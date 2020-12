3 Dividendenaktien, die ihre Ausschüttungen in 5 Jahren verdoppelt haben

Die Investition in Dividendentitel kann eine großartige Möglichkeit sein, sein Einkommen über die Zeit zu steigern. Aber einige Dividendenaktien erhöhen ihre Ausschüttungen nur um 1 oder 2 % pro Jahr. Und obwohl sie sich technisch gesehen als Dividendenwachstumsaktien bezeichnen können, ist dies natürlich ein viel zu geringes Wachstum. In manchen Jahren würde dies nicht einmal die Inflation decken.

Drei Aktien, die ihre Ausschüttungen hingegen rasant gesteigert haben, sind Amgen, Visa und The Home Depot. Und das Ermutigende ist, dass es sich hierbei um Investitionen handelt, die ihre Auszahlungen in den kommenden Jahren weiter steigern könnten.

Das Gesundheitsunternehmen Amgen ist eine großartige Dividendenaktie. Einerseits sind die Gewinne beständig und es verfügt über einen großen finanziellen Spielraum, um seine Ausschüttungen fortzusetzen. In jedem der letzten acht Quartalsergebnisse lag die Nettogewinnmarge von Amgen bei über 27 %.

Im Neunmonatszeitraum, der am 30. September endete, erwirtschaftete das Unternehmen 8,3 Milliarden USD an Barmitteln aus dem laufenden Geschäft. Damit konnte das Unternehmen sowohl die Investitionstätigkeit, die sich in diesem Zeitraum auf knapp über 4 Milliarden USD belief, als auch die Dividendenzahlungen in Höhe von 2,8 Milliarden USD abdecken. Amgen verfügte sogar über ausreichend Barmittel, um Schulden zu tilgen und Stammaktien zurückzukaufen. Das Unternehmen kann also seine Dividende weiter erhöhen, was es in den letzten Jahren auch in großem Umfang getan hat.

Heute zahlt das Unternehmen seinen Anlegern eine vierteljährliche Dividende von 1,60 USD, was einer Rendite von 2,8 % entspricht - weit über der typischen S&P-500-Aktie, die etwa 1,8 % zahlt. Vor fünf Jahren betrug die vierteljährliche Ausschüttung von Amgen 0,79 USD, also etwas weniger als die Hälfte dessen, was sie jetzt ist. Das Unternehmen hat seine Dividendenzahlungen in dieser Zeit mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,2 % erhöht.

Mit einem starken Cashflow und der nun abgeschlossenen Übernahme von Celgene für 13,4 Milliarden USD, die dem Unternehmen Zugang zum Schuppenflechte-Medikament Otezla verschafft, sieht die Produktpalette des Arzneimittelherstellers so stark aus wie eh und je.

Die Aktie selbst hat ein schlechtes Jahr 2020 hinter sich, ist bisher um 5 % gefallen. Sie hat sich schlechter entwickelt als der S&P 500, der um 14 % gestiegen ist. Aber für Investoren mit einer langfristigen „Kaufen und halten“-Strategie ist die Aktie wohl immer noch ein ausgezeichneter Kauf.

Das Kreditkartenunternehmen Visa zahlt heute eine bescheidene Dividendenrendite von nur 0,6 %. Aber wie Amgen hat es diese Dividendenzahlungen aggressiv erhöht, um sie für die Anleger viel attraktiver zu machen. Gegen Ende des Jahres 2015 lag die vierteljährliche Dividende von Visa bei 0,14 USD pro Aktie. Heute liegt sie mit 0,32 USD mehr als doppelt so hoch und ist in den letzten fünf Jahren um 18 % gestiegen.

Obwohl dies eine hohe Wachstumsrate ist, kann es sich Visa wie Amgen leisten, seine Ausschüttungen zu erhöhen. Die Gewinnmargen der letzten zwei Jahre sind sogar noch stärker und liegen normalerweise bei weit über 40 %.

Im Geschäftsjahr 2020 belief sich der operative Cashflow von Visa auf 10,4 Milliarden USD und lag damit deutlich über den 1,4 Milliarden USD, die das Unternehmen für seine Investitionstätigkeit ausgab, und den 2,7 Milliarden USD, die es in Form von Dividendenzahlungen ausschüttete. Es gibt viel Spielraum für dieses Unternehmen, seine Dividende weiter zu stärken. Das macht es wiederum zu einer attraktiveren Anlage für Einkommensinvestoren, denen die Rendite heute vielleicht nicht hoch genug ist. Trotz der schwierigen Lage des Finanzsektors ist die Visa-Aktie im Jahr 2020 um 10 % gestiegen.

Der Baumarktbetreiber Home Depot hat sich während der Coronavirus-Pandemie gut geschlagen. Menschen, die während des Lockdowns zu Hause bleiben und Reparaturen rund um das Haus durchführen, haben dazu beigetragen, die Nachfrage nach den Produkten von Home Depot zu steigern. Der Nettoumsatz von 99,8 Milliarden USD in den neun Monaten bis zum 1. November stieg um mehr als 18 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das ist eine hohe Wachstumsrate. Der Nettoumsatz ist im Geschäftsjahr 2019 mit 110,2 Milliarden USD nur um 1,9 % gestiegen. In den letzten neun Monaten hat der Cashflow aus dem operativen Geschäft von Home Depot mit 17,4 Milliarden USD die Investitionsausgaben von 1,5 Milliarden USD in den Schatten gestellt. Und selbst nach den gesamten Dividendenzahlungen in Höhe von 4,8 Milliarden USD ist noch reichlich Cash übrig.

Die aktuelle vierteljährliche Dividende von Home Depot in Höhe von 1,50 USD bringt eine jährliche Rendite von 2,2 %. Das Unternehmen hat diese Zahlungen von den 0,59 USD, die es vor fünf Jahren zahlte, um 154 % erhöht. Das entspricht einer durchschnittlichen CAGR von 20,5 %.

Dank der nun anständigen Rendite und dem immer noch gut laufenden Geschäft könnte die Dividendenrendite von Home Depot in den kommenden Jahren noch höher ausfallen. Selbst wenn die Heimwerkerbegeisterung abnimmt. Im bisherigen Jahresverlauf ist die Home-Depot-Aktie um über 23 % gestiegen.

