3 Dividendenaktien, die jetzt günstig zu haben sind

Die AT&T-Aktie hat im letzten Jahr an Boden verloren, aber das hat die Rendite nur nach oben getrieben.

Camping World verzeichnete ein starkes Wachstum und teilte den Gewinn durch Ausschüttungserhöhungen und Sonderausschüttungen mit seinen Aktionären.

Die Kupfernachfrage ist nach wie vor stark, und das ist eine gute Nachricht für diesen ertragsstarken Rohstoffwert.

In 3 Sätzen

In diesem Niedrigzinsumfeld sind die Anleger auf der Jagd nach Renditen, und das hat dazu beigetragen, dass viele Dividendenwerte teuer geworden sind. Glücklicherweise gibt es immer noch ein paar Schnäppchen.

AT&T, Camping World und Southern Copper bieten derzeit allesamt eine Rendite von mehr als 5 %. Sie befinden sich in unterschiedlichen Wachstumsphasen, aber eines haben sie gemeinsam: Sie sind derzeit alle billig. Schauen wir uns diese drei attraktiv bewerteten Aktien mit hoher Rendite einmal genauer an.

Man kann durchaus behaupten, dass das letzte Jahr für die Aktionäre von AT&T kein gutes war. Der Telekommunikationsriese erzielte eine negative Rendite von 8 %, und darin sind die hohen vierteljährlichen Ausschüttungen enthalten. Die Anleger hielten sich generell von Mobilfunkanbietern fern, aber AT&T wurde auch von der unpopulären Entscheidung getroffen, WarnerMedia später in diesem Jahr abzuspalten.

Der Start in dieses Jahr ist ermutigend, und das nicht nur, weil die Aktie zu den Marktführern gehört. Mit Stand vergangenen Mittwoch ist sie um 10 % gestiegen, und das in einem Jahr, in dem der Markt zunächst rückläufig war. Die Stimmung am Markt beginnt sich wieder auf die Telekommunikationsunternehmen zu verlagern, die 2021 aufgegeben wurden. Anfang dieser Woche setzte Citi-Analyst Michael Rollins AT&T auf die Beobachtungsliste seines Unternehmens für „positive Faktoren“. Das gab es in letzter Zeit in Bezug auf AT&T selten zu hören, aber jetzt ist es so weit.

Rollins ist der Meinung, dass die Erwartungen an den Nettozuwachs im Postpaid-Mobilfunkgeschäft des Unternehmens steigen werden. Er erwartet auch, dass sich die Bewertungslücke zwischen AT&T und dem Konkurrenten Verizon schließen wird, sobald die Veräußerung von WarnerMedia im Laufe dieses Jahres abgeschlossen ist. Verizon ist zum 10-Fachen des voraussichtlichen Gewinns günstig, aber AT&T ist zum 8-Fachen des für das neue Jahr erwarteten Nettogewinns noch günstiger. Die derzeitige Rendite von AT&T in Höhe von 7,9 % wird sich auf 5 % verringern, sobald die Abspaltung von WarnerMedia abgeschlossen ist Aber es gibt immer noch viel Potenzial, wenn sich der Markt für das schlankere und billigere AT&T erwärmt.

Im Gegensatz zu AT&T hatte Camping World ein großartiges Jahr 2021 für die Anleger. Die Aktie erzielte im letzten Jahr eine Rendite von 66 % und hat sich seit dem Tiefpunkt der Pandemie-Panik am Markt um das 11-Fache erhöht. Die Menschen verlangten nach Wohnwagen, vor allem als sichere Möglichkeit zu reisen.

Camping World hat jetzt fünf Quartale mit zweistelligem Umsatzwachstum hinter sich, und das schließt einen Anstieg des Umsatzes um 14 % im Vergleich zum Vorjahr ein. Man könnte meinen, dass ein 11-facher Anstieg in den letzten 22 Monaten unverschämt teuer wäre. Aber Camping-World-Aktien sind derzeit für das 6-Fache des rückläufigen oder voraussichtlichen Gewinns zu haben.

Camping World macht das Beste aus dem reingespülten Geld. Durch Rückkäufe und Barausschüttungen gibt das Unternehmen Geld an seine Aktionäre zurück. Kürzlich wurde die vierteljährliche Dividende verdoppelt, die nun 5,3 % beträgt. In den letzten fünf Jahren wurden außerdem zweimal größere Sonderdividenden ausgeschüttet.

Camping World ist trotz seines Gewinnmultiplikators im mittleren einstelligen Bereich und seiner Dividendenrendite als zyklisches Unternehmen unter einigem Beschuss. Die hohen Benzinpreise sowie eine unsichere Konjunktur haben Wohnimmobilen bislang jedoch nicht zusetzen können. Camping World floriert als Marktführer weiterhin und trägt dazu bei, eine fragmentierte Branche zu konsolidieren. Es handelt sich um eine billige Aktie mit einer stattlichen Rendite, und das Wachstum wird wohl nicht so bald aufhören.

Die Kupferpreise haben sich seit der Talsohle zu Beginn der Pandemie mehr als verdoppelt. Kupfer ist natürlich ein wichtiger Bestandteil des Immobilienbooms mit seinen Anwendungen in der Sanitärtechnik und der Verkabelung. Kupfer spielt auch eine zentrale Rolle bei erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen, für die drei- bis viermal so viel Kupfer benötigt wird wie für Verbrenner.

Southern Copper ist nicht der größte Kupferwert, aber seine schnell wachsende Dividende macht ihn zu einer Möglichkeit für Anleger, die auf der Suche nach Rendite sind, von der Revolution des Metalls zu profitieren. Southern Copper teilt sein Glück mit seinen Anlegern und macht sie so zu direkten und indirekten Nutznießern des Kupferbooms.

Southern Copper zahlte jedes Quartal 0,40 US-Dollar pro Aktie, bis die Pandemie den Plänen der Kupferbergleute einen Strich durch die Rechnung machte. Im darauffolgenden Quartal halbierte Southern Copper seine Ausschüttung, und seither geht es bergauf.

Q1 2020: 0,40 US-Dollar Dividende pro Aktie

Q2 2020: 0,20

Q3 2020: 0,40

Q4 2020: 0,50

Q1 2021: 0,60

Q2 2021: 0,70

Q3 2021: 0,90

Q4 2021: 1,00

Bei der letzten Erhöhung erzielte Southern Copper eine Rendite von 6,1 %. Natürlich können die Auszahlungen so schnell sinken, wie sie gestiegen sind, wenn die Kupferpreise fallen und die Rentabilität von Southern Copper beeinträchtigen. Im Moment ist die Dynamik jedoch ermutigend. Die Gewinnziele der Analysten für 2022 sind von 3,66 auf 4,38 US-Dollar pro Aktie gestiegen. Eine Rohstoffaktie, die zum 16-Fachen des voraussichtlichen Gewinns bewertet wird, ist nicht unbedingt billig. Aber angesichts der Tatsache, dass sich so viele aufsteigende Branchen auf Kupfer stützen, ist das Wachstumspotenzial derzeit immer noch beträchtlich.

Der Artikel 3 Dividendenaktien, die jetzt günstig zu haben sind ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Rick Munarriz besitzt Aktien von AT&T, Camping World Holdings und Southern Copper. The Motley Fool empfiehlt Aktien von Camping World Holdings und Verizon Communications . Dieser Artikel erschien am 13.1.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images