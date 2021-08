3 erfolgreiche Aktien, die laut Wall Street 53 bis 84 % fallen könnten

Die Pandemie und/oder Short-Squeezes haben diese drei Unternehmen im Jahr 2021 sehr gut behandelt.

Obwohl die Kursziele der Wall Street oft nicht ernst genommen werden können, sind diese wahrscheinlich auf den Punkt.

Wichtige Punkte

Es ist eine großartige Zeit, um ein Investor zu sein. In den knapp 17 Monaten, seit der weithin beachtete S&P 500 während des Coronavirus-Crashs im März 2020 seinen Tiefpunkt erreichte, hat sich der Index im Wert verdoppelt. Es zeigt sich immer wieder, dass Geduld an der Wall Street zu Gewinnen führt.

Es ist aber auch allgemein bekannt, dass nicht jede Aktie ein Gewinner sein wird. Laut Analysten an der Wall Street und Investmentunternehmen gibt es drei erfolgreiche Aktien, die im kommenden Jahr zwischen 53 und 84 % ihres Wertes verlieren könnten, basierend auf dem Konsens-Kursziel für jedes Unternehmen.

Moderna : Implizites Verlustpotenzial von 53 %

An erster Stelle steht die stark gestiegene Biotech-Aktie Moderna, die seit Anfang 2020 fast 1.900 % zugelegt hat. Selbst nach einem Kurssturz von mehr als 20 % von seinem Intraday-Hoch in der letzten Woche müsste der Aktienkurs von Moderna um weitere 53 % fallen, nur um das Konsens-Kursziel von 184,92 US-Dollar zu erreichen.

Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, ist der Grund, warum Moderna in den Himmel aufgestiegen ist, der Erfolg seines für den Notfall zugelassenen (EUA-)Impfstoffs gegen die Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19), mRNA-1273. Der Impfstoffkandidat von Moderna führte in klinischen Studien zu einer Impfstoffwirksamkeit (VE) von rund 94 %. Mit Ausnahme des Impfstoffs von Pfizer/BioNTech, der mit einer Wirksamkeit von 95 % aufwarten konnte, kam kein anderer EUA-Impfstoff an die Wirksamkeit heran.

Der Anstieg der Delta-Variante war ein weiterer großer Segen für Moderna. Die Übertragbarkeit der Delta-Variante hat die Impfraten in einer Reihe von Industrieländern in die Höhe getrieben und die U.S. Food and Drug Administration ermutigt, eine Auffrischungsimpfung für Menschen mit geschwächtem Immunsystem zu genehmigen.

Letztendlich scheint der Aktienkurs von Moderna darauf hinzuweisen, dass sich die Dinge an der COVID-19-Front eher verschlechtern könnten, bevor sie besser werden, und dass Auffrischungsimpfungen stärkere Einkünfte bieten werden, als vorhergesagt.

Das Problem mit der Bewertung von Moderna ist jedoch ein zweifaches. Erstens nimmt die Konkurrenz für COVID-19-Impfungen zu, nicht ab. Novavax hat gute Chancen, in den kommenden Monaten die Zulassung zu erhalten, und Johnson & Johnson sollte keine Probleme haben, die Produktion seines Ein-Dosis-Impfstoffs hochzufahren. Wir sehen wahrscheinlich das Jahr 2021 als das Jahr mit den höchsten Einnahmen von Moderna.

Das andere Problem ist, dass mRNA-1273 das einzige marktgängige Medikament von Moderna ist. Eine Marktkapitalisierung von 157 Milliarden US-Dollar, die auf einer einzigen Therapie basiert, die einen langen Atem haben könnte oder auch nicht, klingt sehr riskant.

Dillard’s: Implizites Verlustpotenzial von 55 %

Die nächste erfolgreiche Aktie könnte eine kleine Überraschung sein … die Kaufhauskette Dillard’s. Die Aktien von Dillard’s erreichten am Freitag, den 13. August, ein Allzeithoch von 196 US-Dollar und trieben die Marktkapitalisierung auf über 4 Mrd. US-Dollar. Aber laut den Analysten, die ein Konsens-Kursziel von 87,33 US-Dollar für das Unternehmen haben, könnte dieses Kaufhaus mit einem 55%igen Verlust im nächsten Jahr ins Ausverkaufsregal kommen.

Wenn du dich fragst, warum die Aktie von Dillard’s im letzten Jahr um 625 % gestiegen ist, wäre die operative Leistung ein guter Anfang. Das Unternehmen hat im Zuge der Pandemie die Kosten drastisch gesenkt, den Umsatz im Direktvertrieb stark forciert und sein Inventar straff verwaltet. Ohne diese belastenden Gemeinkosten sind die Gewinne in den letzten beiden Quartalen absolut stark gestiegen, da die aufgestaute Nachfrage die Verbraucher dazu ermutigte, aus ihren Häusern in die Einzelhandelsgeschäfte zu gehen.

Dillard’s hat auch gute Arbeit geleistet, um den Shareholder Value zu erhöhen. In den 26 Wochen, die am 31. Juli endeten, kaufte das Unternehmen etwa 1,4 Millionen Aktien im Gesamtwert von 171 Millionen US-Dollar zurück. Das mag sich nicht nach viel anhören, aber es reduzierte die Anzahl der ausstehenden Aktien um mehr als 6 %.

