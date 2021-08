3 Dividendenaktien zum sofortigen Kauf

Eine dieser „No Brainer“-Dividendenaktien zum Kaufen hat beschleunigenden Rückenwind und zwei Jahrzehnte solides Dividendenwachstum vorzuweisen.

Die anderen beiden sind REITs - einer, der so sicher ist, wie es nur geht, und der andere mit außergewöhnlich starken Wachstumsaussichten.

Die wichtigsten Punkte

Viel recherchiert und immer noch keinen Plan. Du kannst das wahrscheinlich nachvollziehen. Manchmal gibt es so viele Möglichkeiten, dass es schwerfällt, eine Entscheidung zu treffen.

Es besteht sicherlich das Risiko einer Analyse-Lähmung, wenn es darum geht, zu entscheiden, welche Dividendenaktien man kaufen soll. Fast 4.000 Aktien, die an den US-Börsen gehandelt werden, zahlen eine Dividende. Das ist eine Menge Auswahl, die es zu berücksichtigen gilt.

Die gute Nachricht ist, dass es einige Dividendenaktien gibt, die so gut sind, dass die Entscheidung extrem einfach ist. Hier sind drei unverzichtbare Dividendenaktien, die man jetzt kaufen sollte.

„Beschleunigung“ scheint das entscheidende Stichwort für Brookfield Renewable (WKN: A1JQFZC) im Moment zu sein. CEO Connor Teskey sagte in der jüngsten Telefonkonferenz zum zweiten Quartal: „Der Rückenwind für erneuerbare Energien beschleunigt sich weiter, da sich die Akteure auf der ganzen Welt zunehmend auf den globalen Imperativ der Dekarbonisierung konzentrieren.“ Nur wenige Tage später veröffentlichten die Vereinten Nationen einen Bericht, der Teskeys Ansicht unterstützt, indem er feststellt, dass sich der globale Klimawandel beschleunigt.

Brookfield Renewable ist einer der relativ wenigen Anbieter von erneuerbaren Energien mit der globalen Größe, um Ländern und Großkonzernen bei der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu helfen. Dies stellt eine bedeutende Wachstumschance für das Unternehmen über das nächste Jahrzehnt und darüber hinaus dar.

Der Marktführer für erneuerbare Energien verfügt derzeit über eine Kapazität von 20 Gigawatt. Das ist genug, um die Kohlenstoffemissionen von etwa 6 Millionen Fahrzeugen zu kompensieren. Aber die Entwicklungspipeline von Brookfield Renewable ist sogar noch größer mit 31 Gigawatt Kapazität, die jedes Jahr 6 Millionen Haushalte mit Strom versorgen könnte.

Was ist mit der Dividende von Brookfield Renewable? Seine Rendite liegt bei fast 3 %. Das Unternehmen hat seine Ausschüttung in den letzten zwei Jahrzehnten um 6 % pro Jahr gesteigert. Angesichts der glänzenden Zukunft der erneuerbaren Energien gehe ich davon aus, dass die Dividende in ähnlichem Tempo weiterwachsen wird.

Einige Unternehmen sind gesetzlich dazu verpflichtet, Dividenden zu zahlen, solange sie profitabel sind. Ich beziehe mich dabei auf Real Estate Investment Trusts (REIT), die mindestens 90 % ihres steuerpflichtigen Einkommens in Form von Dividenden an die Aktionäre zurückgeben müssen. Einer der einfachsten Picks unter den REIT-Aktien ist meiner Meinung nach Easterly Government Properties.

Easterly konzentriert sich auf die Vermietung von Immobilien an die US-Regierung. Das Unternehmen besitzt derzeit 84 Immobilien, die an 39 Bundesbehörden vermietet werden. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ist Uncle Sam ein sehr solider Mieter. Easterly muss sich keine Sorgen um ausbleibende Mietzahlungen machen.

Die Dividendenrendite von 4,75 % ist außergewöhnlich saftig. Der Vorstandsvorsitzende von Easterly, Darrell Crate, sagte in der Telefonkonferenz zum zweiten Quartal Anfang des Monats: „Wir glauben, dass wir entweder diese Rendite sinnvoll wachsen sehen werden, oder unser Kurs wird steigen.“ Investoren würden wahrscheinlich mit beiden Ergebnissen zufrieden sein.

Erwarte kein phänomenales Wachstum von Easterly. Schließlich gibt es keine riesige Anzahl von Bundesbehörden, die in den nächsten Jahren neue Büroräume brauchen werden. Allerdings sagte CEO Bill Trimble im Q2-Call, dass Easterly „mehr Möglichkeiten in der Übernahmepipeline sieht, als wir jemals zuvor gesehen haben“. Wie gesagt, dieser REIT ist ein einfacher Pick.

Es gibt einen weiteren REIT, den ich im Moment sehr mag - Innovative Industrial Properties. Basierend auf seinem Namen könntest du denken, dass sich das Unternehmen auf Industrieimmobilien konzentriert. Allerdings bietet IIP stattdessen Immobilienkapital für medizinische Cannabisbetreiber an.

Der US-amerikanische Markt für medizinisches Cannabis ist explodiert. Und so auch das Geschäft von IIP. Der Umsatz ist in den letzten drei Jahren um mehr als 1.200 % gestiegen. Seine Gewinne sind im gleichen Zeitraum um mehr als 1.800 % stark gestiegen.

Es ist unwahrscheinlich, dass der Schwung von IIP in nächster Zeit nachlässt. Das Unternehmen besitzt derzeit 73 Grundstücke in 18 Staaten. Es gibt weitere 17 Staaten, die medizinisches Cannabis legalisiert haben, in denen IIP noch keine Immobilien besitzt.

Die Dividendenrendite von Cannabis-REITs von fast 2,5 % mag nicht übermäßig beeindruckend erscheinen. Aber IIP hat seine Dividendenausschüttung in den letzten drei Jahren vervierfacht. Die Rendite ist nur deshalb so niedrig, weil sein Aktienkurs um mehr als 550 % gestiegen ist. Mit seinen starken Wachstumsaussichten scheint IIP wirklich eine Dividendenaktie zu sein, die man einfach kaufen sollte.

Der Artikel 3 Dividendenaktien zum sofortigen Kauf ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - selbst eine eigene - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.Dieser Artikel wurde von Keith Speights auf Englisch verfasst und am 15.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Kevin Speights besitzt Aktien von Brookfield Renewable Corporation Inc., Brookfield Renewable Partners L.P., und Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool empfiehlt Easterly Government Properties.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images