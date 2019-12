3 Aktien mit Wachstumspotenzial für das neue Jahr 2020

Manche Investoren sind eher auf der Suche nach Value-Investmentmöglichkeiten oder bevorzugen dividendenstarke Unternehmen. Die anderen wiederum mögen Unternehmen lieber, die möglicherweise noch spannende Wachstumsgeschichten vor sich haben und für saftige Kursgewinne sorgen könnten.

Da uns im kommenden Jahr sicherlich wieder einige Aktien mit ihren Kursentwicklungen überraschen werden, möchte ich nachfolgend drei Kandidaten von meiner Watchlist vorstellen, die ich im neuen Jahr ganz genau beobachten werden, weil ich den vorgestellten Unternehmen durchaus Kursgewinne zutraue.

Der Videospiel-Konzern Activision Blizzard ist mit Sicherheit nicht nur ein spannender Kandidat für das nächste Jahr, sondern generell für die kommenden Jahre. Das liegt zum einen daran, dass das Unternehmen mit der Entwicklung und dem Verkauf von Videospielen Umsätze in Milliardenhöhe erwirtschaftet und den Aktionären damit ordentliche Gewinne einfährt.

Zum anderen wird das Thema „E-Sports“ im nächsten Jahrzehnt wahrscheinlich zunehmend an Bedeutung gewinnen, vor allem eben für Activision Blizzard. Das US-Unternehmen ist nämlich mit seinem Spiel Overwatch und der dazugehörigen Overwatch League bereits gut positioniert, um möglicherweise vom Trend im Bereich E-Sports profitieren zu können.

Der E-Commerce-Akteur Etsy, der sich als Onlinehandelsplattform für Self- und Handmade-Artikel versteht, könnte gerade in den letzten Monaten des Jahres 2019 auf ein attraktives Kursniveau gefallen sein. Trotz weiterhin starkem Wachstum beim Bruttowarenvolumen und den Umsätzen fühlte sich der Markt von der Aktie enttäuscht.

Möglicherweise tut sich hier zum Jahresbeginn eine interessante Möglichkeit für langfristige Investoren auf. So manch einer vergleicht die Entwicklung von Etsy mit der von Amazon, woran etwas sein könnte. Das nächste Amazon kann und wird Etsy wohl nicht werden, denn das US-Unternehmen ist dazu (aktuell) noch zu sehr in der oben erwähnten Nische unterwegs.

Luft nach oben könnte möglicherweise bei Etsy dennoch vorhanden sein, denn das Wachstum in seiner Nische scheint gerade erst richtig loszugehen, was die Aktie daher durchaus in meinen Fokus rückt.

Wirecard steht zum neuen Jahr gewissermaßen auf der Probe. Ich denke, dass der Großteil der Aktionäre und Beobachter der Aktie gespannt auf die Ergebnisse der Sonderprüfung durch KPMG blicken. Fällt das Ergebnis zugunsten von Wirecard aus, könnten somit zukünftige Berichte von der „Financial Times“ eher in die Bedeutungslosigkeit fallen. Fällt das Ergebnis (wider Erwarten meinerseits) negativ aus, könnte die Aktie durchaus ordentlich auf Talfahrt geschickt werden.

Es ist dabei nicht auszuschließen, dass dann das Vertrauen, zumindest für eine gewisse Zeit, in das Unternehmen nicht mehr vorhanden wäre. Angesichts dessen, dass ich nicht davon ausgehe, dass Wirecard vorsätzliche größere Manipulationen nachgewiesen werden können, ist das Unternehmen eine operative Lokomotive.

Nicht nur, dass eine nennenswerte Partnerschaft nach der anderen abgeschlossen wird, nein, auch die Umsätze und das Transaktionsvolumen nehmen von Quartal zu Quartal sehenswert zu. Das spiegelt sich auch in der Bilanz wieder. Betrachtet man die Entwicklung des verfügbaren Cashflow, wird man feststellen, dass Wirecard für das Geschäftsjahr 2014 noch knapp 54 Mio. Euro ausgewiesen hat. Mittlerweile liegt der verfügbare Cashflow bei etwa 640 Mio. Euro (Geschäftsjahr 2018).

Fazit

Alle drei Aktien befinden sich aktuell auf meiner Watchlist und ich bin sehr gespannt auf das Jahr 2020, indem mit Sicherheit Neuigkeiten zu den drei Unternehmen folgen werden. Je nach Nachrichtenlage und Kursentwicklung werde ich mir überlegen, welche Werte ich mir in mein Depot holen könnte.

Ich bin mir sicher, dass auch du schon auf spannende Wachstumswerte im neuen Jahr hinfieberst. Ob diese drei Kandidaten allerdings auch was für dein Depot sind, ist schlussendlich deiner eigenen Analyse überlassen.

Ist dies die nächste Wirecard?

Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatz-Wachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internet-Händler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Activision Blizzard und Etsy.

Motley Fool Deutschland 2019

Foto: Getty Images