3 Aktien, von denen die Wall Street erwartet, dass sie sich in 1 Jahr verdoppeln oder verdreifachen werden

Wenn es um das Investieren an der Wall Street geht, zahlt sich Geduld im großen Stil aus. Obwohl zum Beispiel der weithin beachtete S&P 500 im letzten Jahr innerhalb von weniger als fünf Wochen mehr als ein Drittel seines Wertes verloren hat, wurden Menschen, die auf ihre langfristigen Investitionen vertrauten, reichlich belohnt. In diesem Zusammenhang haben wir noch nie in der Geschichte eine so heftige Erholung von einem Bärenmarkt erlebt.

Doch laut den Analysten der Wall Street warten noch große Gewinne auf ein Trio von Unternehmen. Basierend auf den Konsenskurszielen der Wall Street wird erwartet, dass die folgenden drei Aktien ihren Wert innerhalb der nächsten zwölf Monate mindestens verdoppeln, wenn nicht sogar verdreifachen werden.

Marathon Digital Holdings: Implizites Potenzial von 105 %

An erster Stelle steht eine der heißesten Aktien über das vergangene Jahr, Marathon Digital Holdings. Das Krypto-Mining-Unternehmen katapultierte sich im Zwölfmonatszeitraum bis zum 8. Juni 2021 um fast 2.500 % nach oben. Wenn die Analysten richtig liegen und Marathon auf sein Konsens-Kursziel von 48,50 US-Dollar vorstößt, wird sich der Wert mehr als verdoppeln.

Krypto-Miner sind Unternehmen, die leistungsstarke Computer verwenden, um komplexe mathematische Gleichungen zu lösen, die Gruppen von Transaktionen, die als Block bekannt sind, validieren. Für die Validierung von Blöcken werden Krypto-Miner mit einer Block-Belohnung bezahlt. Marathon konzentriert sich speziell auf das Mining von Bitcoin, der nach Marktwert wertvollsten digitalen Währung der Welt. So beträgt sein Block Reward 6,25 Bitcoin, was etwa 213.000 US-Dollar entspricht.

Anfang Juni hatte Marathon Digital 17.655 Miner in seiner Flotte und geht davon aus, dass sie bis Ende März 2022 mit voller Kapazität (103.120 Miner) arbeiten werden. Die 226,6 Bitcoin, die das Unternehmen im Mai geschürft hat, waren mehr als das Vierfache dessen, was es im Januar geschürft hat - und es ist noch lange nicht an der Kapazitätsgrenze angelangt.

Im Gegensatz zu anderen Unternehmen, die Bitcoin schürfen, hat Marathon sein Geld auch für den Kauf von Bitcoin verwendet. Zwischen den Investitionen von 150 Millionen US-Dollar im Januar, die etwas mehr als 4.800 Bitcoin einbrachten, und den Mining-Bemühungen hält Marathon nun eine Position von 5.518 Bitcoin.

Während dies wie ein Slam-Dunk-Betriebsmodell erscheinen mag, könnte Krypto-Mining die schlechteste Art sein, auf den Bitcoin-Wahn zu setzen. Es ist komplett abhängig von externen Faktoren, wobei Innovation wenig oder gar keine Rolle spielt. Außerdem gibt es keine Eintrittsbarriere für Konkurrenten und die Blockvergütung, die an Miner gezahlt wird, halbiert sich alle vier Jahre.

Als wäre das nicht genug, sollte man bedenken, dass Bitcoin in den letzten zehn Jahren zahlreiche langwierige Einbrüche durchlaufen hat. Es ist nicht klar, ob Marathons Betriebsmodell erfolgreich sein kann, wenn Bitcoin weiterhin schwächelt.

Columbia Care: Implizites Potenzial von 108 %

Es sollte nicht überraschen, dass es an der Wall Street großes Interesse an Cannabis gibt. Die USA sind das Epizentrum des Wachstums der Marihuana-Industrie und New Frontier Data prognostiziert bis Mitte des Jahrzehnts einen jährlichen Umsatz von mehr als 41 Mrd. US-Dollar mit Gras. Vielleicht ist das der Grund, warum Analysten prognostizieren, dass der US-Multistate-Operator (MSO) Columbia Care innerhalb der nächsten zwölf Monate um 108 % steigen wird.

Die gute Nachricht für Columbia Care und alle anderen MSOs ist, dass eine Legalisierung auf Bundesebene nicht notwendig ist, damit die Branche sich gut entwickelt. Selbst wenn die Biden-Administration keinen Erfolg bei der Änderung des Bundesgesetzes hat, haben bereits 36 Staaten Cannabis in irgendeiner Form legalisiert. Solange es den Staaten erlaubt ist, ihren eigenen Weg zu gehen und ihre eigene Industrie zu regulieren, sollten Marihuana-Aktien in der Lage sein, den Investoren grünes Licht zu geben.

