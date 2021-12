3 Gewohnheiten beim Investieren, um mein passives Einkommen zu verdoppeln

Viele Experten für persönliche Entwicklung betonen die Bedeutung von Gewohnheiten. Die Idee dahinter ist, dass die richtigen Gewohnheiten eher zu einem Verhaltensmuster führen. Das kann zu besseren Ergebnissen führen. Ich glaube, das gilt auch für mich als Anleger. Ich glaube, dass ich mit den richtigen Gewohnheiten beim Investieren meine Ergebnisse drastisch verbessern kann.

Hier sind drei Gewohnheiten, von denen ich hoffe, dass sie zusammengenommen das passive Einkommen aus meinem Portfolio von Dividendenaktien verdoppeln können.

1. Verdopple das Geld

Was ist der einfachste Weg, mein Geld mit Dividendenaktien zu verdoppeln?

Ich denke, die Antwort liegt auf der Hand: Ich verdopple einfach das Geld, das ich investiere. Das klingt so offensichtlich, dass es kaum der Rede wert zu sein scheint. Aber tatsächlich könnte der einfach klingende Schritt, die Höhe meiner Investitionen zu verdoppeln, einen großen Einfluss auf mein passives Einkommen haben. Angesichts der potenziell niedrigeren Handelskosten und des Zinseszinseffekts könnte ich mit einer Verdopplung des Einsatzes auch eine Verdopplung der Erträge erzielen.

Wenn ich mehr investiere, kann das schmerzhaft sein. Wenn ich bereits jetzt jeden Monat so viel investiere, wie ich mir leisten kann, ist es vielleicht nicht einfach, dies zu tun, ohne auf andere Ausgaben zu verzichten. Es könnte möglich sein, indem ich zum Beispiel meine Lebenshaltungskosten kürze oder unnötige Frivolitäten einschränke. Ich werde einige harte Entscheidungen treffen müssen. Langfristig wird mir ein größeres Dividendenportfolio aber wahrscheinlich mehr bringen als Jahre, in denen ich jeden Tag überteuerte Kaffees trinke.

Aber viele Menschen investieren nicht annähernd so viel, wie sie jeden Monat können. Wenn ich mich in einer solchen Situation befände und zum Beispiel regelmäßig 50 Pfund investiere, könnte ich stattdessen anfangen, jedes Mal 100 Pfund zu investieren. Nach ein paar Monaten würde ich mich wahrscheinlich an die höheren Auszahlungen gewöhnen, so wie man sich an höhere Stromrechnungen oder steigende Versicherungsprämien gewöhnt. Aber indem ich jeden Monat doppelt so viel Geld in Dividendenaktien investiere, würde ich hoffen, doppelt so viel passives Einkommen zu erhalten.

2. Strebe nach Großem

Viele Anleger geben sich gerne mit dem zufrieden, was sie für gute Aktien halten. Aber das ist keine Angewohnheit von sehr erfolgreichen Investoren wie Warren Buffett. Stattdessen suche nach großartigen Unternehmen. Buffett sagt infolgedessen, dass er gerne großartige Unternehmen zu guten Preisen kauft.

Im Laufe der Zeit kann der Unterschied zwischen einem großartigen Unternehmen, das eine Dividende zahlt, und einem bloß guten Unternehmen die Ergebnisse im eigenen Portfolio dramatisch verändern.

Großartige Unternehmen haben Geschäftsmodelle, die dauerhaft hohe Gewinne erwirtschaften können. Dies kann auf Wettbewerbsvorteile wie bekannte Marken, geschützte Technologien oder geografische Monopole zurückzuführen sein. Dadurch können sie im Vergleich zu anderen Unternehmen hohe Dividenden ausschütten.

Betrachte zum Beispiel den Unterschied zwischen Smith & Nephew und GlaxoSmithKline. Beide sind etablierte globale Unternehmen im Gesundheitssektor. Beide haben ihre Stärken, wie zum Beispiel eigene Technologien und starke Marken. Aber Smith & Nephew ist in einem Geschäftsfeld tätig, in dem solche Faktoren vielleicht nicht so wichtig sind. Werden Ärzte und Krankenschwestern einen Aufpreis für Wundauflagen zahlen? Ich denke schon, aber die Gründe dafür sind weniger überzeugend als bei lebensverändernden Medikamenten, wie sie GSK herstellt.

