3 Dividendenaktien mit einer Rendite von mehr als 8 % im Jahr 2022

Camping World, Chesapeake Energy und Zim Integrated Shipping Services werden in diesem Jahr voraussichtlich hohe Dividenden ausschütten.

Alle drei Aktien haben in letzter Zeit ihre Ausschüttungen erhöht.

Es gibt Risiken, wenn es um die Nachhaltigkeit dieser Ausschüttungen geht, aber geduldige Investoren werden vorerst belohnt.

Wichtige Punkte

Die Zinssätze steigen, und das könnte schlechte Nachrichten für Aktien mit niedrigen Renditen bedeuten. Werden Anleger ihre Aktien mit niedrigen Dividenden gegen festverzinste Anlagen eintauschen? Bei einer Rendite von 7,12 % für inflationsindexierte Sparbriefe der Serie I braucht es eine kräftige Ausschüttung, um mithalten zu können.

Camping World Holdings (WKN: A2AR5B, 1,54 %), Chesapeake Energy (WKN: A2QPFF, 3,02 %) und Zim Integrated Shipping Services (WKN: A2QNF3, -4,89 %) dürften in diesem Jahr alle mindestens 8 % Rendite abwerfen. Schauen wir uns genauer an, warum diese drei Namen für Einkommensanleger im Jahr 2022 besonders interessant sein könnten.

1. Camping World

Der Verkauf von Freizeitfahrzeugen (RVs) scheint nicht gerade eine Brutstätte für Einkommensinvestoren zu sein, aber Camping World hat seine Ausschüttungen erhöht, seit das Unternehmen vor mehr als fünf Jahren mit seiner ersten Quartalsdividende auf den Markt kam. Das Geschäft mit dem Verkauf von neuen und gebrauchten Wohnmobilen boomt, da die Leute auf den Highways sicher durch das Land reisen, und die wahren Gewinner sind die dickeren Taschen der Aktionäre.

Camping World zahlte mehr als drei Jahre lang alle drei Monate 0,0732 US-Dollar pro Aktie, aber in letzter Zeit sind die Ausschüttungen parallel zum Wachstum explodiert. Der große Einzelhändler für Wohnmobile, Zubehör und Outdoor-Ausrüstung hat Anfang des Monats seine vierteljährliche Dividende um 25 % auf 0,625 US-Dollar pro Aktie erhöht. Damit steigt die Rendite auf 8,4 %.

Die Umsätze steigen. In den letzten drei Jahren ist der Umsatz von Camping World um 2, 11 bzw. 27 % gestiegen. Die Rendite wächst sogar noch schneller. Der pandemiebedingte Rückenwind ist nicht nachhaltig, und die steigenden Energiepreise könnten das Interesse potenzieller Wohnmobilkäufer abkühlen. Trotzdem muss man Camping World hier mögen, bis seine Wachstumsaussichten und seine Ausschüttungen auf die Bremse treten.

2. Chesapeake Energy

Wenn du dir einen Kurschart von Chesapeake Energy ansiehst, wirst du dich vielleicht über die unterschiedlichen Renditen wundern. Ich habe letzten Mittwoch auf drei verschiedenen Websites nachgeschaut, und die Auszahlungen lagen bei 2,2, 3,6 und 8,8 %. Sie sind alle bis zu einem gewissen Grad akkurat, aber die Realität wird in diesem Jahr wahrscheinlich eher am oberen Ende liegen.

Chesapeake Energy ist ein vielseitiges Energieunternehmen, das Anfang letzten Jahres aus dem Konkurs hervorgegangen ist. Das ist ein problematischer Einstieg für eine Aktie, aber es bedeutet auch, dass das Öl- und Erdgasunternehmen mit einer gesünderen Bilanz zurückkehrte als viele seiner stark fremdfinanzierten Konkurrenten. Das Problem mit der großen Spanne bei den Renditen ist, dass es zwei Aspekte bei den vierteljährlichen Ausschüttungen gibt. Chesapeake begann im Frühjahr letzten Jahres mit der Zahlung einer vierteljährlichen Basisdividende von 0,34375 US-Dollar pro Aktie und erhöhte diese Rate im Herbst auf 0,4375 US-Dollar. Die aktuelle Rate über vier Quartale entspricht einer Quote von 2,2 %.

