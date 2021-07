3 Dividendenaktien, die ich sofort und ohne zu zögern kaufen würde

Die wichtigsten Punkte:

Die erste Dividendenaktie auf der Liste kann von einem Megatrend profitieren.

Die zweite Aktie ist ein Real Estate Investment Trust (REIT) mit dem wohl besten Mieter überhaupt.

Die dritte Aktie ist ein weiterer REIT, der sich auf einen der am schnellsten wachsenden Märkte in den USA konzentriert.

Chip und Dan Heath haben vor einigen Jahren ein großartiges Buch mit dem Titel Decisive über das Treffen besserer Entscheidungen geschrieben. Einer der wichtigsten Schritte, die die Brüder besprachen, war es, Abstand zu gewinnen, bevor man bei wichtigen Dingen eine endgültige Entscheidung trifft. Mit anderen Worten: Innehalten und nachdenken, bevor man handelt.

Diese Empfehlung ist beim Aktienkauf fast immer auch richtig. Es gibt jedoch einige Aktien mit fantastischen Unternehmen, die attraktive Dividenden zahlen. Bei denen schlage ich ohne zu zögern zu. Hier sind drei Dividendenaktien, auf die das zutrifft.

Es ist so gut wie sicher, dass erneuerbare Energien in Zukunft eine noch größere Nachfrage erleben werden. Länder und Großkonzerne bemühen sich, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren.

Brookfield Renewable (WKN: A0M74Z) zeichnet sich als einer der weltweit führenden Anbieter von erneuerbarer Energie aus. Das Unternehmen betreibt Wasserkraft-, Windkraft-, Solar- und Speicheranlagen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien.

Dies ist nicht nur eine weitere unspektakuläre Versorgeraktie. Brookfield Renewable hat in den letzten zwei Jahrzehnten eine annualisierte Gesamtrendite von fast 18 % erzielt. Langfristig werden jährliche Renditen in der Größenordnung von 15 % erwartet. Die Aktie könnte den Gesamtmarkt in den kommenden Jahren leicht übertreffen.

Ein Teil der Attraktivität von Brookfield Renewables ist die starke Dividende. Die Dividendenrendite liegt bei fast 3 %. Das Unternehmen hat seine Ausschüttung seit 2000 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 % erhöht.

Was ist das größte Risiko für einen Real Estate Investment Trust (REIT)? Die Möglichkeit, dass seine Mieter nicht zahlen können. Es gibt jedoch einen REIT, der sich um dieses Szenario keine Sorgen machen muss - Easterly Government Properties (WKN: A14NJ2).

Wie der Name schon sagt, besitzt und vermietet Easterly Immobilien an Regierungsbehörden. Für Easterly bedeutet das Bundesbehörden. Bis auf zwei sind alle 82 Immobilien, die das Unternehmen derzeit besitzt, an die US-Regierung vermietet.

Easterly kauft jedoch ständig neue Objekte hinzu. Das Unternehmen hat kürzlich seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, weil CEO William Trimble von einer „zunehmend starken Pipeline von umsetzbaren Akquisitionsmöglichkeiten“ sprach.

Als REIT muss Easterly mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Höhere Erträge führen daher zu höheren Dividendenausschüttungen. Das ist besonders toll, wenn man bedenkt, dass die Dividende von Easterly bereits eine Rendite von 4,9 % aufweist.

Was, wenn es eine Aktie gäbe, die in einem wachstumsstarken Markt tätig ist und gleichzeitig ein REIT mit einer starken Dividende ist? Genau das trifft auf Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) zu.

IIP ist der führende Anbieter von Immobilien für die medizinische Cannabisindustrie. Die Nische des Unternehmens sind Sale-Leaseback-Transaktionen. Bei diesen Geschäften verkauft ein medizinischer Cannabis-Betreiber eine Immobilie an IIP, die die Immobilie dann an den Betreiber zurückvermietet.

Mit Stand 6. Juli 2021 besaß IIP 72 Immobilien in 18 US-Bundesstaaten. Ende 2020 besaß man noch 66 Immobilien. Die Strategie des REITs, bei der neue Objekte hinzugefügt werden, hat den Umsatz in den letzten drei Jahren um mehr als 1.000 % gesteigert, während die Gewinne um mehr als 1.500 % anstiegen. Da der medizinische Cannabismarkt in den USA weiterwächst, denke ich, dass IIP seinen Schwung beibehalten kann.

Auf den ersten Blick mag die Dividendenrendite von IIP von 2,8 % gut, aber nicht großartig erscheinen. Allerdings hat das Unternehmen seine Dividendenausschüttung in den letzten drei Jahren vervierfacht. Dass die Rendite nicht höher ist, hat einen einfachen Grund: Der Aktienkurs von IIP ist noch stärker gestiegen als die Dividende. Das ist die Art von Dividendenaktie, die man ohne Bedenken kaufen kann.

Der Artikel 3 Dividendenaktien, die ich sofort und ohne zu zögern kaufen würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties und empfiehlt Easterly Government Properties. Keith Speights besitzt Aktien von Brookfield Renewable Corporation Inc., Brookfield Renewable Partners L.P., and Innovative Industrial Properties. Dieser Artikel erschien am 11.7.2021 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

