. Durch die Omikron-Variante hat sie deutlich an Schrecken verloren. Viele Länder heben deshalb bereits ihre Einreisebeschränkungen und sämtliche Corona-Maßnahmen auf. 2022 könnte somit eine stärkere Reisewelle einsetzen, obwohl Touristen jetzt oft deutlich mehr als noch 2019 zahlen müssen. Davon profitieren vor allem Aktien des Reisesektors, die in den letzten Jahren oft stark gelitten haben.

Booking Holdings musste 2020 ebenfalls einen starken Umsatz- und Gewinnrückgang verbuchen. Doch im aktuellen Geschäftsjahr ziehen die Buchungen wieder deutlich an. Anders als beispielsweise TUI musste Booking Holdings keine Staatshilfe in Anspruch nehmen und erzielt deutlich höhere Gewinnmargen. 2019 lag sie beispielsweise bei 32,3 %, während TUI nur auf 2,2 % kam. Superinvestoren kaufen deshalb Booking Holdings-Aktien. Darüber hinaus wächst das Geschäft weiterhin mit hohen Raten.

Foto: Getty Images