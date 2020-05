3 Dinge, die jeder Investor von Royal Dutch Shells Dividendenkürzung lernen kann!

Es ist für viele Einkommensinvestoren noch immer ein Schock, aber inzwischen Gewissheit: Royal Dutch Shell hat die eigene Dividende gekürzt. Statt 0,47 US-Dollar Quartalsdividende gibt es zunächst noch 0,16 US-Dollar. Statt fast 10 % Dividendenrendite bloß noch einen Wert, wenn überhaupt, im mittleren einstelligen Prozentbereich.

Eine solche Kürzung ist zwar ein trauriger Schritt für Foolishe Dividendenjäger. Er kann aber auch eine wertvolle Lektion sein und sicherstellen, dass man als Investor gewisse Fehler nicht ein weiteres Mal begeht. Werfen wir in diesem Sinne einen Blick auf wichtige Lektionen, die jeder (!) Einkommensinvestor aus dieser Kürzung mitnehmen sollte.

1. Verlass dich nicht auf die Historie!

Die Aktie von Royal Dutch Shell ist eigentlich ein mustergültiger Zahler gewesen. Seit dem Jahre 1945 hat das Management nicht ein einziges Mal die Ausschüttung kürzen müssen. Zumindest bis jetzt nicht. Das war ein langer, stabiler Zeitraum. Und für viele Einkommensinvestoren und auch für mich ein Indikator dafür, dass das Management die iconic-dividend weiterhin aufrechterhalten wird.

Es zeigt sich allerdings einmal mehr: Die Vergangenheit ist bloß ein Indikator und kann ein gewisses Maß an Verlässlichkeit bedeuten. Muss es aber nicht. Im Endeffekt wird man sich von der Historie wenig kaufen können, wenn man sie nicht mitgemacht hat. Und für das Management ist sie in Krisenzeiten kein Hindernis, dass man mit der bisherigen Tradition bricht.

Einkommensinvestoren können daher in der Vergangenheit nach Zuverlässigkeit suchen. Sollten jedoch immer auch die Gegenwart im Blick behalten. Im Endeffekt ist es das, was zählt. Beziehungsweise auch die Zukunft, in der es weitere Stabilität geben sollte.

2. Diversifikation ist wichtig: Sogar innerhalb der Branche?

Eine weitere wichtige Lektion, die wir von dieser Kürzung lernen können, ist außerdem die Bedeutung von Diversifikation. Viele Einkommensinvestoren werden sich vermutlich zu einem großen Teil auf die Dividende von Royal Dutch Shell verlassen haben. Mit den 75 Jahren an Beständigkeit gab es auch eigentlich keinen Anlass, hierauf nicht zu setzen.

Womöglich war die zuverlässige Dividendenperle sogar eine große Position in vielen Dividendendepots. Wie gesagt: Man kann das keinem Einkommensinvestor wirklich verübeln. Und auch in meinem Einkommensdepot hat die Aktie ein gewisses Gewicht.

Dennoch: Das Beispiel zeigt, wie wichtig im Grunde genommen Diversifikation als Quelle stetiger, stabiler Einkünfte ist. Mehr ist eben doch mehr bei ausschüttenden Aktien. Und Schwerpunkte gilt es dann doch zu vermeiden. Gerade bei einer Kürzung der Dividende führt eine größere Allokation schließlich auch zu einem größeren Einbruch.

Vielleicht sollte man als Einkommensinvestor sogar darüber nachdenken, selbst aus einzelnen Branchen nicht bloß auf ein starkes ausschüttendes Pferd zu setzen. Im Fall von Royal Dutch Shell existieren zumindest einige Peers, die trotz der Marktunsicherheit versuchen, ihren Investoren stabile Ausschüttungen zu ermöglichen.

3. Weil es so wichtig ist: Fokus auf die Zukunft!

Wir haben es gerade bereits angedeutet, aber als Einkommensinvestor sollte man sich auf die Gegenwart und auf die Zukunft besinnen. Im Endeffekt sind es die zukünftigen Ausschüttungen, an denen man partizipieren möchte. Die Vergangenheit ist im Gegensatz dazu bereits gelaufen.

Das führt unweigerlich zu einem Fokus: dem des Geschäftsmodells. Als Einkommensinvestor sollte man daher eine Aktie nicht wegen der Dividendenrendite kaufen. Oder der Historie der Ausschüttungen. Sondern vor allem, weil man an das Geschäft glaubt und an die weiteren Aussichten des Marktes. Eben daran, dass es die Dividende konstant auch noch in 10, 20 oder 30 Jahren geben wird.

Konnte man das bei Royal Dutch Shell nicht? Nun ja, im Nachhinein ist man natürlich immer schlauer. Im Endeffekt hätte die Ölkrise zwischen den Jahren 2014 und 2016 ein Warnzeichen sein können. Und die Abhängigkeit von den Ölpreisen, die einfach nicht zu leugnen ist.

Aus Fehlern lernen und weitermachen!

Die Aktie von Royal Dutch Shell werden einige Einkommensinvestoren daher jetzt womöglich als Fehler einstufen. Wobei die Historie, wie gesagt, eigentlich ein starker Indikator für Zuverlässigkeit und Beständigkeit gewesen ist.

Aber dennoch: Im Endeffekt hat das nicht gereicht. Wichtig ist jetzt, nach vorne zu schauen. Und künftig vielleicht lieber andere Entscheidungen zu treffen, die mehr Stabilität bringen können.

