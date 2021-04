3 Aktien mit starken Gewinnen, die man jetzt beobachten sollte

Viele Experten haben gesagt, dass es an der Zeit ist, weniger Wachstumsaktien zu kaufen und sich stattdessen auf Aktien mit soliden Gewinnen zu konzentrieren. Im heutigen Video werfe ich einen Blick auf drei profitable Unternehmen und teile meine Gründe, warum du sie auf deine Watchlist setzen solltest. Die drei Unternehmen sind Activision, Electronic Arts, und Take-Two Interactive.

Alle drei Unternehmen sind profitabel, haben einen positiven Cashflow, verfügen über eine starke Bilanz und operieren im wachsenden Markt Mobile Gaming und In-Game-Transaktionen. Activision war sehr aggressiv bei der Ausweitung seines Engagements im Bereich Mobile Gaming. Zum 1. April hatte es zahlreiche Spiele in den Top-Charts. Electronic Arts ist weiterhin dabei, seinen Spielekatalog durch Übernahmen zu erweitern. Take-Two Interactive ist das kleinste Unternehmen der Gruppe, aber es erwartet das schnellste Wachstum in Bezug auf den Umsatz. Es ist auch das einzige Unternehmen ohne jegliche Form von Schulden.

Gründe, sie auf deine Beobachtungsliste zu setzen:

Klicke auf das Video, um mehr zu erfahren (englisch).

*Die verwendeten Aktienkurse waren die Schlusskurse vom 1. April 2021. Das Video wurde am 3. April 2021 veröffentlicht.

