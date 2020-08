3 attraktive Dividendenaktien, deren Dividende sich verdoppeln könnte

Viele Unternehmen haben während der Coronavirus-Pandemie ihre Dividendenzahlungen gekürzt, um liquide Mittel zu sparen, während andere sie vorübergehend aussetzten. Anheuser-Busch InBev hielt es für notwendig, seine Auszahlung innerhalb von zwei Jahren zweimal zu kürzen, da der Ausbruch von COVID-19 seine Finanzen gefährdete.

Doch einige Unternehmen haben ihre Dividenden während der Krise nicht nur aufrechterhalten, sondern sogar erhöht. Ein solcher Schritt demonstriert die zugrunde liegende Stärke ihres Geschäfts. Die drei unten aufgeführten Aktien haben alle eine lange Geschichte der Dividendenerhöhungen hinter sich, die sie zum Dividendenaristokraten machen. Darüber hinaus bescheren sie Investoren saftige Renditen, die im letzten Jahrzehnt den S&P 500 deutlich geschlagen haben.

Der Star der Stadt

Der Eigentümer von Jack Daniel’s Tennessee Whiskey, Brown-Forman, hat 75 Jahre lang in Folge Dividenden an die Aktionäre gezahlt und die Ausschüttung in 36 aufeinander folgenden Jahren erhöht.

Die letzte Erhöhung erfolgte im November letzten Jahres, als die Dividende von jährlich 0,664 US-Dollar um 5 % auf 0,697 US-Dollar anstieg. Die Auszahlung beträgt jedoch nur 1 % und die Ausschüttungsquote, das heißt der Gewinnbetrag, den ein Unternehmen zur Auszahlung der Dividende verwendet, liegt bei bescheidenen 37 %. Dies deutet darauf hin, dass die Dividende nachhaltig ist.

Das Geschäft des Destillateurs wurde dadurch beeinträchtigt, dass Restaurants während der Pandemie abgesehen von Abholungen oder Lieferungen schließen mussten. Dieses Segment macht 20 % der Einnahmen aus und auch die Reisebranche, ein weiterer wichtiger Bestandteil der Geschäftstätigkeit von Brown-Forman, wurde stark geschwächt. Damit ging der Gesamtumsatz im vierten Quartal des Geschäftsjahres um 5 % zurück.

Das Quartal wurde durch starke externe Verkäufe in Geschäften für verpackte Waren und dergleichen gerettet. Die Premiummarken steigerten den zugrunde liegenden Nettoumsatz mit zweistelligen Raten. Zwar reichte dies nicht aus, um den Rückgang in den Geschäften vor Ort auszugleichen, doch jetzt, da die Restaurants und Bars wiedereröffnet werden, sollte Brown-Forman wieder in Schwung kommen. Da die Dividendenpolitik ausreichend gestützt wird, sollte das Unternehmen in der Lage sein, die Ausschüttung noch viele weitere Jahre zu erhöhen.

Dein Essen und Portfolio aufpeppen

McCormick & Co. kann eine noch längere Erfolgsbilanz bei der Zahlung einer Dividende vorweisen als Brown-Forman. Es hat 96 Jahre in Folge eine Dividende ausgezahlt und diese 34 Jahre in Folge erhöht. Der aktuelle annualisierte Dividendensatz beträgt 2,48 Dollar pro Aktie.

Aber wie Brown-Forman bringt auch dieser Zahler nur 1,2 % ein, bei einer ähnlichen Ausschüttungsquote von 42 %. Die konservative Verwaltung seines Geldes hat dem Unternehmen fast ein Jahrhundert lang gute Dienste geleistet. Das zeigt aber, dass es Spielraum hat, mehr für die Aktionäre zu tun.

McCormick wurde auch durch die Auswirkungen der Pandemie auf das Gaststättengewerbe geschädigt. Doch sein Verbrauchersegment machte dies mehr als wett, da die Menschen gezwungen waren, zu Hause zu bleiben und mehr selbst zu kochen.

Der währungsbereinigte Umsatz im zweiten Quartal stieg im Vorjahresvergleich um 10 %, was zu einem Anstieg des Betriebsgewinns um 24 % führte. Die gestiegene Nachfrage nach seinen Produkten zwingt den Gewürzhersteller zu der Verkündung, dass das Unternehmen seine Produktionsanlagen bis mindestens Ende des Jahres rund um die Uhr betreiben wird, um die Verbrauchernachfrage zu befriedigen.

Angesichts des starken Umsatzwachstums und der Dividendenerhöhungen sollten sowohl Rentner als auch jüngere Anleger McCormick für ihre Portfolios in Betracht ziehen.

Raum zum Wachstum

Technologieunternehmen sind nicht für allzu großzügige Dividendenzahlungen bekannt und die Rendite von Roper Technologies von 0,5 % passt sicherlich in das Schema, ebenso wie die Ausschüttungsquote von nur 24 %.

Das ist typischerweise für einkommensorientierte Investoren ein Grund, sich von einer solchen Aktie abzuwenden. Denn das Management verwendet seine Barmittel nicht dazu, die Aktionäre mit einem größeren Anteil der Gewinne zu belohnen. Und das, obwohl Roper ein angesehener Bargeldgenerator ist, der ständig steigende Einnahmen und Margen aufweist. Doch das Unternehmen hat dies durch den Kursanstieg seiner Aktien wettgemacht, die in den letzten zehn Jahren um 600 % gestiegen sind. Damit hat es die Renditen von Brown-Forman, McCormick und dem S&P 500, dessen Wert sich in dieser Zeit „nur“ verdreifacht hat, bei Weitem übertroffen.

Roper ist jedoch eine Mischung von Unternehmen, eine Zusammenlegung von Industrie- und Technologieunternehmen, die durch eine Strategie des Wachstums zusammengeführt wurden. Dies ist im Rahmen von Übernahmen in den Bereichen Software, Netzwerke und industrielle Mess- und Prozessautomatisierung geschehen.

Die Unternehmen, die es kauft, haben in der Regel nur geringe Sachanlagen, sodass es nicht viel in Kapitalausgaben investieren muss und das Geld weiterhin in das Unternehmen zurückfließen kann. Dies bietet auch die Möglichkeit für die Erhöhung der Dividende, was Roper 27 Jahre in Folge getan hat.

Dies ist keine Aktie, nach der die meisten einkommensorientierten Investoren Ausschau halten würden. Doch sie birgt das Potenzial für größere Veränderungen in der Dividende, von denen die Aktionäre in den kommenden Jahren profitieren werden.

