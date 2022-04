3 Dinge über Pinterest, die kluge Investoren wissen

Ein Merkmal, das kluge Investoren auszeichnet, ist das Erkennen der Schlüsselfaktoren, die einen Aktienkurs bewegen. So können sie ihre Zeit, die sie in die Due-Diligence-Prüfung investieren, besser nutzen. Andernfalls könntest du Wochen damit verbringen, jedes noch so kleine Detail über ein Unternehmen zu recherchieren, ohne einen gleichwertigen oder größeren Nutzen für die geleistete Arbeit zu erhalten.

Schlimmer noch: Du könntest dich in Faktoren vertiefen, die für den Aktienkurs des Unternehmens kaum eine Rolle spielen, ihm aber mehr Bedeutung beimessen, als nötig wäre. Im Fall von Pinterest (WKN:A2PGMG 1,04 % ) sind die drei Faktoren, die versierte Investoren kennen, eine Reihe von rückläufigen monatlich aktiven Nutzern, ein sich entwickelndes internationales Segment und eine große Marktchance. Schauen wir uns die drei Faktoren im Folgenden genauer an.

1. Verluste bei den monatlich aktiven Nutzern

Pinterest sich gut entwickelt zu Beginn der Pandemie. hunderte Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen verbrachten viel mehr Zeit zu Hause als sonst. Die bildbasierte Social-Media-Website bietet hervorragende Inhalte, die zu häuslichen Bemühungen wie Kochen, Organisieren und Gartenarbeit inspirieren.

Infolgedessen stiegen die monatlich aktiven Nutzer auf 478 Millionen. Zum Leidwesen der Aktionärinnen und Aktionäre hat die wirtschaftliche Wiederbelebung Probleme gebracht. Die Menschen verbringen weniger Zeit zu Hause und brauchen daher weniger Inspirationen für häusliche Bemühungen. Pinterest hat in drei aufeinander folgenden Quartalen monatlich aktive Nutzer verloren. Insgesamt hat Pinterest 55 Millionen Nutzer verloren, seit die Wiedereröffnung in Schwung gekommen ist.

Der Rückgang stellt ein Risiko für Investoren dar, die nicht wissen, wie viele Nutzer noch aussteigen werden und wie viele Quartale der Rückgang noch andauern wird.

2. Internationale Monetarisierung

Interessanterweise sind die 431 Millionen monatlich aktiven Nutzer von Pinterest international verteilt. Davon kommen nur 86 Millionen aus den USA. Trotz der geringeren Zahl machten die Einnahmen aus der US-Region im letzten Quartal, das am 31. Dezember endete, 76,5 % aus.

Das internationale Defizit ist ein Ziel, das der Verbesserung bedarf. Pinterest erhöht seine internationale Abdeckung, erweitert seine Werbebasis und verfeinert seine Strategie, um internationale Nutzer mit gezielter Werbung zu versorgen. Der Fokus trägt Früchte: Der durchschnittliche Umsatz pro internationalem Nutzer stieg im vierten Quartal 2021 um 62 %, verglichen mit 25 % in den USA.

Der Boom könnte dazu beitragen, dass sich der internationale Durchschnittsumsatz pro Nutzer/in (0,57 US-Dollar) dem der USA (7,43 US-Dollar) annähert. Die Zahlen beziehen sich auf das vierte Quartal, das am 31. Dezember endete.

3. Pinterest hat einen riesigen ansprechbaren Gesamtmarkt

Die Anmeldung und Nutzung von Pinterest ist kostenlos. Das Unternehmen verdient Geld, indem es den Nutzern seiner App und Website Werbung zeigt. Die Werbeindustrie ist riesig. Im Jahr 2021 gaben die Marketer weltweit 763 Milliarden US-Dollar aus. Das sind 22,5 % mehr als im Jahr zuvor. Ein weiterer Vorteil von Pinterest ist, dass ein immer größerer Teil dieser Ausgaben in digitale Kanäle fließt. Von 2019 bis 2021 steigt der Anteil der digitalen Werbung von 52,1 % auf 64,4 %.

Dieser Trend wird Pinterest kurz- und mittelfristig wahrscheinlich Rückenwind geben. Mit einem Umsatz von 2,6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021 ist Pinterest immer noch ein winziger Teil der gesamten Werbeindustrie. Die verlängerte Wachstumsphase ist ein positiver Faktor, der für das Unternehmen spricht.

Die Aktie hat vor allem auf den ersten Punkt reagiert. Pinterest ist gegenüber seinem Höchststand um 71,6 % gesunken und wird jetzt zu einem relativ günstigen Verhältnis von 23 zum freien Cashflow gehandelt. Es ist ein guter Zeitpunkt, um die Aufnahme von Pinterest-Aktien in dein Portfolio zu erwägen.

Der Artikel 3 Dinge über Pinterest, die kluge Investoren wissen ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Parkev Tatevosian auf Englisch verfasst und am 28.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images