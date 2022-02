3 Gründe, warum sich die Pinterest-Aktie gerade jetzt ver-10-fachen kann!

Ja, die Pinterest-Aktie besitzt gerade jetzt die Chance, sich zu verzehnfachen. Ein wichtiges Merkmal ist, dass die Wachstumsgeschichte eigentlich weiterhin intakt ist, auch wenn es kurzfristige Stolpersteine gegeben hat. Das soziale Netzwerk baut jedoch weiterhin auf Kreativität, Inspiration und operativ darauf, die eigenen Nutzer konsequent zu monetarisieren.

Der Gesamtmarkt ist daher langfristig orientiert intakt. Allerdings wollen wir heute einen Blick darauf riskieren, warum die Pinterest-Aktie gerade jetzt das Potenzial hat, sich im Wert zu verzehnfachen. Ohne Zweifel spielt die fundamentale Bewertung dabei eine entscheidende Rolle.

Pinterest-Aktie: Jetzt weiter klein und eher günstig

Die Pinterest-Aktie ist im Moment vor allem eines: durch die Volatilität, die Korrektur und selbst das Verpuffen des letzten Zahlenwerks beim Aktienkurs eher preiswert. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 17,7 Mrd. US-Dollar ist für mich eine Basis gegeben, um sich zu verzehnfachen. Für ein großes, wachsendes soziales Netzwerk mit einer stetig steigenden Monetarisierung glaube ich, sind 177 Mrd. US-Dollar Börsenwert langfristig nicht zu viel.

Es braucht natürlich eine Menge Zeit, bis wir dieses Bewertungsmaß erreichen. Auch im Hinblick auf die jetzigen fundamentalen Kennzahlen. So kommt die Aktie derzeit auf ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von ca. 7, was nicht preiswert im Value-Sinne ist. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit 55 alles andere als preiswert. Aber das Management der Pinterest-Aktie fängt gerade erst an, das eigene Geschäft bei den Gewinnen zu skalieren. Im Vorjahr hat es schließlich noch einen Nettoverlust von 128 Mio. US-Dollar gegeben.

Gewinnwachstum als Katalysator!

Gewinnwachstum kann daher ein weiterer Schlüssel bei der Pinterest-Aktie sein, um sich zu verzehnfachen. Wir sehen derzeit ein solides Wachstum. Das Management rechnet im ersten Quartal erneut mit einem Umsatzwachstum im Jahresvergleich im Zehner-Prozentbereich. Natürlich ist das vergleichsweise wenig nach den Jahren der Pandemie. Aber: Wenn es ein überproportionales Gewinnwachstum mit steigenden Margen geben sollte, so ist das ein wichtiger Schlüssel.

Im vergangenen Geschäftsjahr kam das Management bei einem Umsatz von 2,5 Mrd. US-Dollar auf 316,4 Mio. US-Dollar Gewinn. Zwei Kennzahlen, die lange nicht an ihrem Endpunkt sein müssen. Andere Branchengrößen wie Meta mit über 40 Mrd. US-Dollar Gewinn in einem einzelnen Geschäftsjahr zeigen, wie profitabel gerade soziale Netzwerke sein können.

Wichtig ist es für die Pinterest-Aktie, konsequent und bedächtig die Nutzerbasis zu monetarisieren und auch hier weiter zu wachsen. Insbesondere die internationalen Nutzer mit 1,59 US-Dollar Jahresumsatz bieten einen riesigen Hebel. Die US-Nutzer kamen schließlich auf 21,98 US-Dollar Umsatz je User. Bei einer erfolgreichen Monetarisierung dürfte hier eine Menge Gewinnwachstum lauern.

Pinterest-Aktie: Jede Menge Blue Sky!

Bei der Pinterest-Aktie existiert zudem noch etwas, das ich einfach mal als blauen Himmel bezeichne. Das Management setzt jetzt vermehrt auf Videos. Vermutlich auch, um mit Erfolgsmodellen wie TikTok mithalten zu können. Oder weil man erkennt, dass Videoinhalte die Kreativität mehr anspornen. Vielleicht auch dahin gehend, weil einige Nutzer sich bei ihrer Inspiration eine konkrete Anleitung wünschen.

Möglich und sinnvoll erscheint mir weiterhin eine Kopplung mit E-Commerce-Angeboten, die einen Quantensprung bei den durchschnittlichen Umsätzen je Nutzer bedeuten könnten. Ich sehe bei der Pinterest-Aktie daher durchaus auch das operative Potenzial, sich vom Volumen her noch zu vervielfachen. Aber: Das Gewinnwachstum und Profitabilität ist für mich ein großer Hebel, um langfristig den Unternehmenswert bedeutend zu steigern.

Der Artikel 3 Gründe, warum sich die Pinterest-Aktie gerade jetzt ver-10-fachen kann! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. Randi Zuckerberg, eine frühere Leiterin der Marktentwicklung und Sprecherin von Facebook sowie Schwester von Meta Platforms CEO Mark Zuckerberg, sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Meta Platforms und Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images