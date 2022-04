3 Dow-Aktien, die bis 2030 aus 300.000 Euro 1 Million Euro machen können

Die 30 Komponenten des Dow Jones Industrial Average haben den Aktionären in der Vergangenheit viel Geld erwirtschaftet.

Die folgenden drei Dow-Aktien zeichnen sich durch ihre außergewöhnlichen Wachstumsaussichten aus.

In zwei Monaten feiert der Dow Jones Industrial Average seinen 126. Geburtstag. Seit seiner Gründung im Mai 1896 hat sich der Index von einem von zwölf Industriewerten dominierten Index zu einem Index entwickelt, der heute 30 äußerst erfolgreiche und vielfältige international agierende Unternehmen umfasst.

Es ist auch ein Index voller Aktien, die geduldigen Anlegern in der Vergangenheit viel Geld eingebracht haben. In den nächsten acht Jahren haben drei Dow-Aktien gute Chancen, ihre Konkurrenten zu übertreffen. Wer jetzt 300.000 Euro in diese Dow-Aktien investiert, könnte bis 2030 Millionär sein.

Die Dow-Aktie, bei der ich am zuversichtlichsten bin, dass sie ihren Wert in den nächsten acht Jahren um 233 % steigern wird, ist Salesforce.com (WKN: A0B87V). Salesforce hat seinen Aktionären seit März 2005 im Durchschnitt einen jährlichen Gewinn von fast 27 % beschert. Mit anderen Worten, die Aktie verdoppelt sich im Durchschnitt alle 2,7 Jahre.

CRM-Software wird von Unternehmen mit Kundenkontakt eingesetzt, um bestehende Kundenbeziehungen zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Zu den häufigsten Aufgaben, für die Unternehmen CRM-Software einsetzen, gehören die Überwachung von Online-Marketingkampagnen, die Bearbeitung von Produkt- und Serviceproblemen und die Durchführung von vorausschauenden Verkaufsanalysen. Letztere können besonders hilfreich sein, um zu ermitteln, welche Kunden am ehesten ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung kaufen würden.

CRM-Software ist vor allem auf die Dienstleistungsbranche ausgerichtet. In den letzten Jahren ist sie jedoch auch im Finanz-, Gesundheits- und Industriesektor auf dem Vormarsch. Es wird erwartet, dass CRM-Software mindestens bis zur Mitte des Jahrzehnts, wenn nicht sogar darüber hinaus, ein jährliches Wachstumspotenzial im niedrigen zweistelligen Bereich aufweisen wird.

Salesforce ist die unangefochtene Nr. 1 bei den weltweiten CRM-Ausgaben. Einem Bericht von IDC zufolge entfielen im ersten Halbjahr 2021 fast 24 % der weltweiten CRM-Ausgaben auf Salesforce. Im Vergleich dazu kommen die vier engsten Konkurrenten in Bezug auf den Marktanteil zusammen nicht einmal auf 20 %. Salesforce ist der führende Anbieter von CRM-Lösungen und wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit keine nennenswerten Anteile abgeben.

Außerdem hat das Unternehmen in hohem Maße vom anorganischen Wachstum profitiert. CEO und Gründer Marc Benioff hat eine Reihe von erstaunlichen Übernahmen getätigt, darunter MuleSoft, Tableau Software und Slack Technologies. Diese Übernahmen erweitern nicht nur die Vertriebskanäle des Unternehmens, sondern ermöglichen es Salesforce, mit seinem Ökosystem an Lösungen ein breiteres Publikum von kleinen und mittelständischen Unternehmen zu erreichen.

Benioff prognostiziert eine annähernde Verdoppelung des Gesamtjahresumsatzes bis Mitte des Jahrzehnts (50 Mrd. US-Dollar im Geschäftsjahr 2026). Das macht Salesforce zu einer schnell wachsenden Dow-Komponente, die Anleger besitzen sollten.

Eine weitere Dow-Aktie, die eine Investition von 300.000 Euro bis 2030 in 1 Mio. Euro verwandeln kann, ist der Versicherungs- und Gesundheitslösungsriese UnitedHealth Group (WKN: 869561). In den letzten 25 Jahren hat UnitedHealth im Durchschnitt eine jährliche Rendite von rund 19 % erzielt. Wenn wir die Dividenden mit einbeziehen, steigt diese durchschnittliche jährliche Rendite auf etwa 20 %. Das bedeutet, dass das Unternehmen das Geld der Anleger im Durchschnitt alle 3,6 Jahre verdoppelt hat.

