3 Gründe, warum die Münchener Rück eine Aktie für die Ewigkeit ist!

Man muss vielleicht etwas Volatilität aushalten, wenn die Aktie der Münchener Rück ein Ewigkeitskandidat sein soll. Zuletzt hat ein nervöser Markt die Aktie im Vergleich zum Leitindex mal wieder überproportional einbrechen lassen. Trotzdem machte das die Bewertung im Nachhinein bloß attraktiver.

Drei Merkmale sehe ich derzeit, die zeigen: Zumindest operativ und strategisch besitzt die Münchener Rück eine starke Basis. Oder das, was es braucht, um eine Aktie für die Ewigkeit zu sein. Führen wir das etwas weiter aus.

Münchener Rück: Ein zeitloses Geschäftsmodell

Die Aktie der Münchener Rück ist im Segment der Rückversicherer aktiv. Natürlich gibt es hier gewisse Dinge, die man beachten muss. Der Markt ist kein Selbstläufer. So geht die Marktentwicklung inzwischen hin zu Cyber- und Umweltrisiken. Außerdem ist das Versichern der Risiken zu adäquaten Preisen entscheidend. Sowie der Anlageerfolg, der von dem Vermögensverwalter hinter dem Versicherer ausgeht. Natürlich gibt es hier Dinge, die man im Auge behalten muss.

Aber behalten wir den eigentlichen Markt im Auge: Es geht um Versicherungen beziehungsweise um die Rückversicherung. Solange es schützenswerte Vermögensgegenstände und die Notwendigkeit für eine Rückversicherung gibt, existiert ein operatives Fundament.

Mir zeigt das, dass die Münchener Rück in einem zeitlosen Markt bloß ihre Karten richtig ausspielen muss. Dass das Management dabei auf neue Märkte setzt, ist ein gutes Zeichen, um stets up to date im eigenen Markt zu bleiben.

Die schwierigste Zeit ist überstanden

Auch aus einem anderen Grund ist die Aktie der Münchener Rück für mich ein Kandidat für die Ewigkeit. Das Management hat eigentlich eine der schwierigsten Zeiten bereits gemeistert. Niedrige Zinsen führten zu einem Marktniveau, auf dem es einige Herausforderungen gegeben hat. Unter anderem auch Konkurrenz im Rückversicherungsmarkt durch Hedgefonds, was um die Jahre 2016 und 2017 die Marktverhältnisse schwieriger machte.

Nun bessern sich die Zeiten. Das liegt zum einen daran, weil die Hedgefonds dem Markt seit ein paar Jahren wieder fernbleiben. Aber vor allem daran, dass die Zinsen steigen sollen. Ein Marktumfeld, in dem es für den Rückversicherer deutlich besser laufen könnte. Wobei, um auch das einmal zu sagen, die fundamentale Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von unter 12 noch eher auf einem günstigen Niveau ist.

Trotzdem, die Kernbotschaft an dieser Stelle ist für mich, dass die Münchener Rück eine lange Phase niedriger Zinsen hervorragend gemeistert hat. Auch das zeigt mir, dass die Aktie ein Kandidat für die Ewigkeit und selbst für widrige Marktverhältnisse sein kann.

Münchener Rück: Die ewige Dividende

Zu guter Letzt ist die Dividende der Münchener Rück ein Grund, warum die Aktie ein Kandidat für die Ewigkeit ist. Mit einer seit dem Jahre 1969 bestehenden Historie ungekürzter Zahlungen ist diese Basis sehr attraktiv. Das ist hinlänglich bekannt. Aber auch mit derzeit ca. 4,6 % Dividendenrendite ist die Ausgangslage alles andere als teuer bewertet.

Auch für Investoren, die ein passives Einkommen für die Ewigkeit suchen, bietet die Münchener Rück daher gewisse Vorzüge. Entscheidender ist jedoch, dass die operative und strategische Ausgangslage sehr stark und zeitlos ist.

Der Artikel 3 Gründe, warum die Münchener Rück eine Aktie für die Ewigkeit ist! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images