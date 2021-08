3 Gründe, Square zu kaufen, und 1 Grund zu verkaufen

Square wächst schneller als die meisten seiner Fintech-Konkurrenten.

Ein großer Teil dieses Wachstums ist auf Bitcoin und seine Cash App zurückzuführen.

Sein Wachstum ist beeindruckend, aber die Aktie ist teuer und sein langfristiges Wachstum ist unvorhersehbar.

Die wichtigsten Punkte

Der Kurs der Aktie von Square hat ein neues Allzeithoch erreicht, nachdem das Fintech-Unternehmen am 2. August seinen Geschäftsbericht zum zweiten Quartal veröffentlicht hat. Sollten Investoren diese erfolgreiche Aktie jagen, die sich in den letzten 12 Monaten fast verdoppelt hat, oder sollten sie warten, bis sie sich abkühlt?

Lass uns drei zwingende Gründe untersuchen, Square zu kaufen - und einen Grund, es zu verkaufen - um zu entscheiden.

1. Squares explosive Wachstumsraten

Letztes Jahr stieg der Umsatz von Square um 101 % auf 9,5 Milliarden US-Dollar, selbst als die Pandemie viele der Unternehmen, die seine Zahlungsverarbeitung und Verkäuferdienste nutzten, lahmlegte. Es schaffte dieses Wachstum, indem es während der Krise mehr Bitcoin-Handel über seine Cash App ermöglichte.

Die Abhängigkeit von Square von den margenschwächeren Bitcoin-Einnahmen, um das langsamere Wachstum seiner Verkäuferdienste auszugleichen, drückte die Bruttomargen im letzten Jahr, aber der Bruttogewinn stieg trotzdem um 45 % auf 2,7 Milliarden US-Dollar.

In der ersten Hälfte des Jahres 2021 handelten die Nutzer der Cash App von Square weiterhin mit Bitcoin, selbst als der Preis der Kryptowährung fiel. In der Zwischenzeit erholten sich seine verkäuferorientierten Geschäfte, da die COVID-19-Beschränkungen gelockert wurden. Infolgedessen stiegen die Gesamteinnahmen von Square im ersten und zweiten Quartal um dreistellige Prozentsätze, da sich das Wachstum der Verkäufereinnahmen (die Bitcoin ausschließen) beschleunigte.

Wachstum im Jahresvergleich Rechnungsjahr 2020 Q1 2021 Q2 2021 Umsatz 101 % 266 % 143 % Umsatz (ohne Bitcoin) 17 % 44 % 87 % Bruttogewinn 45 % 79 % 91 %

QUELLE: SQUARE.

2. Die Cash App wächst wie Unkraut

Die Cash App von Square war ursprünglich eine Peer-to-Peer-Zahlungs-App, aber das Unternehmen fügte später Bitcoin und Aktienhandel sowie eine verknüpfte Debitkarte hinzu. Es wird dieses Ökosystem mit Steuererklärungsdiensten von Credit Karma und „buy now, pay later“-Diensten (BNPL) des australischen Unternehmens Afterpay, dessen Übernahme es kürzlich vereinbart hat, weiter ausbauen. Diese Grafik zeigt, wie schnell die Cash App wächst und warum sie der wichtigste Wachstumsmotor von Square geworden ist.

Cash App Rechnungsjahr 2020 Q1 2021 Q2 2021 Monatlich aktive Nutzer 36 Mio. — 40 Mio. Umsatzwachstum im Jahresvergleich 440 % 666 % 177 % Prozentsatz der Square-Umsätze 63 % 80 % 71 % Bruttogewinnwachstum im Jahresvergleich 168 % 171 % 94 % Prozentsatz des Bruttogewinns 45 % 51 % 48 %

QUELLE: SQUARE.

Die Bitcoin-Handelsplattform der Cash App ermöglicht es, den gleichen Krypto-Rückenwind wie Coinbase und andere Krypto-Börsen zu nutzen, und der kostenlose Handel mit Aktien könnte Trader von Robinhood abziehen. Im zweiten Quartal hat sich das Transaktionsvolumen der Cash App im Vergleich zu vor zwei Jahren fast vervierfacht - „aufgrund des Wachstums bei Bestandskunden und Neukunden“ - also wird dieser zentrale Wachstumsmotor nicht so bald abreißen.

3. Die Übernahme von Afterpay

Der geplante Kauf von Afterpay durch Square in einem 29-Milliarden-Dollar-All-Stock-Deal wird das Unternehmen zum Marktführer im globalen BNPL-Markt machen - der nach Schätzungen von Bank of America bis 2025 um das 10-15-fache wachsen könnte - und das Geschäft über die Vereinigten Staaten hinaus deutlich ausweiten.

Die Zahl der aktiven Kunden von Afterpay stieg im Jahr 2021 um 63 % auf 16,1 Millionen, während der zugrunde liegende Umsatz (der Wert aller Transaktionen) um 90 % auf 15,6 Milliarden US-Dollar stieg. Im Vergleich dazu hat PayPal nur 3,5 Milliarden US-Dollar an BNPL-Zahlungen verarbeitet, seit es vor einem Jahr einen ähnlichen Dienst startete.

Square wird die BNPL-Dienste von Afterpay in seine Cash App und Seller-Ökosysteme integrieren. Diese Integration wird seinen Nutzern und Händlern noch mehr Zahlungsoptionen bieten und den Wettbewerbsvorteil von Square gegenüber PayPal weiter ausbauen, das mit Venmo im Bereich Peer-to-Peer-Zahlungen mit der Cash App konkurriert.

Der einzige Grund, Square zu verkaufen: Sein unvorhersehbares Wachstum

Die Analysten erwarten, dass der Umsatz von Square in diesem Jahr um 111 % steigen wird, aber im nächsten Jahr nur noch um 14 % wachsen wird, da sich das Bitcoin-Geschäft abkühlt. Sie erwarten, dass der bereinigte Gewinn dieses Jahr um 80 % und nächstes Jahr um 40 % wachsen wird.

Diese Wachstumsraten sehen solide aus, aber sie sind unzuverlässig, weil sie an wackeligen Schätzungen für Bitcoin-Preise festgemacht sind. Square hat in der ersten Hälfte des Jahres 2021 immer noch 64 % seiner Einnahmen mit Bitcoin erzielt.

Basierend auf den Erwartungen der Analysten sieht die Aktie von Square mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 130 teuer aus. Wenn sich der Bitcoin-Preis halbiert, werden die Analysten ihre Erwartungen für Square senken müssen - was die Aktie noch teurer machen würde. Aber wenn der Bitcoin-Einzelpreis auf 100.000 US-Dollar steigt, wie einige bullische Investoren vorhersagen, könnte Square leicht die Erwartungen der Wall Street für eine Verlangsamung im nächsten Jahr herausfordern.

Squares Stärken überwiegen seine Schwächen

In den letzten Jahren hat sich Square von einem einfachen digitalen Zahlungsunternehmen zu einem diversifizierten Fintech-Riesen entwickelt. Es startete sogar kürzlich Geschäftsbankkonten in einer neuen Plattform namens Square Banking, die die Grenzen zwischen seinen digitalen Dienstleistungen und traditionellen Banken weiter verwischt.

Die Aktie von Square ist nicht billig, aber ihre Stärken überwiegen leicht ihre Schwächen. Es ist mutig, ehrgeizig und eine aufregendere Aktie als PayPal, das viel konservativer ist als Square. Daher sollten Investoren, die die kurzfristige Volatilität verkraften können, den Kauf dieser wachstumsstarken Aktie in Betracht ziehen.

