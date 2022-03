3 Gründe, warum die Block-Aktie fast 30 % gestiegen ist!

Die Block-Aktie hat in den vergangenen fünf Tagen eine Menge geschafft. Unterm Strich sind die Anteilsscheine um fast 30 % im Wert gestiegen. Oder, wenn du es genau wissen willst: In Euro um 29,3 %, was für eine einzelne Handelswoche definitiv nicht wenig ist.

Wieso, weshalb, warum? Das wollen wir uns etwas näher ansehen. Fundamentale Gründe hat es zwar kaum gegeben, bis auf einen vereinzelten kleinen Zukauf. Aber es gibt allgemeine Auslöser, die den Turnaround geebnet haben oder noch weiter ebnen können. Block-Aktie: Ein wirklich tiefer Fall! Block-Aktie: Ein wirklich tiefer Fall! Ein erster Grund, warum die Block-Aktie vermutlich gestiegen ist, ist der tiefe Fall. Mit einem Aktienkurs von zwischenzeitlich 94 Euro ist die Aktie signifikant eingebrochen. Bei einem 52-Wochen-Hoch von 244 Euro lag das Minus bei über 60 %. Das heißt, der Discount, den wir gesehen haben, war alles andere als gering. Es war ein großer Discount für einen weiterhin intakten Wachstumsmarkt. Auch dadurch ist die Marktkapitalisierung zwischenzeitlich auf knapp über 50 Mrd. US-Dollar gedrückt worden ist. Für einen Konzern, der inzwischen pro Quartal Milliarden von Umsätzen generiert, ist das einfach wenig. Der tiefe Fall der Block-Aktie im Vorfeld ist ein guter Auslöser für den Turnaround. Was hoch steigt, kann zwar tief fallen. Mit einer intakten Wachstumsgeschichte kann, was tief fällt, jedoch auch wieder ordentlich steigen. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von nicht einmal 7! Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von nicht einmal 7! Die Block-Aktie kam zwischenzeitlich auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von nicht einmal 7. Gemessen an einem zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz von über 2 Mrd. US-Dollar und der besagten Marktkapitalisierung im Tief haben wir ein solches Bewertungsmaß gesehen. Natürlich ist das nicht preiswert. Wohl aber wenn wir ein starkes, deutlich zweistelliges Umsatzwachstum weiterdenken. Dabei besitzt die Block-Aktie noch viele Wachstumstreiber. Das Kerngeschäftsmodell, der Zahlungsabwickler, erobert den Rest der Welt. Aber selbst im Kernmarkt gibt es noch Wachstumsmöglichkeiten. Auch die Cash App ist ein wertvolles, großes Mosaikteilchen, das langfristig die Nutzer bindet und ihnen ermöglicht, Bitcoin zu handeln. Oder die eigenen Finanzen zu managen, Steuern vorzubereiten und in Zukunft vermutlich noch eine Menge mehr. Wir sehen daher, dass der Zahlungsdienstleister weiteres Wachstumspotenzial für seine Bewertung besitzt. Diese Erkenntnis kann ebenfalls den Turnaround einläuten. Block-Aktie: Nicht einmal richtig profitabel …! Block-Aktie: Nicht einmal richtig profitabel …! Zu guter Letzt und zugegebenermaßen ein bisschen weitergedacht ist die Bewertung etwas anders betrachtet. Wir haben gerade die günstige Bewertung gesehen und die Wachstumsmöglichkeiten. Allerdings ist das bisherige Wachstum nicht einmal ein profitables. Das heißt: Schafft es das Management, eine nachhaltig profitable Stufe zu erreichen, so läutet das womöglich eine neue Phase der Rallye ein. Im Endeffekt ist baldige Profitabilität nicht garantiert. Aber vor allem das operative Ergebnis, das zuletzt bei über einer Milliarde US-Dollar gelegen hat, zeigt: Profitabilität ist über kurz oder lang möglich. Der Artikel 3 Gründe, warum die Block-Aktie fast 30 % gestiegen ist! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland. Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen. Vincent besitzt Aktien von Block. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Block. Motley Fool Deutschland 2022 Foto: Getty Images