UnitedHealth ist wahrscheinlich am besten für sein Versicherungssegment bekannt. Obwohl das Krankenversicherungsgeschäft ein relativ langsam wachsendes Geschäftsmodell ist, ist es sehr profitabel. Versicherungsunternehmen sind in der Regel in der Lage, höhere Prämien weiterzugeben, um steigenden Kosten entgegenzuwirken.

Abgesehen von der starken Preisgestaltungsmacht bei den Prämien kann UnitedHealth in den USA weiterhin vom Affordable Care Act (ACA) profitieren. Obwohl das ACA von den Versicherern verlangt, Menschen mit Vorerkrankungen zu akzeptieren, hat es auch viele gesündere Menschen ermutigt, eine Versicherung abzuschließen.

Der eigentliche Wachstumsmotor der UnitedHealth Group ist jedoch ihre Tochtergesellschaft für Gesundheitsdienstleistungen, Optum. Optum verfügt über drei eigene Geschäftsbereiche, die alles von der Nachfüllung von Apothekenrezepten bis hin zu Datenanalysen und Software für Gesundheitsorganisationen anbieten. Optum ist durchweg schneller gewachsen als das Versicherungssegment und erzielt im Allgemeinen auch höhere Gewinnspannen. Vor allem dank Optum wird der Umsatz von UnitedHealth nach der Konsensschätzung der Wall Street von 287,6 Mrd. Euro im Jahr 2021 auf mehr als 497 Mrd. Euro im Jahr 2026 steigen. Das ist ein unglaubliches Umsatzwachstum für ein Megacap-Unternehmen.

Ich glaube, dass die UnitedHealth Group bei ihrem derzeitigen Wachstumskurs das Potenzial hat, ihren Gewinn pro Aktie bis 2030 auf über 60 US-Dollar mehr als zu verdreifachen. Das sollte wiederum die Aktien des Unternehmens deutlich nach oben schicken.

Eine dritte und letzte Dow-Aktie, die bis 2030 aus 300.000 Euro 1 Mio. Euro machen kann, ist der Zahlungsabwickler Visa (WKN: A0NC7B). In den letzten 14 Jahren hat Visa im Durchschnitt eine jährliche Gesamtrendite einschließlich der gezahlten Dividenden von rund 21 % erzielt. Das bedeutet, dass sich das Geld der Anleger im Durchschnitt alle 3,4 Jahre verdoppelt hat.

Der logischste Grund, Visa zu kaufen, ist die zyklische Bindung des Unternehmens. Wenn die US-Wirtschaft und die Weltwirtschaft expandieren, läuft es gut, in Rezessionen nicht ganz so sehr. Allerdings dauern Rezessionen in der Regel nur einige Monate oder einige Quartale, während Phasen des Wirtschaftswachstums in der Regel in Jahren gemessen werden. Visa ist die Art von Unternehmen, die es geduldigen Anlegern ermöglicht, von der natürlichen langfristigen Expansion der US- und der Weltwirtschaft zu profitieren.

Visa kontrolliert in den USA - dem größten Verbrauchermarkt der Welt - einen Großteil des Kreditkartenmarktanteils nach Netzwerkkaufvolumen. Zwischen 2009 und 2018 verzeichnete kein Zahlungsabwickler einen größeren Anstieg des Anteils am US-Netzwerk-Kaufvolumen als Visa. Tatsächlich lag der Anteil von Visa im Jahr 2018 mit 53,1 % um 31 Prozentpunkte höher als der des nächsten Wettbewerbers.

Darüber hinaus hat Visa einen großen Spielraum, um seine Zahlungsinfrastruktur zu erweitern. Das Unternehmen kann dies durch Übernahmen tun, wie 2016 mit Visa Europe, oder es kann organisch in Märkte vordringen, in denen noch keine Banken vertreten sind, wie im Nahen Osten, Afrika und Südostasien. Da ein Großteil der Welt immer noch auf Bargeld für Transaktionen angewiesen ist, scheint Visa auf einer Chance zu sitzen, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt.

Schließlich ist zu bedenken, dass Visa lediglich als Zahlungsabwickler und nicht als Kreditgeber auftritt. Die Kreditvergabe würde es dem Unternehmen zwar ermöglichen, in langen Phasen des wirtschaftlichen Aufschwungs von Zinseinnahmen und Gebühren zu profitieren. Doch in Rezessionen hätte man das Risiko von Zahlungsausfällen. Keine Kredite zu vergeben bedeutet, dass kein Kapital zur Deckung von Zahlungsausfällen zurückgelegt werden muss. Aus diesem Grund erholt sich Visa nach einer Rezession oder einem wirtschaftlichen Abschwung schneller als praktisch alle anderen Finanzwerte.

