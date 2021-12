3 ETFs für die ewige Corona-Krise

Die Corona-Krise ist mit voller Wucht zurückgekehrt. Das merken auch die Aktienmärkte. Die Schwankungen haben zuletzt wieder deutlich zugenommen.

Doch wo es Risiken gibt, da sind auch Chancen. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich oft eine andere.

Wieder einmal könnten manche Aktien gewinnen und andere dramatisch verlieren. Auch im Universum der börsengehandelten Fonds könnte die Corona-Krise die Spreu vom Weizen trennen.

Meine Vermutung: Wer jetzt in breit gestreute ETFs investiert, könnte mittelfristig eine Enttäuschung erleben. Ganz im Gegensatz zu zielgerichteten ETF-Investitionen.

Die alles entscheidende Frage lautet: Ist die Corona-Krise gekommen, um zu bleiben? Denn mit viel Fantasie lässt sich eine Zukunft erahnen, die komplett anders ist als alles, was wir vor dem Coronavirus kannten. In dieser Welt könnte eine Kombination aus WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF, VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF und L&G Digital Payments UCITS ETF den Markt deutlich schlagen.

Auch die schlimmste Katastrophe bietet Chancen

Naturkatastrophen eröffnen manchmal ganz neue Möglichkeiten. Das war schon immer so.

Mit der Eiszeit vor einigen Tausend Jahren waren unsere Vorfahren sicher nicht einverstanden. Doch immerhin eröffnete die plötzlich gefrorenen Beringstraße einigen Pionieren den vormals unmöglichen Weg nach Nordamerika.

Kurzum: Ohne diese Naturkatastrophe wären viele Hochkulturen nie entstanden. Womöglich müssten wir heute auf Mais, Kartoffeln und viele andere von frühen Amerikanern auf Leistung gezüchtete Pflanzen verzichten.

Die Flucht in den Cyberspace

Mit der Corona-Krise steht die Frage im Raum, ob der Cyberspace womöglich das neue Amerika ist. Nicht, dass dieser Ort allzu unerforscht wäre. Seit vielen Jahrzehnten versuchen viele Menschen, sich dort einzurichten.

Doch mit der Corona-Krise könnte ein neuer Sog entstanden sein. Lockdown, Homeoffice und Abstand könnten für lange Zeit die Norm sein. Womöglich für immer.

Da bleibt nur die Flucht in den Cyberspace. Dort kann man trotz Ansteckungsgefahr kommunizieren, einkaufen und zusammenarbeiten.

Die ewige Corona-Krise könnte eine einmalige 1.000-%-Chance sein

Wer als ETF-Investor die ewige Corona-Krise wittert, könnte sich jetzt mit aller Kraft auf Cyberspace-Aktien einschießen. Eine Kombination aus drei ETFs würde diese Aufgabe in meinen Augen perfekte erfüllen.

Der WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF enthält Aktien von Unternehmen, die in den Sektoren Cloud-Software und Cloud-Dienstleistungen aktiv sind. Wer an den Cyberspace glaubt, kommt an diesem Sektor nicht vorbei. Irgendwer muss schließlich die stetig wachsenden Datenmengen bewältigen.

Auch im in der virtuellen Welt darf es an Freizeitaktivitäten nicht fehlen. Der VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF bietet für diesen Sektor ein interessantes Komplettpaket.

Ganz frisch dabei ist der L&G Digital Payments UCITS ETF. In dieser Sammlung ist alles enthalten, was den digitalen Zahlungsverkehr ermöglicht. Denn auch im Cyberspace bekommt man nichts umsonst.

Ist die ewige Corona-Krise am Ende mehr Chance als Katastrophe? Wir werden es ganz sicher herausfinden. Gerne mit einem ETF-Portfolio, das die Rendite eines marktbreiten Index-ETF am Ende weit hinter sich gelassen hat.

Motley Fool Deutschland 2021

