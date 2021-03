3 Gründe, warum die Mercadolibre-Aktie dein Geld erneut verdoppeln könnte!

Wenn du frühzeitig auf die Mercadolibre-Aktie gesetzt hast, hast du dein Geld definitiv das eine oder andere Mal verdoppelt. Die Anteilsscheine haben seit dem Börsengang einen wirklich bemerkenswerten Lauf hingelegt. Wer vor einigen Jahren gekauft hat, der hat sein Einsatz definitiv deutlich mehr als bloß verzweifacht.

In meinen Augen besitzt die Aktie von Mercadolibre jedoch noch immer das Zeug, dein Geld zu verdoppeln. Und ich habe im Folgenden drei Gründe, die dafür sprechen. Vielleicht solltest du auch einmal über diese attraktive, trendstarke Aktie nachdenken. Vor allem, wenn du die folgenden Zeilen liest.

Mercadolibre-Aktie: Mit Bewertung zur Verdopplung

Ein erster Faktor, der bei diesem Blick natürlich wichtig ist, ist die fundamentale Bewertung der Mercadolibre-Aktie. Derzeit wird der Gesamtkonzern mit einem Börsenwert von 71,2 Mrd. US-Dollar bewertet. Keine Frage: Das ist nicht wenig. Alleine diese Kennzahl mit den zwei Megatrends des E-Commerce und der digitalen Zahlungsdienstleistungen dürfte langfristig orientiert jedoch mehr können.

Aber auch weitere, klassische fundamentale Kennzahlen sind vergleichsweise moderat. Die Umsätze lagen im letzten, vierten Quartal bei 1,3 Mrd. US-Dollar. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt auf Basis dieses Wertes bei ca. 13,7. Das ist zwar ebenfalls nicht preiswert. Für mich könnte die Mercadolibre-Aktie jedoch eine weitere Chance sein, die sich langfristig noch verdoppeln könnte.

Das starke Wachstum würdigen!

Vielleicht sollten wir an dieser Stelle auch bedenken, dass das Wachstum gerade erst so richtig an Fahrt aufnimmt. Die Umsätze von Mercadolibre kletterten im vierten Quartal im Jahresvergleich um 148,5 %. Wenn dieses Wachstum anhalten sollte, so verringert sich das Kurs-Umsatz-Verhältnis binnen Jahresfrist auf einen deutlich einstelligen Wert.

Auch die Payment-Volumina und das Gross Merchandise Volume legten im Jahresvergleich um über 100 % zu. Das ist wirklich bemerkenswert und spricht möglicherweise dafür, dass das Wachstum eine neue Phase erreicht hat. Mit einem Payment Volume von unter 16 Mrd. US-Dollar und einem Gross Merchandise Volume von unter 7 Mrd. US-Dollar ist die Ausgangslage jedoch noch immer vergleichsweise klein. Ein führender, lateinamerikanischer E-Commerce-Akteur dürfte langfristig orientiert schließlich mehr können, als das. Mercadolibre besitzt daher weiterhin viel Potenzial.

Mercadolibre-Aktie: Mit Markt zur Verdopplung!

Zudem dürfte der Markt für die Mercadolibre-Aktie noch immer viel Potenzial haben. Immerhin könnten im gesamten lateinamerikanischen Markt 600 Mio. Verbraucher in das Ökosystem integriert werden. Auch diese Kennzahl dürfte zeigen, dass das derzeitige Bewertungs- und Umsatzmaß noch vergleichsweise gering ist.

Allerdings ist auch das nicht alles: Mercadolibre ist nicht bloß dabei, ein E-Commerce-Akteur und digitaler Zahlungsdienstleister zu werden. Nein, sondern das Ökosystem wird konsequent ausgebaut und erweitert. Das schafft nicht nur Wettbewerbsvorteile, sondern weitere starke Märkte. Womöglich fängt der lateinamerikanische Konzern daher auch qualitativ gerade erst so richtig an, zu einem Großkonzern in einem Markt mit vielen starken Megatrends zu werden. Viel bei dieser spannenden Wachstumsgeschichte könnten wir daher dem „Wohl-erst-die-Spitze-des-Eisbergs“-Prinzip zuordnen.

