3 Gründe, warum der Börsencrash 2020 eine Chance auf eine Million sein könnte

Ein Börsencrash kann erhebliche Papierverluste für Anleger verursachen, da die Aktienkurse auf ein niedriges Niveau fallen. Dies kann viele Anleger dazu veranlassen, den Kauf von Aktien zu meiden oder ihre aktuellen Aktien zu verkaufen. Es könnte aber auch eine Gelegenheit sein, hochwertige Unternehmen zu kaufen, während sie zu niedrigen Preisen handeln.

Tatsächlich zeigt die vergangene Performance des Aktienmarktes, dass er in der Vergangenheit immer Rückgänge erlebt hat. Darauf folgten jedoch Erholungen, die unsere finanziellen Aussichten verbessern und auch die Chancen, eine Million in einem solchen Umfeld zu verdienen.

Niedrige Preise bei einem Marktcrash

Die meisten Investoren würden ein Unternehmen lieber kaufen, wenn es zu einem niedrigen Preis gehandelt wird, als zu einem hohen Preis. Das Problem ist jedoch, dass niedrige Aktienkurse in der Regel mit einer höchst unsicheren Zukunft für das betreffende Unternehmen verbunden sind. Dies kann Investoren davon abhalten, Aktien zu kaufen. Stattdessen haben sie vielleicht das Gefühl, dass es besser ist, zu kaufen, wenn die Aussichten für ein Unternehmen oder die Wirtschaft insgesamt stabiler sind.

Der Kauf von Aktien, wenn sie zu niedrigen Preisen gehandelt werden, ist jedoch ein Mittel zur Verbesserung der Rendite. Ein Unternehmen zu kaufen, wenn es mit einem größeren Abschlag auf seinen inneren Wert gehandelt wird, bietet natürlich einen größeren Spielraum für Kapitalgewinne. Wenn die Aktienkurse während eines Marktcrashs niedrig sind, könntest du daher ein größeres Renditepotenzial für langfristige Investitionen haben.

Aussichten auf Erholung

Ein Grund dafür, dass viele Anleger möglicherweise Aktien nicht kaufen, wenn sie billig sind, ist die Angst, dass sie sich kurzfristig nicht von den schwierigen Betriebsbedingungen erholen werden. Die vergangene Performance des Aktienmarktes zeigt jedoch, dass eine Trendwende selbst nach den schlimmsten Bärenmärkten langfristig sehr wahrscheinlich ist. Der Aktienmarkt hat sich im Laufe der Jahre immer wieder von seinen verschiedenen Krisen erholt und neue Rekordhöhen erreicht.

Dieser Prozess kann bei schweren Rezessionen, wie z. B. der Finanzkrise, mehrere Jahre dauern. Aber Anleger, die langfristig qualitativ hochwertige Aktien halten, werden wahrscheinlich eine Kurserholung erleben. Daher kannst du, indem du langfristig denkst und während eines Marktcrashs Aktien kaufst, deine potenziellen Gewinne erhöhen.

Hochwertige Unternehmen

Börsencrashs, die durch wirtschaftliche Schwierigkeiten verursacht werden, können die relative Position von qualitativ hochwertigen Unternehmen stärken. Unternehmen mit soliden Bilanzen und großen Wettbewerbsvorteilen können aus einem wirtschaftlichen Abschwung mit einem größeren Marktanteil als ihre Konkurrenten hervorgehen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass kleinere Wettbewerber zahlungsunfähig werden.

Der Kauf der besten Unternehmen innerhalb eines bestimmten Sektors während eines Marktcrashs kann es dir daher ermöglichen, langfristig von deren verbesserten Gewinnaussichten zu profitieren. Sicherlich können sich die finanziellen Aussichten kurzfristig verschlechtern. Aber sie könnten in Zukunft höhere Renditen erzielen, als sie es in der Vergangenheit getan haben. Das kann deine Aussichten verbessern, langfristig ein siebenstelliges Portfolio aufzubauen.

