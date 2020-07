3 Aktien für die nächsten 20 Jahre

Manche Trends brauchen Jahre, gar Jahrzehnte, um sich durchzusetzen. Diesen Monat ist es 25 Jahre her, dass Amazon sein erstes Buch in seinem Onlineshop verkaufte. Und doch hat der Trend des E-Commerce gerade erst begonnen. Onlinekäufe in den USA machen immer noch weniger als 12 % des gesamten Einzelhandelsumsatzes aus. Aber hier ist die Sache: Investoren, die zu fast jedem Zeitpunkt seit dem Börsengang von Amazon im Mai 1997 Aktien gekauft (und gehalten) haben, haben damit überaus gut abgeschnitten.

Schauen wir uns doch mal drei Aktien genauer an, die von langfristigen Trends profitieren. Die kann man kaufen und locker bequem für die nächsten 20 Jahre halten: MongoDB, DocuSign und MercadoLibre.

Viele große Unternehmen lassen heute ihre wichtigsten Softwareanwendungen auf einer Datenbankarchitektur laufen, die in den 1970er-Jahren entwickelt wurde. Also vor dem Internet, mobilen Geräten oder der Cloud. Die Datenbankplattform von MongoDB hingegen wurde für die cloudgehosteten und mobil einsetzbaren Apps von heute entwickelt. Allerdings findet ein Upgrade der Apps und der zugrunde liegenden Datenbankarchitektur nicht jeden Tag statt.

Das Marktforschungsunternehmen IDC schätzt den Datenbankmarkt für das Jahr 2020 auf 71 Milliarden USD. Doch ein Großteil dieser Ausgaben entfällt auf Produkte, die derzeit im Einsatz sind. Es kann bis zu acht bis zehn Jahre dauern, bis Unternehmen strategische Anwendungen und die ihnen zugrunde liegenden Datenbanken auf den neuesten Stand bringen. Da diese Übergänge im nächsten Jahrzehnt stattfinden, hat MongoDB die Chance, mit seiner überlegenen Technologie neue Kunden ranzuholen. Dieser Markt wird voraussichtlich bis 2023 auf 97 Milliarden USD anwachsen, und dieses neue Wachstum wird wahrscheinlich durch cloudbasierte Anwendungen angetrieben. Das ist für das Unternehmen natürlich ein schöner Effekt.

Das Produkt von MongoDB ist bewährt und treibt ein unglaubliches Wachstum voran. Die Einnahmen des Unternehmens der letzten zwölf Monate in Höhe von 462 Millionen USD sind das Dreifache des am 31. Januar 2018 endenden Finanzjahres von 154 Millionen USD. Bei einem Anteil von weniger als 1 % des heutigen Marktes dürfte MongoDB bis 2040 voraussichtlich noch richtig wachsen.

DocuSign ist am besten bekannt für sein digitales Unterschriftsprodukt, das in Zeiten von Corona wichtig ist. Doch die E-Signatur ist nur ein Schritt in einem langen Prozess zur Vorbereitung, Unterzeichnung, Umsetzung und Verwaltung von Verträgen. Die neuen CLM-Tools (Contract Lifecycle Management) von DocuSign sind als Teil der Agreement Cloud sehr leistungsstark.

Ein Kunde, Unilever, verwendet diese Tools, um Verträge zu erstellen. Das reduziert die Zeit für die Erstellung neuer Verträge um 80 % und die Zeit für die Fertigstellung von Verträgen um die Hälfte. Unilever führte diese Tools in 70 Ländern ein und ermöglichte die Erstellung von Verträgen in vier verschiedenen Sprachen.

Die Chance ist für diese Software enorm. Das Management denkt, dass das „Contract Lifecycle Management“-Geschäft genauso groß sein könnte wie das E-Signatur-Geschäft. Der adressierbare Markt würde sich dadurch effektiv verdoppeln. Da das CLM-Geschäft gerade erst am Anfang steht, könnte dieser Trend das Wachstum von DocuSign in den kommenden Jahrzehnten ankurbeln.

MercadoLibre ist der führende E-Commerce-Anbieter für Lateinamerika und seit 1999 in der Region tätig. Lateinamerika hat eine Bevölkerung von 638 Millionen Menschen und eine schnell wachsende Zahl von Internetnutzern - derzeit sind es 362 Millionen Menschen. Doch der Onlinekauf von Waren steckt noch in den Kinderschuhen. Das Marktforschungsunternehmen eMarketer berichtete, dass die Onlineverkäufe in Lateinamerika im Jahr 2019 gegenüber dem Vorjahr um 24 % auf nur 4,4 % der gesamten Einzelhandelsumsätze gestiegen sind. Das Coronavirus beschleunigt den E-Commerce-Trend in der Region, und MercadoLibre ist in der Lage, davon zu profitieren.

Das Unternehmen hat ein umfangreiches Ökosystem von sechs sich ergänzenden Dienstleistungen aufgebaut, wobei das Zahlungssegment das am schnellsten wachsende ist. Die Zahlungsdienste helfen den Kunden nicht nur bei Online-Einkäufen auf der Website, sondern ermöglichen auch die digitale Bezahlung von Waren im stationären Einzelhandel. Da das Unternehmen bei jeder Zahlungstransaktion auf seiner Plattform einen kleinen Anteil einnimmt, dürfte dieses Segment in den kommenden Jahren mehr Umsatz bringen als sein E-Commerce-Geschäft.

Dank der Onlineshops und elektronischen Zahlungen ist MercadoLibre gut positioniert, um die nächsten 20 Jahre zu profitieren - oder auch länger.

Der Kauf von Aktien ist spannend. Aber wenn man dann einen Anteil am Unternehmen hält, kann es manchmal nervenaufreibend sein zu beobachten, wie sich der Aktienkurs von Tag zu Tag entwickelt. Immerhin steht das hart verdiente Geld auf dem Spiel. Die besten Anleger wissen aber, dass Geduld der Schlüssel zum Erfolg ist.

Dieses Trio wird in den kommenden Jahrzehnten wachsen und all jene Investoren belohnen, die sie halten. Also: geduldig sein, abwarten. Im Jahr 2040 wird man sich dann richtig freuen können.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von DocuSign, MercadoLibre und MongoDB. Brian Withers besitzt Aktien von DocuSign, MercadoLibre und MongoDB. Dieser Artikel erschien am 8.7.2020 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

