3 Dinge, über die du nachdenken solltest, wenn das Sparen unterm Kopfkissen plötzlich attraktiv wirkt

Wirkt das Sparen unter dem Kopfkissen plötzlich richtig attraktiv? Falls ja, ist das in gewisser Weise absolut verständlich. Verwahrentgelte, Kontoführungsgebühren und faktische Negativzinsen sind ein wenig attraktives Umfeld für alle Sparer. Die Zeiten haben sich eindeutig geändert.

Trotzdem ist das Sparen unter dem Kopfkissen nicht die beste Möglichkeit. Riskieren wir daher einen Blick auf drei verschiedene Sichtweisen, die das sehr deutlich zeigen. Vielleicht wirst du in gewisser Weise ja sogar bekehrt.

Sparen unter dem Kopfkissen: Nicht sicher

Zunächst einmal solltest du als Sparer, der sein Geld unterm Kopfkissen parkt, eines bedenken: Das Geld ist nicht sicher. Dabei geht es natürlich zum einen um die Sicherheit, dass irgendjemand dein Geld klauen könnte. Aber das ist nicht einmal das Schlimmste. Wobei, schon, aber vielleicht nicht unbedingt das größte alltägliche Risiko.

Dein Geld ist hier nämlich nicht sicher. Inflation ist eine weitere Gefahr für dich als Sparer, die dein Geld konsequent entwertet. Selbst wenn du es unter deinem Kopfkissen angespart hast, so schützt dich dein flauschiger Bettbezug nicht vor dieser Form der Vermögensvernichtung.

Überlege daher gut mit Blick auf die Risiken, ob das der richtige Ansatz ist. Sparen ist zwar auch auf dem Konto nicht mehr attraktiv, aber auch nicht unter dem Kopfkissen.

Es kostet dich ein Vermögen!

Das Sparen unter dem Kopfkissen ist außerdem nicht erstrebenswert, weil es dich ein Vermögen kosten kann. Wir haben bereits die Inflation thematisiert. Das ist ein überaus wichtiger Faktor für Sparer, die insbesondere für das Alter vorsorgen möchten. Allerdings ist auch das nicht alles.

Es gibt zudem Opportunitätskosten, die dieser Weg mit sich bringt. Opportuni-was? Ganz genau: Die Kosten, die die nächstattraktivere Alternative mit sich bringen kann. Ich bin einfach mal so frech und bringe Aktien oder ETFs ins Spiel. Auch wenn diese Assetklassen ein wenig Volatilität und Risiken mitbringen, so darf man sich durchaus auf die Rendite konzentrieren.

Wenn wir von 7 % Rendite pro Jahr ausgehen, so hieße ein solcher Wert, dass sich dein Vermögen alle zehn Jahre verdoppeln könnte. Für mich die deutlich bessere Alternative zum Sparen unter dem Kopfkissen.

Sparen unter dem Kopfkissen: Bessere Möglichkeiten

Anstatt unter dem Kopfkissen zu sparen, könnte es zu guter Letzt auch bessere Möglichkeiten geben. Oder andere Wege, um die dich vor Inflation und Negativzinsen zu schützen. Und das, ohne dass du dein ganzes Vermögen dem Risiko von Aktien oder ETFs aussetzt.

Ein Verrechnungskonto könnte beispielsweise absolute Sicherheit bieten. Zumindest mit Blick auf Negativzinsen. Wenn du dich außerdem noch traust, einen kleineren Anteil renditestark anzulegen, so könntest du auch der Inflation aus dem Wege gehen. Vielleicht ist auch das etwas, das du als Foolisher Sparer und Investor in Erwägung ziehen solltest.

Das Sparen unter dem Kopfkissen ist daher gewiss nicht die einzige Option. Vermutlich auch mit Abstand nicht die beste. Die heutigen Ausführungen haben dich hoffentlich ein wenig zum Nachdenken animiert.

Der Artikel 3 Dinge, über die du nachdenken solltest, wenn das Sparen unterm Kopfkissen plötzlich attraktiv wirkt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool