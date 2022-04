3 der sichersten Wachstumsaktien der Welt

Alphabet hat einen außergewöhnlich starken Vorteil sowie solide Wachstumsaussichten.

Brookfield Renewable ist eine Energieaktie, die so sicher wie nur möglich ist und über mehrere Jahrzehnte Wachstumschancen hat.

Intuitive Surgical dominiert den Markt für chirurgische Robotersysteme, der in den kommenden Jahren um das Zehnfache wachsen könnte.

Man kann keine großen Renditen erzielen, ohne Risiken einzugehen. Das ist eine Tatsache. Im Allgemeinen gilt: Je mehr Risiko man eingeht, desto höher sind die potenziellen Renditen. Deshalb fühlen sich so viele Anleger von Wachstumswerten mit relativ hohem Risiko angezogen.

Es gibt jedoch auch Aktien, die einerseits starkes Wachstumspotenzial bieten, andererseits aber nicht extrem riskant sind. Hier sind drei der sichersten Wachstumsaktien der Welt.

Selbst mit einer Marktkapitalisierung von fast 1,9 Billionen US-Dollar bleibt Alphabet eine Top-Wachstumsaktie. Der Tech-Gigant meldete im vierten Quartal 2021 ein Umsatzwachstum von 32 % im Vergleich zum Vorjahr.

Der Schwung von Alphabet dürfte anhalten. Die Kerngeschäftsfelder des Unternehmens im Bereich Suche haben noch Raum für Wachstum. Die Cloud-Einheit von Google wächst schneller als der Cloud-Marktführer Amazon Web Services. Alphabet verfügt auch über zahlreiche andere Wachstumstreiber, darunter das Geschäft mit der selbstfahrenden Autotechnologie Waymo.

Am wichtigsten ist jedoch, dass Alphabet über einen außergewöhnlich starken Burggraben gegenüber der Konkurrenz verfügt. Keiner ist auch nur annähernd in der Lage, Google, YouTube und die anderen Apps des Unternehmens von ihren Plätzen zu verdrängen. Und die Werbung auf diesen Plattformen generiert mehr als 80 % der Gesamteinnahmen von Alphabet. Darüber hinaus verfügt Alphabet über einen Bargeldbestand von fast 140 Mrd. US-Dollar, den man zum weiteren Ausbau nutzen kann.

Ein bevorstehender Aktiensplit im Verhältnis 1:20 könnte ein kurzfristiger Katalysator für den Aktienkurs von Alphabet sein. Der eigentliche Grund, diese Aktie zu mögen, ist jedoch die Stärke des zugrunde liegenden Geschäfts.

Mein Kollege Matt DiLallo schrieb kürzlich, dass Brookfield Renewable (WKN: A1JQFZ) sich als eine Energieaktie auszeichnet, die „so sicher wie nur möglich“ ist. Ich denke, dass Matt zu 100 % recht hat.

Brookfield Renewable ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Das Unternehmen betreibt Wasserkraft-, Windkraft-, Strom- und Speicheranlagen in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien mit einer Gesamtkapazität von 21 Gigawatt.

Die Aktie ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach erneuerbaren Energien eine sichere Sache. Wir befinden uns noch in der Anfangsphase eines Übergangs, der noch Jahre dauern wird. In den nächsten drei Jahrzehnten könnten mehr als 150 Billionen US-Dollar in die Dekarbonisierung investiert werden.

Brookfield Renewable wird infolgedessen zu den großen Gewinnern gehören. Seine Entwicklungspipeline könnte die derzeitige Kapazität fast vervierfachen. Das Unternehmen erwartet eine durchschnittliche jährliche Gesamtrendite von 12 bis 15 %. Dies ist eine sichere Aktie, die sich in den nächsten fünf oder sechs Jahren realistischerweise verdoppeln könnte.

Intuitive Surgical (WKN: 888024) war vor mehr als 20 Jahren ein Pionier auf dem Markt für robotergestützte chirurgische Systeme. Ich halte das Unternehmen aus drei Gründen für eine der sichersten Wachstumsaktien der Welt.

Erstens hat Intuitive immer noch einen Marktanteil von fast 80 %, auch wenn neue Konkurrenten auf den Plan treten. Die lange Erfolgsbilanz des Unternehmens und die kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung verschaffen ihm überzeugende Wettbewerbsvorteile.

Zweitens bietet das Geschäftsmodell von Intuitive ein beeindruckendes Niveau an wiederkehrenden Einnahmen. Im vergangenen Jahr stammten 75 % der Gesamteinnahmen des Unternehmens aus wiederkehrenden Quellen, einschließlich Ersatzinstrumenten und Zubehör. Je mehr Eingriffe mit den Systemen von Intuitive durchgeführt werden, desto mehr werden die wiederkehrenden Einnahmen des Unternehmens steigen.

Drittens hat der Markt für robotergestützte chirurgische Systeme trotz des bemerkenswerten Wachstums von Intuitive noch viel Raum für Expansion. Intuitive schätzt, dass jedes Jahr 20 Millionen Eingriffe an Weichteilen durchgeführt werden, die mithilfe von Robotern verbessert werden könnten. Im Vergleich dazu wird erwartet, dass im Jahr 2022 weniger als 2 Mio. Eingriffe mit den Systemen von Intuitive durchgeführt werden.

Keith Speights besitzt Aktien von Alphabet (A shares), Amazon, Brookfield Renewable Corporation, Brookfield Renewable Partners und Intuitive Surgical. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Alphabet (A shares), Amazon, Brookfield Renewable Corporation und Intuitive Surgical. The Motley Fool empfiehlt Alphabet (C shares).). Dieser Artikel erschien am 29.3.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

