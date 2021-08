3 dividendenstarke Tech-Aktien zum Kauf im August

Etablierte Technologieunternehmen neigen dazu, viel freien Cashflow zu erzeugen.

Da die Notwendigkeit, in Wachstum zu investieren, abnimmt, können diese Unternehmen beginnen, Dividenden an ihre Aktionäre zu zahlen.

Diese Unternehmen bieten eine Kombination aus Dividenden und kontinuierlichem Wachstum - auch wenn die zugrunde liegenden Geschäfte reifen.

Die wichtigsten Punkte

Große Technologienamen wie Amazon, Netflix und Facebook bekommen die meiste Aufmerksamkeit von Investoren, aber auch ältere Unternehmen, die Dividenden zahlen, können auf lange Sicht fantastische Aktien sein. Geduldige Investoren können von einem steigenden Aktienkurs und passivem Einkommen profitieren, wenn Aktien ein Gleichgewicht zwischen Umsatzwachstum und Dividendenausschüttung herstellen können. Hier sind drei Aktien, die in diese Kategorie fallen.

1. Die Verbindungen der Welt

Cisco Systems (Dividendenrendite: 2,6 %) produziert und verkauft Hardware und Software für Netzwerke und Telekommunikation. Seine Produkte helfen Unternehmen dabei, besser, schneller und sicherer zu kommunizieren - ein großer Bedarf in einer zunehmend digitalen Geschäftsumgebung. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der drahtlosen Technologie von 3G zu 4G und jetzt 5G schafft einen Bedarf für Unternehmen, aufzurüsten, was beides das Geschäft für Cisco in Zukunft antreiben wird.

Cisco hatte im Jahr 2020 einen Umsatz von mehr als 49 Milliarden US-Dollar und wird voraussichtlich in diesem Jahr um 1 % wachsen, bevor sich das Wachstum auf fast 5 % im Jahr 2022 beschleunigt. Während Ciscos Umsatzwachstumsaussichten moderat sind, ist das Unternehmen sehr profitabel und generiert im Jahr 2020 mehr als 14,6 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow.

Cisco hat im Jahr 2020 Dividenden in Höhe von 6 Mrd. US-Dollar ausgeschüttet, was zu einer Ausschüttungsquote von 41 % führt. Die Dividende kann dank der niedrigen Ausschüttungsquote in naher Zukunft wachsen. Gleichzeitig könnte die Einführung von 5G in den kommenden Jahren eine Chance für ein beschleunigtes Umsatzwachstum bieten.

2. Die „Mautstelle“ der Finanzwelt

Visa (Dividendenrendite: 0,5 %) ist ein Unternehmen im Bereich der Zahlungstechnologie. Es betreibt ein globales Netzwerk, das Händler und Banken miteinander verbindet und 1.700 Transaktionen pro Sekunde ermöglicht, die mit Visa-Debit- und -Kreditkarten abgewickelt werden. Visa und die anderen Zahlungsnetzwerke von Mastercard, Discover und American Express agieren wie Mautstellen und kassieren einen kleinen Prozentsatz von jeder Transaktion, die über ihre Netzwerke läuft.

Laut WorldPay ist die globale Nutzung von Bargeld seit 2019 um 42 % zurückgegangen und wird in vier Jahren die am wenigsten genutzte traditionelle Zahlungsmethode sein. Die Pandemie hat sich auf Visa ausgewirkt: Der Umsatz lag 2020 mit 21,8 Milliarden US-Dollar um 5 % unter dem des Vorjahres. Diese „Big Picture“-Trends der rückläufigen Bargeldnutzung sollten Visa jedoch nicht niederhalten, und das Unternehmen wird voraussichtlich im Jahr 2021 um mehr als 8 % auf 23,6 Milliarden US-Dollar und im Jahr 2022 um mehr als 19 % wachsen.

Visa produziert eine Menge freien Cashflow - 9,7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 oder 44 % seines Umsatzes. Das Unternehmen gab nur 27 % seines freien Cashflows 2020 für Dividenden aus, was einer Ausschüttungsquote von 27 % entspricht. Mit Visas Fähigkeit, einen hohen Prozentsatz seines Umsatzes in freien Cashflow umzuwandeln, und der Erwartung eines beschleunigten Umsatzwachstums könnten Investoren von hier aus sowohl den Aktienkurs als auch die Dividenden steigen sehen.

3. Die Dividenden sind größer in Texas

Texas Instruments (Dividendenrendite: 2,2 %) ist ein Unternehmen, das Halbleiter für eine Vielzahl von Märkten auf der ganzen Welt entwickelt, herstellt und verkauft. Halbleiter sind die „Bausteine“ der Elektronik, die verwendet werden, um praktisch jedes einzelne elektronische Gerät zu bauen, das man sich vorstellen kann.

Die meisten Industrien sind im Laufe der Zeit immer digitaler geworden, von Smartphones über die Automobilindustrie bis hin zu industriellen Endmärkten, was die weltweite Nachfrage nach Halbleitern im Laufe der Jahre erhöht hat. Texas Instruments spielt eine Schlüsselrolle in dieser Industrie und liefert jedes Jahr etwa 80.000 Produkte an mehr als 100.000 Kunden.

Texas Instruments machte im Jahr 2020 einen Umsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar, und 5,5 Milliarden US-Dollar oder 38 % davon waren freier Cashflow, was auf ein sehr effizientes Unternehmen in Bezug auf den Cashflow hindeutet. Das Unternehmen gab im Jahr 2020 3,4 Milliarden US-Dollar seines freien Cashflows als Dividende an die Investoren zurück - eine Ausschüttungsquote von 62 %.

Es wird erwartet, dass Texas Instruments im Jahr 2021 um 21 % wächst und seinen Umsatz auf 17,5 Mrd. US-Dollar steigert, was die verfügbaren Barmittel für eine höhere Dividendenausschüttung dramatisch erhöhen könnte. Da die Tech-Industrie mit einer Halbleiterknappheit konfrontiert ist, könnte das Geschäft bei Texas Instruments in Zukunft boomen.

Unterm Strich

Investoren können großartige Dividendenaktien im Technologiesektor finden - es geht darum, Unternehmen zu finden, die einen hohen Prozentsatz der Einnahmen in freien Cashflow umwandeln können. Jede dieser drei Aktien hat große Trends zu ihren Gunsten und das anhaltende Umsatzwachstum könnte über die Jahre große Auszahlungen für Investoren bedeuten.

Der Artikel 3 dividendenstarke Tech-Aktien zum Kauf im August ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Eine Investitionsthese zu hinterfragen - sogar eine eigene - hilft uns allen, kritisch über Investitionen nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Tochtergesellschaft von Amazon, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. American Express ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von The Motley Fool. Discover Financial Services ist ein Werbepartner von The Ascent, einem Unternehmen von The Motley Fool. Randi Zuckerberg, eine ehemalige Leiterin der Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook und Schwester des CEO Mark Zuckerberg, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Justin Pope auf Englisch verfasst und am 12.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Justin Pope besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Amazon, Facebook, Mastercard, Netflix, Texas Instruments und Visa. The Motley Fool empfiehlt Discover Financial Services und empfiehlt die folgenden Optionen: long Januar 2022 $1.920 Calls auf Amazon und short Januar 2022 $1.940 Calls auf Amazon.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool