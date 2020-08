3 attraktive Dividendenaktien mit hoher Rendite!

Dividendenaktien mit hoher Rendite scheinen aktuell weniger gefragt zu sein. Viel interessanter erscheinen dagegen High-Growth Investments, deren Aktienkurse häufig neue Allzeithochs erreichen.

Auch wenn Dividendenaktien mit hoher Rendite weniger attraktiv erscheinen, für Value-Investoren können sie immer noch eine solide Basis für ein langfristig ausgerichtetes Depot darstellen.

Drei Dividendenaktien mit hoher Rendite möchte ich daher heute mit AXA , Swiss Re sowie Imperial Brands vorstellen.

Wie man an den Aktienkursen der drei Unternehmen bereits sehen konnte, hatten Investoren in der jüngsten Vergangenheit weniger Spaß mit den Aktien. Auch wurden bei Imperial Brands und AXA die Dividenden gekürzt.

Dennoch verfügen die drei Aktien über eine langfristige Dividendenhistorie, die zwar nicht immer wie am Schnürchen verlief, aber für substanzorientierte Anleger durchaus überzeugend sein kann. Lasst uns mal einen aktuellen Blick auf diese drei Value-Aktien werfen.

1. Dividendenaktie mit hoher Rendite: AXA

Die erste Dividendenaktie mit einer hohen Rendite ist der französische Versicherungsgigant AXA. Der Allianz-Konkurrent musste infolge der Coronakrise die geplante Dividendenerhöhung auf 1,43 Euro auf Eis legen. Stattdessen gab es eine saftige Dividendenkürzung auf 0,73 Euro. Dennoch beläuft sich die aktuelle Dividendenrendite bei einem Aktienkurs von zuletzt 17,56 Euro (Stand: 24.8 2020) mit 4,2 % immer noch auf einem hohen Niveau.

Denkbar wäre auch, dass die alte Dividende bei Wegfallen der Coronaeffekte langfristig wieder erreicht werden könnte. Ein Blick in die Dividendenhistorie des Versicherungskonzerns seit 1991 könnte hier Vertrauen schaffen, denn auch wenn es hin und wieder starke Dividendenkürzungen gab, so konnte sich die Dividende immer wieder erholen.

2. Dividendenaktie mit hoher Rendite: Swiss Re

Die zweite Dividendenaktie mit hoher Rendite ist mit Swiss Re ebenfalls ein Versicherer. Um genau zu sein, handelt es sich um einen international führenden Rückversicherer aus der Schweiz.

Trotz Coronakrise erhöhten die Eidgenossen sogar ihre Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2019 um 5 % auf 5,90 Schweizer Franken.

Gemessen am aktuellen Aktienkurs von 74,32 Schweizer Franken (Stand: 24.8 2020) errechnet sich so eine Dividendenrendite von 7,9 %.

Nicht nur bei den Dividendenzahlungen war die Swiss Re großzügig, auch kauften die Schweizer in den vergangenen Jahren regelmäßig eigene Aktien zurück.

Bis Ende Februar 2020 taten diese beiden Maßnahmen dem Aktienkurs sehr gut. Danach folgte allerdings ein herber Rückschlag, der zu einer Kurshalbierung innerhalb weniger Wochen führte.

Ein Blick auf die Dividendenhistorie verrät auch hier, dass es immer wieder Hoch und Tiefs bei der Dividende gab. Dies ist natürlich auch ein Ausdruck des mehr oder weniger zyklischen Geschäfts des Rückversicherers, der unter Katastrophen und Finanzkrisen besonders leidet.

3. Dividenaktie mit hoher Rendite: Imperial Brands

Die dritte und letzte Dividendenaktie mit hoher Rendite ist kein Versicherer, sondern ein großer Tabakkonzern. Genau genommen handelt es sich mit Imperial Brands um einen langfristigen Dividendenwachstumswert.

Mit dem Dividendenwachstum ist aber vorerst Schluss, denn der Konzern hatte erst vor einigen Monaten die erste Dividendenkürzung seit dem Listing vor 24 Jahren verkündet.

Auch wenn der Zigarettenkonsum krisensicher sein mag, langfristig sieht sich der Konzern mit einem rückläufigen Zigarettenvolumen konfrontiert. Auch plagen Imperial Brands hohe Schuldenberge - ein Hauptgrund für die Dividendenkürzung.

Der Aktienkurs legte bereits Ende 2016 den Rückwärtsgang ein, rund 70 % hat die Aktie seither verloren.

Dennoch gibt es Gründe, warum die Zigarettenindustrie interessant sein kann. Vorwiegend sind dies nach wie vor die günstigen Bewertungen und hohen Dividenden. Dies sollte auch nach der Dividendenkürzung so bleiben.

Besonders interessant ist aber die Preiselastizität der Nachfrage bei Zigaretten, die dazu führt, dass Preiserhöhungen durchgesetzt werden können. Raucher sind eben nach wie vor abhängig von Zigaretten.

