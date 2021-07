3 Gründe, warum ich meinen Einsatz bei der BB-Biotech-Aktie erhöhe!

Ja, ich werde meinen Einsatz bei der Aktie von BB Biotech über kurz oder lang noch erhöhen. Wobei auch eine kurzfristige Investition durchaus möglich wäre, natürlich im Rahmen unserer Foolishen Compliance-Regeln.

Vielleicht fragst du dich: Warum sollte man diese Aktie nachkaufen, die inzwischen bei über 80 Euro notiert? Und damit im Vergleich zu den letzten Jahren hoch bewertet erscheint? Ich sehe jedenfalls drei Gründe, die für mich auf eine intakte Investitionsthese schließen lassen. Genau darum soll es im Folgenden gehen.

BB Biotech: Intaktes Wachstum & kleinerer Dip

Ein erster Grund, weshalb die Aktie von BB Biotech jetzt für mich interessant ist, ist psychologischer Natur. Zumindest mit Blick auf das letzte Halbjahr können wir nämlich sagen, dass der Kauf trotzdem nicht auf dem Rekordhoch erfolgt. Mit einem derzeitigen Aktienkurs von ca. 81 Euro ist ein kleinerer Dip zum Februar-Hoch von 86 Euro vorhanden. Das heißt, dass man zumindest nicht auf dem Hoch kauft.

Grundsätzlich glaube ich jedoch insgesamt an eine intakte Wachstumsgeschichte. Beziehungsweise Vermögenswachstumsgeschichte. Als Beteiligungsgesellschaft ist es schließlich das Ziel von BB Biotech, konsequent die besten Investitionsmöglichkeiten im breiten Feld der Biotechnologie zu identifizieren. Ein Geschäftsmodell, das zeitlos ist und auf Jahre und Jahrzehnte einen höheren inneren Wert und damit Aktienkurse nach sich ziehen dürfte.

Im Endeffekt glaube ich daher an die langfristig orientierte Perspektive dieser Aktie. Deshalb bin ich jetzt geneigt, ein weiteres Mal zu investieren.

Wachsendes passives Einkommen möglich!

Zudem bietet die Aktie von BB Biotech mit einer funktionierenden Investitionsthese die Chance, ein wachsendes passives Einkommen zu generieren. Das wiederum lässt sich auf die Dividendenpolitik und die Aussicht auf einen langfristig höheren inneren Wert und Aktienkurs zurückführen.

BB Biotech zahlt in jedem Jahr eine Dividende in Höhe von 5 % auf Basis des Dezemberkurses des Vorjahres aus. Natürlich kann das in einzelnen Jahren heißen, dass die ausgeschüttete Dividende korrekturbedingt auch mal niedriger ausfällt. In der Regel dürfte mit cleveren Investitionsentscheidungen der Wert der Aktie jedoch über Jahre und Jahrzehnte steigen.

Das bedeutet für mich: Die Chance auf ein wachsendes passives Einkommen ist durchaus hoch. Der Einkommensinvestor wittert entsprechend einen guten Mix aus Kursrendite und Dividende.

BB Biotech: Richtigen Riecher bestätigt

Zu guter Letzt ist die Aktie von BB Biotech für mich interessant, weil sie offenbar gerade jetzt den richtigen Riecher bestätigt hat. Mit Blick auf das Quartalsupdate stellen wir fest, dass Moderna inzwischen unangefochten die Top-Beteiligung in den Reihen der Beteiligungsgesellschaft ist. Ein womöglich klarer COVID-19-Profiteur mit einem langfristig orientierten weiteren Potenzial.

Das zeigt mir: Das Investmentteam der Beteiligungsgesellschaft ist auch am Puls der Zeit. Eine wichtige Eigenschaft, um stets die besten Renditen aufzuspüren. Für mich ein Anlass, meine Investition quantitativ zu überprüfen und vermutlich den Einsatz ein weiteres Mal anzuheben.

Der Artikel 3 Gründe, warum ich meinen Einsatz bei der BB-Biotech-Aktie erhöhe! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von BB Biotech. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Bild: Getty Images