3 COVID-19 Fehler beim Investieren, die deinen Ruhestand gefährden könnten

Der große Lockdown, der durch COVID-19 notwendig wurde, hat sowohl wirtschaftliches Chaos als auch Volatilität an den Börsen verursacht. Leider könnten die Entscheidungen, die du in diesen turbulenten Zeiten triffst, weitreichende negative Auswirkungen auf deine finanzielle Sicherheit im Ruhestand haben, wenn du die falschen Entscheidungen triffst.

Die gute Nachricht ist, dass du keine Fehler beim Investieren machen musst, die deine Ersparnisse im Ruhestand verringern. Du musst nur wissen, wie du sie vermeiden kannst, einschließlich dieser drei großen Fehler, die am Ende deinen sicheren Ruhestand beeinträchtigen könnten.

1. In Aktien zu investieren, die du nicht verstehst

Wann immer eine Krise passiert, ist es verlockend zu versuchen, daraus Kapital zu schlagen, indem man in Unternehmen investiert, die davon profitieren könnten. Ob das nun bedeutet, dass man sich in ein Pharmaunternehmen einkauft, das Impfstoffe testet, oder Aktien von Streaming-Diensten oder Telekonferenztechnologie kauft, es mag den Anschein haben, als gäbe es reichlich Gelegenheit, davon zu profitieren, indem man die Aktien kauft, über die jeder im Moment spricht.

Das Problem ist, wenn du die Unternehmen, in die du dich einkaufst, nicht verstehst, besteht die Möglichkeit, dass du eine schlechte Investition machst. Was zum Beispiel wie ein vielversprechender Versuch für einen Impfstoff aussieht, mag viel zu hoch gepokert sein, aber vielleicht weißt du es nicht, wenn du nicht regelmäßig in Pharma-Aktien investierst und du die Informationen nicht effektiv bewerten kannst.

Anstatt aufgrund von Gerüchten zu reagieren oder deine Komfortzone zu verlassen, solltest du dich an Unternehmen halten, die du beurteilen kannst. Oder wenn du dich in einen neuen Sektor wagen willst, nimm dir die Zeit, die nötige Recherche vorzunehmen und mache es richtig. Ansonsten spielst du im Grunde nur mit deinem Ruhestandsgeld, und diese Gelder sind zu wichtig, um damit eine schlechte Wette einzugehen.

2. Reagieren aus Angst

Während einige Investoren während einer Krise zu schnell einsteigen, in der Hoffnung, schnelles Geld zu verdienen, haben andere das gegenteilige Problem: Sie ziehen ihr Geld aus dem Markt oder hören auf zu investieren, weil sie wegen der Volatilität besorgt sind.

Das Problem ist, dass eine auf Angst basierende Reaktion oft bedeutet, dass man verkauft, nachdem man bereits Verluste erlitten hat, und man geht ein großes Risiko ein, eine unvermeidliche Erholung zu verpassen. Man verpasst auch die Gelegenheit, Aktien zu einem Schnäppchenpreis zu kaufen, wenn gute Unternehmen aufgrund äußerer wirtschaftlicher Bedingungen günstig handeln.

Wenn du versucht bist, aus Angst zu reagieren und in Panik zu verkaufen oder deine Investitionen zu kürzen, denke an die weisen Worte von Warren Buffett: “Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind”.

3. Der Versuch, den Markt zu timen

Wenn du hoffst, bessere Renditen für deine Ruhestandsinvestitionen zu erzielen, indem du während einer Krise Aktien am Tiefststand kaufst oder während einer Rallye am Höchststand verkaufst, stehen die Chancen gut, dass du wahrscheinlich enttäuscht wirst.

Niemand kann vorhersagen, wann die Aktien ihren Tiefpunkt erreichen werden, besonders in einer noch nie dagewesenen Situation wie dieser. Wenn du es versuchst, stehen die Chancen gut, dass du Kaufgelegenheiten komplett verpassen wirst. Auch wenn es verlockend sein mag, bei guten Gewinnen diese zu kassieren, kann es sein, dass du die kommenden Gewinne verpasst, wenn du vorzeitig verkaufst.

Langfristige Investoren versuchen nicht, den Markt zu timen, und du solltest ein langfristiger Investor sein, wenn du für deinen Ruhestand sparst. Es ist viel wahrscheinlicher, dass du Geld verdienst, indem du regelmäßig Aktien von Unternehmen, an die du glaubst, kaufst und hältst, unabhängig von äußeren Ereignissen, anstatt zu hoffen, dass du im perfekten Moment in einen volatilen Markt ein- und aussteigen kannst.

Vermeide diese Fehler, um deine Ruhestandsinvestitionen auf Kurs zu halten

Glücklicherweise sind diese Fehler leicht zu vermeiden. Wenn du grundlegende Anlageprinzipien befolgst, wie z. B. in das zu investieren, was du kennst, und nur Aktien kaufst, die du langfristig halten willst, kannst du sowohl während der Coronavirus-Krise als auch danach gut investieren.