Es ist auch erwähnenswert, dass Dillard’s einen relativ geringen Anteil an handelbaren Aktien hat und dass es eine ziemlich stark leerverkaufte Aktie ist. Diese Kombination macht die Aktie zum perfekten Ziel für einen Short Squeeze.

Trotz all dieser positiven Aspekte ist es für Investoren wichtig zu erkennen, dass Einzelhandelskaufhäuser generell langsam wachsen und zyklisch sind. Auch wenn die Jahresvergleiche von Dillard’s beeindruckend sind, sind die 26-wöchigen Einzelhandelsumsätze für 2021 nur 1 % höher als die 26-wöchigen Einzelhandelsumsätze für den Zeitraum in 2019. Darüber hinaus sind die Umsätze flächenbereinigt im Jahr 2021 nur 4 % höher als 2019. Während die Bruttomarge deutlich höher ist, hat dies mehr mit Kostensenkungen als mit einer bedeutenden Umsatzsteigerung zu tun.

Obwohl Dillard’s der Wall Street noch ein wenig länger trotzen könnte als erwartet, deutet die Geschichte darauf hin, dass es keine Chance hat, dieses Tempo beizubehalten. Es ist mehr als wahrscheinlich, dass das Kursziel der Wall Street irgendwann Realität werden wird.

AMC Entertainment : Implizites Downsize von 84 %

Die Aktie des Kinobetreibers AMC Entertainment hat laut dem Konsenskursziel der Wall Street das größte Verlustpotenzial. Obwohl AMC eine der besten Aktien des Jahres ist, müsste die Aktie um 84 % ihres aktuellen Aktienkurses fallen, um das Konsensziel von 5,25 US-Dollar pro Aktie zu erreichen.

AMC erhielt im Januar eine enorme Erhöhung, als das Unternehmen in der Lage war, sich selbst vor dem Konkurs zu retten, indem es Stammaktien und Schulden ausgab. Leerverkäufer, die auf eine weitere Abwärtsbewegung gewettet hatten, wurden von AMCs Kapitalerhöhung überrascht, die einen bösartigen Short Squeeze auslöste.

Heute haben die leidenschaftlichen Kleinanleger von AMC das gleiche Ziel - nämlich einen weiteren Short Squeeze zu erleben. Mit Stand vom 30. Juli wurden 85,85 Millionen Aktien short gehalten, was fast 17 % der ausstehenden Aktien entspricht.

Das Problem für AMC und seine Kleinanleger ist, dass die Fundamentaldaten immer zählen, und AMCs operative Leistung und Bilanz sind nichts weniger als ein Horrorfilm. Während die erhöhte Kapazität in den Kinos den Umsatz im zweiten Quartal nach oben getrieben hat, entschuldigt dies nicht die Tatsache, dass AMC in den letzten sechs Monaten 576,5 Millionen US-Dollar an Barmitteln verbrannt hat oder dass es weit davon entfernt ist, profitabel zu sein.

Die Bilanz ist ein größeres Problem. AMC beendete den Juni mit 5,5 Milliarden US-Dollar an Unternehmenskrediten und hatte zusätzlich 420 Millionen US-Dollar an aufgeschobenen Mieten, die bezahlt werden müssen. Da das Unternehmen seine Aktienemissionen effektiv ausgeschöpft hat, wird AMC gezwungen sein, sich auf seine 1,81 Mrd. US-Dollar an Barmitteln und 212 Mio. US-Dollar an revolvierenden Krediten zu verlassen, um seinen Mietverpflichtungen nachzukommen und seine Schulden zu tilgen. Da die Anleihen aus den Jahren 2026 und 2027 für 58 % und 62 % des Nennwerts gehandelt werden, ist die klare Aussage der Anleihegläubiger, dass AMC nicht zahlungsfähig bleiben wird.

Das Sahnehäubchen auf dem Kuchen ist, dass wir miterleben mussten, wie die Exklusivität der Kinos schwindet. Zum Beispiel bietet AMCs Vereinbarung mit AT&Ts Warner Bros. nur ein 45-tägiges Exklusivitätsfenster, was weniger ist als die traditionelle 75- bis 90-tägige Exklusivitätsperiode vor der Pandemie.

Es könnte länger als zwölf Monate dauern, aber es sieht so aus, als ob AMC wieder auf sein Tief vom Februar zusteuert.

Der Artikel 3 erfolgreiche Aktien, die laut Wall Street 53 bis 84 % fallen könnten ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel stellt die Meinung des Verfassers dar, der mit der "offiziellen" Empfehlungsposition eines The Motley Fool Premium-Beratungsdienstes nicht übereinstimmen kann. Das Hinterfragen einer Investitionsthese - selbst einer eigenen - hilft uns allen, kritisch über das Investieren nachzudenken und Entscheidungen zu treffen, die uns helfen, klüger, glücklicher und reicher zu werden.

Dieser Artikel wurde von Sean Williams auf Englisch verfasst und am 16.08.2021 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können. Sean Williams besitzt Aktien von AT&T. The Motley Fool empfiehlt Johnson & Johnson und Moderna Inc.

Foto: Getty Images