3 Gründe, warum ich jetzt erneut Teladoc Health-Aktien gekauft habe!

Ich habe die Aktie von Teladoc Health erneut gekauft. Ein erster Grund, warum ich das getan habe, ist, dass sich die Aktie weiterhin sehr stark im Korrekturmodus befindet. Mit Blick auf einen Aktienkurs um ca. 111,50 Euro erkennen wir, dass die alten Hochs in weite Ferne gerückt sind. Kaum zu glauben, dass die Aktie in diesem Winter noch 247 Euro je Aktie erreichen konnte.

Mit einem Discount von inzwischen ca. 55 % glaube ich, dass viele Investoren den Markt und die Aktie von Teladoc Health inzwischen zu negativ sehen. Möglicherweise auch, dass sie eine Wiederöffnung der Wirtschaft und die Phase nach COVID-19 in diesem Kontext zu schlecht beurteilen.

Allerdings ist der gesunkene Aktienkurs nur ein Grund, warum ich die Aktie von Teladoc Health erneut gekauft habe. Vermutlich auch der schlechteste, wenn es die einzige Investitionsthese wäre. Hier sind daher zwei weitere Gründe, die mich langfristig orientiert optimistisch stimmen.

Teladoc Health: Naheliegende Telemedizin

Ein weiterer Grund, warum ich jetzt Aktien von Teladoc Health gekauft habe, hängt mit der Telemedizin zusammen. Noch immer bin ich überzeugt, dass dieser Markt ziemlich naheliegend ist. Auch in Zukunft sind wir natürlich auf persönliche Gespräche mit Ärzten und auf manuelle, analoge Untersuchungen bei Medizinern angewiesen. Es gibt für mich jedoch ein großes Aber.

Nämlich die vielen alltäglichen Arztbesuche, um eine laufende Nase zu melden. Oder wegen Übelkeit eine Krankschreibung zu erhalten. Das wiederum ist vermutlich ein Großteil des Tagesgeschäfts von Medizinern. Etwas, das auch bequem von zu Hause aus gelöst werden kann. Gerade wenn man krank ist, dürften viele sich freuen, sich nicht zu Ärzten quälen zu müssen, sondern von zu Hause aus einen Mediziner konsultieren zu können.

Für mich ist die Digitalisierung der Medizin- und Ärztewelt daher eigentlich überfällig. Aber es geht nicht nur um die Telemedizin, die zudem noch den Vorteil besitzt, sich im Wartezimmer nicht direkt mit der nächsten Krankheit zu infizieren. Nein, sondern inzwischen dürfte es auch um andere Gesundheitsdienstleistungen gehen. Von E-Rezepten bis hin zum Tracken von Gesundheitsdaten, beispielsweise bei Diabetes. All diese Lösungen verbinde ich inzwischen mit diesem Markt. Sowie auch mit der Aktie von Teladoc Health.

Im Endeffekt beruht meine Investitionsthese daher nicht auf netten Spielereien oder kurzfristigen Sorgen rund um COVID-19. Nein, sondern darauf, dass die Telemedizin der Weg ist, um diesen großen Markt zu digitalisieren.

Inzwischen günstig mit solidem Wachstum

Zu guter Letzt habe ich die Aktie von Teladoc Health außerdem erneut nachgekauft, weil mir die Bewertung inzwischen schmeckt. Der US-amerikanische digitale Gesundheitskonzern kommt auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 21,3 Mrd. US-Dollar. Ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 10,5 für das laufende Geschäftsjahr muss nicht zu teuer sein. Wobei zugegebenermaßen positive Ergebnisse unterm Strich inzwischen wünschenswert wären. Aber auch das kann noch kommen.

Der Markt der Telemedizin dürfte langfristig orientiert jedenfalls bedeutend größer sein als das. Auch wenn sich das Wachstum bei den Visits mit zuletzt 28 % auf 3,5 Mio. verlangsamt hat: Ein deutlich zweistelliges Umsatzwachstum können wir hier immer noch erkennen. Für mich ein Indikator dafür, dass die Investitionsthese intakt ist. Auch für das langfristige Potenzial und die Akzeptanz des Marktes und der Lösungen ist das wichtig.

