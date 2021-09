3 Dinge, die du verpassen könntest, wenn du nur auf Aktien mit 5 % Dividendenrendite schaust!

5 % Dividendenrendite, das ist ziemlich attraktiv. Oder etwa nicht? Zugegeben: Auch der Einkommensinvestor in mir wird immer leicht kribbelig, wenn ich eine Aktie mit einem solchen Wert entdecke. Wobei ich inzwischen natürlich weiß, dass die Qualität und nicht die Quantität häufig entscheidender sind.

Tatsächlich kann man jede Menge Dinge verpassen, wenn man sich bloß auf Aktien mit einer Dividendenrendite von 5 % konzentriert. Wobei dieser Wert natürlich auch ein Platzhalter für andere Ausschüttungen sein kann. Hier ein Blick auf drei Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass man sie vielleicht lieber nicht verpassen sollte.

Nur 5 % Dividendenrendite? Diversifikation

Wer auf 5 % Dividendenrendite achtet und das als einfaches, ausschließliches Kriterium definiert, verpasst möglicherweise Diversifikation. Ganz ehrlich: Wenn ich jetzt einen Blick auf Dividendenaktien riskiere, die ich kenne und die meine Qualitätsanspruche erfüllen und eine solche Ausschüttungsrendite mitbringen, so ist deren Anzahl begrenzt.

In der Quintessenz heißt das: Wer sich jetzt ein Portfolio aufbaut und unbedingt einen solchen Wert haben möchte, muss möglicherweise stark konzentriert investieren. Das wiederum bedeutet, dass man durch die Konzentration starke Risiken eingeht, was die Sicherheit und Nachhaltigkeit der passiven Einkünfte angeht.

Möglicherweise sollte man daher, selbst wenn man ein hohes passives Einkommen benötigt, kompromissbereit sein. Starke Ausschütter gibt es beispielsweise auch mit einer Dividendenrendite von unter 5 %. Manchmal können diese Kompromisse sogar nur leicht moderatere Ausschüttungsrenditen aufweisen.

Dividendenwachstum ein Renditekatalysator

Es hilft zugegebenermaßen nicht, wenn man ein hohes passives Einkommen benötigt. Wer als Investor jedoch grundlegend nur auf eine Dividendenrendite von 5 % oder einen anderen Wert achtet, verpasst möglicherweise ein Dividendenwachstum. Viele starke Ausschütter hinken hier ein wenig hinterher. Natürlich nicht alle, aber eben einige.

Langfristig orientiert kann Dividendenwachstum auch mit Blick auf die Gesamtrendite vermeintlich günstige, unterbewertete Dividendenaktien schlagen. Wer daher nur auf hohe Ausschütter achtet, der verpasst hier möglicherweise gänzlich andere Möglichkeiten und Optionen. Auch das könnte gefährlich sein. Oder dich zumindest Rendite kosten.

Nur 5 % Dividendenrendite? Die Qualität

Wer außerdem sehr strikt auf 5 % Dividendenrendite oder mehr achtet, der stellt die Dividende in den Mittelpunkt der Analyse. Ohne Frage kann auch das natürlich ein wichtiges Merkmal sein, das man in den Fokus rücken darf. Allerdings darf man eines nicht vergessen: Das Investieren in Dividendenaktien ist und bleibt trotzdem ein unternehmensorientierter Ansatz.

Nur 5 % Dividendenrendite und unternehmensorientiert mäßige Kompromisse können ebenfalls die Gesamtrendite belasten. Insofern sollten Foolishe Investoren sich auch hier überlegen, ob der Fokus auf eine hohe Dividendenrendite das wert ist. Oder aber, ob ein starkes Unternehmen nicht vielleicht der bessere Fokus ist und bessere Ergebnisse versprechen könnte. Wie gesagt: Foolish und langfristig betrachtet.

Der Artikel 3 Dinge, die du verpassen könntest, wenn du nur auf Aktien mit 5 % Dividendenrendite schaust! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

