3 Gründe, sich keine Sorgen um einen Absturz an der Börse zu machen

Viele Anleger machen sich Sorgen, dass die Börse im nächsten Jahr einen Abschwung erleben wird. Die wichtigsten Aktienindizes befinden sich in der Nähe von Allzeithochs, die Bewertungskennzahlen liegen über den historischen Durchschnittswerten, und die Zinsen dürften steigen, was das Kapital aus den Aktien abzieht. Sicherlich gibt es derzeit einige Risiken, aber mit der richtigen Investmentstrategie kannst du einen möglichen Absturz an der Börse vermeiden.

1. Der nächste Crash könnte noch weit entfernt sein

Es ist nicht das erste Mal, dass sich die Anleger Sorgen um einen Crash machen. Manchmal sind diese Sorgen auch berechtigt. Die Dot-Com-Blase und die globale Finanzkrise waren zwei Ereignisse, die einige Leute kommen sahen, und es scheint offensichtlich, dass die Börse in beiden Fällen abstürzen würde.

Es hat jedoch schon viele Male bedrohliche Situationen gegeben, die nicht in einem Börsenkrach gipfelten. Die Krise in der Eurozone, eine Double-Dip-Rezession und das „Taper Tantrum“ sorgten von 2010 bis 2014 für hässliche Schlagzeilen. Die Anleger leckten noch immer ihre Wunden nach dem Börsencrash von 2008, und ominöse Anzeichen ließen vermuten, dass ein weiterer steiler Absturz unmittelbar bevorstand.

Dieser Absturz kam nie. Das weltweite Bankensystem stabilisierte sich langsam wieder, die US-Notenbank hob die Zinsen langsam und ohne größere Probleme an, und die US-Wirtschaft verzeichnete mehrere Jahre Wachstum. Für den S&P 500 lief es nicht immer glatt, aber der Aktienindex erzielte von 2010 bis 2014 eine durchschnittliche jährliche Rendite von 13,4 %.

Wenn du einige Jahre des Wachstums an der Börse vor einem Crash verpasst, könnte das deinem Portfolio mehr schaden als der Crash selbst. Lass dich also nicht von jeder beängstigenden Schlagzeile aus der Ruhe bringen und bleibe auf lange Sicht investiert.

2. Langfristig steigen die Märkte

Börsencrashs sind beängstigend und unvermeidlich. Glücklicherweise handelt es sich nur um kurzfristige Unterbrechungen. In der Vergangenheit sind die Aktienmärkte mit dem Wachstum der Weltwirtschaft immer weiter gestiegen. Bärenmärkte sind nur vorübergehende Ablenkungen von einem langfristigen Aufwärtstrend. Selbst wenn du einen S&P 500-Indexfonds zum absolut schlechtesten Zeitpunkt vor dem Börsencrash 2008 gekauft und am Tiefpunkt des Crashs im ersten Quartal 2020 verkauft hättest, hätte sich deine Investition mehr als verdoppelt.

Langfristiges Investieren hilft, Crashs und Kurskorrekturen etwas zu entschärfen. Wenn du im Voraus auf schlechte Tage vorbereitet bist, kannst du besser auf Marktabschwünge reagieren. Realistischerweise bieten niedrigere Aktienkurse den Anlegern die Möglichkeit, Aktien mit einem Abschlag zu kaufen. Wenn du nicht gezwungen bist, in einem Abschwung zu verkaufen, wirst du diese Verluste nicht realisieren - sie stehen nur auf dem Papier.

Natürlich hat nicht jeder den gleichen Zeithorizont. Manche Menschen, wie z. B. Rentner, benötigen die Investitionen sofort. Das bedeutet, dass sie nicht so sorglos mit vorübergehenden Verlusten und Schwankungen umgehen können.

Glücklicherweise gibt es bewährte Methoden, um die Volatilität in den Griff zu bekommen und in jeder Marktlage positive Renditen zu erzielen. Anleihen und Dividendenaktien sind zwei beliebte Instrumente, um die Nachteile von Börseninvestitionen zu begrenzen.

3. Du kannst immer noch Renditen erzielen, wenn die Börse am Boden liegt

Investitionen können auch dann noch positive Renditen bringen, wenn der Markt einbricht. Im Allgemeinen fügen Anleger ihren Portfolios mehr Anleihen hinzu, wenn sie sich dem Ruhestand nähern und in diesen eintreten. Der Wert von Anleihen schwankt genauso wie der von Aktien, aber sie schwanken in der Regel weniger stark. Außerdem sind ihre Kurse in der Regel nicht an Aktienindizes gekoppelt. Anleihen bringen außerdem in regelmäßigen Abständen Zinserträge.

Auch Dividendenaktien werfen unabhängig von der Entwicklung der Aktienkurse Erträge ab. Viele Unternehmen schütten Barmittel in Form von vierteljährlichen oder monatlichen Dividenden an die Aktionäre aus, und diese Ausschüttungen werden in der Regel auch in Zeiten des Abschwungs fortgesetzt. Dividenden-Aristokraten, REITs und MLPs sind bei Einkommensanlegern sehr beliebt. Wenn dein Aktienportfolio Einkommen generiert, kannst du diese Cashflows zur Reinvestition oder zur Begleichung der Rechnungen verwenden.

Eine ausgewogene Zuteilungsstrategie bedeutet, dass dein Portfolio auch bei einem Absturz der Börse eine gute Performance erzielt. Mit den Erträgen kannst du dich über Wasser halten, während du auf die Wiederaufnahme des Wachstums wartest.