Angesichts der boomenden Energiepreise hat Chesapeake vor Kurzem auch eine variable Ausschüttung alle drei Monate eingeführt. Das Unternehmen hat eine variable Dividende in Höhe von 1,33 US-Dollar pro Aktie beschlossen, die es Anfang des Monats auszahlte. Wenn du das zu den Ausschüttungen des letzten Jahres hinzurechnest, kommst du auf eine Rendite von 3,6 %. Die variable Dividende wird natürlich schwanken, wenn die Rendite steigt und fällt, aber wenn das Unternehmen in der Lage ist, die vierteljährliche Basisdividende und die variable Dividende von diesem Monat in den nächsten drei Monaten zu wiederholen, erhältst du eine Rendite von 8,8 %. Da die Energiepreise bis auf Weiteres hoch bleiben dürften, dürfte dies ein renditestarker Dividendenwert sein.

3. Zim Integrated Shipping Services

Schließen wir mit einem israelischen Anbieter von Containerschifffahrtsdiensten ab. Wenn du gesehen hast, dass die Zim-Aktie letzten Dienstag deutlich niedriger eröffnete, nachdem sie letzten Montag knapp über 88 US-Dollar geschlossen hatte, dann liegt das daran, dass die Aktie mit einer Sonderausschüttung von 17 US-Dollar pro Aktie ex-Dividende ging. Es ist zwar zu spät, um noch in den Genuss dieses satten Betrags zu kommen, aber in den nächsten zwölf Monaten stehen noch viele Ausschüttungen an.

Die Nachfrage nach Überseetransporten ist groß und Zim profitiert von der positiven Entwicklung, die dem Unternehmen und seinen Konkurrenten die Möglichkeit gibt, hohe Frachtpreise zu verlangen. Umsatz und Gewinn stiegen im letzten Quartal um 155 bzw. 366 %.

Ende letzten Jahres beschloss Zim, den Wohlstand mit seinen Aktionären durch eine variable Dividendenpolitik zu teilen. Das Unternehmen zahlt vierteljährlich 20 % seines Nettoeinkommens und jährlich weitere 30 bis 50 % in Form einer Sonderdividende (wie die, die es letzte Woche ausgeschüttet hat). Die vierteljährliche Rate ist beeindruckend, und wie Camping World hat auch das Unternehmen die Dividende um 25 % erhöht, indem es von 2 US-Dollar auf 2,50 US-Dollar pro Aktie stieg. Wenn es gelingt, den aktuellen Satz beizubehalten - was nicht garantiert werden kann, da es sich um einen variablen vierteljährlichen Satz handelt -, haben wir es mit einer Rendite von 12,9 % zu tun. Wenn das Unternehmen genug verdient, um die Jahresdividende von 17 US-Dollar auch nur annähernd zu erreichen, haben wir es mit einer Rendite von fast 35 % für die fünf Ausschüttungen der nächsten vier Quartale zu tun.

Es gibt nichts umsonst, und bei Zim kommt noch die zyklische Natur der Transportaktien hinzu. Es wird schwierig sein, die Umstände hinter der explosiven Rendite des letzten Jahres zu wiederholen, und Zim investiert auch in die Erweiterung seiner Flotte. Das ist immer noch beeindruckend für ein Unternehmen, das erst vor 14 Monaten mit 15 US-Dollar an die Börse ging und bereits mehr als diesen Betrag an Ausschüttungen gezahlt hat.

Der Artikel 3 Dividendenaktien mit einer Rendite von mehr als 8 % im Jahr 2022 ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel gibt die Meinung des Autors wieder, die von der "offiziellen" Empfehlungsposition eines Motley Fool Premium-Beratungsdienstes abweichen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar unsere eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Rick Munarriz auf Englisch verfasst und am 24.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Rick Munarriz besitzt Camping World Holdings, Chesapeake Energy Corporation und ZIM Integrated Shipping Services Ltd. The Motley Fool empfiehlt Camping World Holdings und empfiehlt die folgenden Optionen: Short März 2022 $32 Puts auf Camping World Holdings.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images