Smith & Nephew bietet eine Rendite von 2,2 %. GSK bietet mit 5 % eine mehr als doppelt so hohe Rendite. GSK plant, sich in zwei Geschäftsbereiche aufzuteilen, und die Rendite könnte dadurch sinken. Nichtsdestotrotz würde mir die Aufnahme von GSK in mein Portfolio derzeit mehr als das Doppelte des passiven Einkommens bieten, das ich durch die Aufnahme von Smith & Nephew erhalten würde. Ich mag Smith & Nephew als Unternehmen und würde es gerne in meinem Portfolio halten. Aber wenn ich ein passives Einkommen anstrebe, dann gibt es meiner Meinung nach bessere Möglichkeiten, die ich nutzen kann.

Aber Rendite ist nicht alles. Was ist, wenn eine Aktie eine Renditefalle ist? Solche Aktien sehen wegen hoher Dividenden attraktiv aus, aber langfristig können ihre Geschäftsergebnisse diese Dividenden nicht finanzieren und sie können gekürzt werden. Deshalb ist es mir wichtig, mich darauf zu konzentrieren, was ein großartiges Unternehmen von einem bloß guten Unternehmen unterscheidet. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel eine hohe Rendite hat, die Dividende aber nicht durch den freien Cashflow gedeckt ist, könnte das für mich ein Warnhinweis sein.

3. Weniger tun

Ein Fehler, den viele Anleger machen, ist, zu viel zu handeln. In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass einige der erfolgreichsten Anleger aller Zeiten nur sehr selten handeln.

Nimm den Bauunternehmer Galliford Try als Beispiel. Im Moment könnte ich mit dem Kauf der Aktien eine Rendite von 2,6 % erzielen. Hätte ich die Aktien jedoch im Oktober letzten Jahres gekauft, hätte ich sie zu 40 % des heutigen Preises erwerben können. Dann hätte ich jetzt eine Rendite von etwa 6,5 % auf meine ursprüngliche Investition.

Es geht hier nicht darum, sich auf Market Timing zu konzentrieren. Ich denke, das ist zu schwierig, um erfolgreich zu sein. Meine obigen Beispiele beruhen darauf, dass man die Aktien an ihrem Tiefpunkt kauft, was sehr schwer ist (obwohl ich im November letzten Jahres erklärt habe, warum ich Galliford Try für eine Turnaround-Aktie halten würde). Vielmehr geht es darum, dass man bereit ist, an der Seitenlinie des Marktes zu sitzen, wenn nötig auch jahrelang. Wenn sich dann eine wirklich gute Gelegenheit ergibt, kann ich als Investor zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Schritt machen.

Es ist kein Zufall, dass Buffett jahrelang auf seinen Barbeständen sitzt, selbst wenn es sich um zig Milliarden US-Dollar handelt. Wie Buffett sagt: „Wenn du auf seltene, sich schnell bewegende Elefanten schießen willst, solltest du immer ein geladenes Gewehr dabei haben.“

Mit anderen Worten: Wenn ich mein passives Einkommen verdoppeln will, muss ich unter Umständen jahrelang Bargeld horten, ohne Aktien zu kaufen. Wenn ich dann die Gelegenheit sehe, ein großartiges Unternehmen zu einem guten Preis zu kaufen, kann ich zuschlagen.

Die Theorie ist einfach - wie sieht es mit der Praxis aus?

Ich glaube nicht, dass es mir schwerfällt, eine der oben genannten Gewohnheiten beim Investieren anzuwenden. Aber je ambivalenter ich ihnen gegenüber bin, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ich sie in die Tat umsetze, wenn es nötig ist. Deshalb ist die Bildung von Gewohnheiten so wichtig - sie helfen mir, eine Verhaltensweise zu entwickeln, die mir fast zur Gewohnheit wird.

Das ist nicht schwer zu erreichen. Aber ich denke, es könnte das passive Einkommenspotenzial meines Portfolios verändern.

Der Artikel 3 Gewohnheiten beim Investieren, um mein passives Einkommen zu verdoppeln ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Dieser Artikel wurde von Christopher Ruane auf Englisch verfasst und am 18.12.2021 auf Fool.co.uk veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool UK hat GlaxoSmithKline und Smith & Nephew empfohlen. Die Ansichten über die in diesem Artikel erwähnten Unternehmen sind die des Autors und können daher von den offiziellen Empfehlungen abweichen, die wir in unseren Abonnementdiensten wie Share Advisor, Hidden Winners und Pro geben. Wir bei The Motley Fool sind der Meinung, dass wir durch die Berücksichtigung einer Vielzahl von Erkenntnissen bessere Investoren werden.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images