3 angeschlagene Wachstumsaktien, die man jetzt kaufen sollte

Der Aktienmarkt war in letzter Zeit eine holprige Angelegenheit. Der S&P 500 beispielsweise lag kürzlich 10 % unter seinem 52-Wochen-Hoch, während der Dow Jones Industrial Average um 9 % gefallen ist. Die persönlichen Portfolios vieler Menschen haben noch viel mehr verloren.

Börsencrashs und -korrekturen können zermürbend sein, aber sie bieten auch einen großen Vorteil: Sie bringen die Aktien vieler großartiger und/oder vielversprechender Unternehmen auf den Markt. Hier sind drei Unternehmen, die es wert sind, näher betrachtet zu werden, da ihre Kurse in letzter Zeit stark gefallen sind.

1. Netflix

Beginnen wir mit einem besonders bekannten Namen: Netflix (WKN: 552484, 5,76 %). Die Aktien des Streaming-Stars sind kürzlich um fast 50 % von ihren 52-Wochen-Höchstständen gefallen. Das zukunftsorientierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) lag zuletzt bei 33 und damit deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 82, während das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit 5,6 deutlich unter dem Fünfjahresdurchschnitt von 9,1 lag.

Wenn du Netflix als Unternehmen schon früher geliebt hast und Aktien kaufen wolltest, sind sie jetzt so günstig wie schon lange nicht mehr. Wenn du Netflix hingegen schon jetzt für überbewertet hältst und dir Sorgen um die Konkurrenz durch Amazon Prime Video, Apple TV+, Walt Disneys Hulu und viele andere machst, solltest du diese Gelegenheit vielleicht auslassen.

Aber hier ist ein Grund, warum du den Kauf von Netflix in Betracht ziehen solltest: Netflix ist zweifellos der Platzhirsch im Bereich Videounterhaltung und hat weltweit 222 Millionen bezahlte Mitgliedschaften vorzuweisen. (Laut Variety.com liegt Amazon Prime nicht weit dahinter und YouTube hat mehr als 2 Milliarden monatlich aktive Nutzer.) Der Wettbewerb sollte kein Hindernis sein, denn viele große Marken können nebeneinander bestehen.

Netflix kann viele Hundert Millionen (wenn nicht sogar Milliarden) zusätzlicher Abonnenten gewinnen und beginnt, sein Angebot zu erweitern: Mit dem Kauf des finnischen Spieleentwicklers Next Games steigt Netflix jetzt auch in die Spielewelt ein.

2. PayPal

PayPal Holdings (WKN: A14R7U, 5,70 %) ist ebenfalls vielen ein Begriff, denn das Unternehmen ist ein großer Spezialist für elektronische Zahlungen und besitzt nicht nur die weit verbreitete PayPal-Plattform, sondern auch Venmo. Die Aktien von PayPal erreichten im Juli einen Wert von 310 US-Dollar, wurden aber zuletzt bei 100 US-Dollar gehandelt - das ist ein satter Abschlag von 68 %.

Es gibt vieles, was an PayPal beeindruckend ist. Ende 2021 hatte das Unternehmen 426 Millionen aktive Verbraucher- und Händlerkonten und wickelte jährlich insgesamt 1,25 US-Dollar an Zahlungen ab - und das bei einer Rate von mehr als 40.000 Transaktionen pro Minute. Der Fintech-Gigant hat in den letzten Jahren immer wieder Übernahmen getätigt, um seinen Aktionsradius zu erweitern, und zwar größtenteils mit Bargeld und nicht durch die Ausgabe weiterer Aktien. Der Kauf von Swift Financial im Jahr 2017 hilft PayPal dabei, die finanziellen Bedürfnisse kleiner Unternehmen zu befriedigen, während die jüngste Übernahme des Einkaufsdienstes Honey dem Unternehmen helfen kann, Geld zu verdienen und gleichzeitig Kunden zu bedienen - ganz zu schweigen davon, dass es dadurch auch eine Menge wertvoller Daten über die Interessen und das Einkaufsverhalten der Verbraucher erhält. Erst kürzlich hat PayPal den japanischen „Buy Now, Pay Later“-Spezialisten gekauft und damit seine Fähigkeit gestärkt, Verbrauchern eine weitere Möglichkeit zum Einkaufen anzubieten.

3. Roku

Wenn du denkst, dass Kurseinbrüche von 50 und 67 % gewaltig sind, dann betrachte den Fall des Streaming-Hubs und Smart-TV-Unternehmens Roku (WKN: A2DW4X, 3,45 %), das kürzlich um ganze 75 % von seinem 52-Wochen-Hoch gefallen ist. Wow!

Roku bietet den Verbrauchern eine Menge, angefangen bei einer Reihe von einfach zu bedienenden Streaming-Geräten, die die Zuschauer zu einem Knotenpunkt mit unzähligen Kanälen führen, die sie nach Belieben zusammenstellen und ansehen können, wann immer sie wollen - Kanäle wie Netflix, Amazon Prime und Hulu, aber auch weniger populäre wie ein Kanal für Meeresangeln, regionale Nachrichtensender, Kanäle für Filme aus vielen verschiedenen Ländern und Kanäle für viele verschiedene Kirchen, die Wiederholungen von Gottesdiensten anbieten.

Die Zukunft von Roku scheint rosig zu sein. Sein Smart-TV-Betriebssystem ist bereits führend, da Millionen von Menschen über Roku-Geräte darauf zugreifen und weil es in vielen Smart-TVs enthalten ist. Im Jahr 2021 stieg die Zahl der Streaming-Stunden von 14,4 Millionen im Vorjahr auf 73 Millionen, während der durchschnittliche Umsatz pro Nutzer (ARPU) im Jahresvergleich um 43 % auf 41,03 US-Dollar stieg.

Roku produziert jetzt auch eigene Inhalte und will mit seinem Roku Channel neben Netflix und Prime Video zu einem der führenden Anbieter von Streaming-Inhalten werden. Wie alle Unternehmen birgt auch Roku einige Risiken. Zum einen hat sich das Wachstum des Unternehmens in letzter Zeit verlangsamt, und nach verschiedenen Kriterien sind die Aktien des Unternehmens nicht gerade billig. Informiere dich über Roku, um herauszufinden, ob du die Zukunft des Unternehmens für golden genug hältst, um jetzt Aktien zu kaufen, oder ob du lieber auf einen noch niedrigeren Einstiegspreis oder eine Rückkehr zu schnellerem Wachstum warten möchtest.

Diese Unternehmen sind nur drei von vielen großartigen Unternehmen, deren Aktienkurse in der jüngsten Börsenkorrektur eingebrochen sind. Wenn du ein wenig im Internet recherchierst, findest du viele weitere. Egal, ob du einige oder alle dieser oder anderer Unternehmen kaufst, jetzt ist ein guter Zeitpunkt zum Einkaufen.