Columbia Care ist seit Langem für seine medizinischen Marihuana-Apotheken und seine Anbauinfrastruktur bekannt. Aber da so viele wichtige Märkte nun den Marihuana-Konsum für Erwachsene legalisieren, hat das Unternehmen seinen Fokus auch auf den Freizeitmarkt gerichtet. Inklusive aller anstehenden Übernahmen hat Columbia Care 92 Abgabestellen und insgesamt 30 Anbau- oder Produktionsstätten.

Interessant ist das anorganische Wachstum. Versteh mich nicht falsch, im ersten Quartal stieg der Umsatz von Columbia Care um 60 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Aber die aufregendsten Möglichkeiten haben sich aus den Übernahmen ergeben, die CEO Nicholas Vita angestrebt hat. Insbesondere hat Columbia Care The Green Solution, Colorados führendes integriertes Cannabis-Unternehmen, aufgekauft und ist gerade dabei, Green Leaf Medical zu kaufen, was seine Präsenz in den Mittelatlantikstaaten und Ohio erweitern wird.

Columbia Care hat seine sprichwörtliche Fahne in mehr als einem Dutzend Märkten gepflanzt und scheint an der Schwelle zu stehen, wiederkehrende Gewinnspannen zu erreichen. Das aggressive Kursziel der Wall Street könnte sich als erreichbar erweisen, wenn das Unternehmen infolgedessen tatsächlich einen Gewinn erwirtschaftet.

Sorrento Therapeutics : Implizites Potenzial von 216 %

Wenn du dir viel Potenzial wünschst, würde die Wall Street dir dringend empfehlen, das Biotech-Unternehmen Sorrento Therapeutics, das sich in der klinischen Phase befindet, auf den Radar zu bekommen. Mit einem Kursziel von 27,50 US-Dollar ist es Konsens, dass sich die Sorrento-Aktie im kommenden Jahr mehr als verdreifachen wird.

Warum die Hausse? Vieles davon hat mit Sorrentos erschöpfender Arbeit an Tests und Behandlungen für die Coronavirus-Krankheit 2019 zu tun. Das Unternehmen hat elf COVID-19-Programme in verschiedenen klinischen oder regulatorischen Stadien, wobei das Testen die Priorität Nr. 1 ist. Sorrento beantragte eine Notfallzulassung (EUA) für seinen COVI-TRACK-Antikörpertest im Juni 2020, sowie seinen COVI-STIX-Schnelltest für COVID-19 im Dezember. Die Erwartung ist, dass Sorrento die EUAs für beide Tests erhält, aber es wartet noch ab. Diese Tests könnten für Sorrento in absehbarer Zukunft eine jährliche Umsatzchance von 1 Milliarde US-Dollar darstellen, wenn sie zugelassen werden.

Das Unternehmen verfügt auch über eine umfangreiche Pipeline jenseits seiner Diagnostika. Dazu gehören vier COVID-19-Behandlungen im klinischen Stadium, sechs Krebsimmuntherapien im klinischen Stadium, zwei Schmerzstudien im klinischen Stadium und zwei klinische Studien, die sich auf eine neue Art der Verabreichung von injizierbaren Medikamenten direkt in die lymphatischen und systemischen Kapillaren konzentrieren (das Sofusa-Lymphatic-Delivery-System). Obwohl die Erfolgsquote für Krebsstudien im frühen und mittleren Stadium schlecht ist, wird Sorrento in der Lage sein, zahlreiche Versuche zu starten, wenn es seine COVID-19-Diagnosetests zugelassen bekommt.

Die vielleicht größte Sorge für Sorrento ist das Kapital. Obwohl es den März mit fast 42 Millionen US-Dollar in bar und 194 Millionen US-Dollar in handelbaren Wertpapieren beendete, führte die Durchführung so vieler klinischer und präklinischer Programme zu mehr als 99 Millionen US-Dollar an Betriebskosten, von denen mehr als 87 Millionen US-Dollar aus der Forschung und Entwicklung und den Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten kamen. Ein paar weitere Quartale wie dieses ohne grünes Licht für seine diagnostischen Produkte von den Regulierungsbehörden könnten sich als problematisch erweisen.

Der beste Weg, sich Sorrento Therapeutics zu nähern, wäre mit vorsichtigem Optimismus.

Der Artikel 3 Aktien, von denen die Wall Street erwartet, dass sie sich in 1 Jahr verdoppeln oder verdreifachen werden ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 12.06.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Sean Williams hat keine Position in einer der genannten Aktien.

